Chủ tịch TT-Huế truy tặng bằng khen cho Phó trưởng Công an phường hy sinh khi trấn áp kẻ gây rối

Ngày 14/1, Văn phòng UBND tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, Chủ tịch UBND tỉnh vừa ban hành quyết định về việc truy tặng bằng khen cho Phó trưởng Công an phường dũng cảm hy sinh khi làm nhiệm vụ.

Lãnh đạo Công an tỉnh Thừa Thiên Huế viếng trung tá Trần Duy Hùng. Ảnh: M.H.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế truy tặng bằng khen cho trung tá Trần Duy Hùng- Phó trưởng Công an phường Thủy Vân, TP.Huế đã dũng cảm hy sinh trong thực hiện nhiệm vụ, góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

Cùng ngày, Công an tỉnh Thừa Thiên Huế đã tổ chức trao quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về thăng cấp bậc hàm sĩ quan nghiệp vụ trước thời hạn đối với Phó trưởng Công an phường Thủy Vân hy sinh trong lúc tấn công, trấn áp tội phạm.



Video: Truy thăng cấp hàm cho Phó trưởng Công an phường Thủy Vân Trần Duy Hùng dũng cảm hy sinh khi trấn áp kẻ gây rối.

Trước đó, vào ngày 13/1, Đại tướng Tô Lâm- Bộ trưởng Bộ Công an đã ký quyết định truy thăng cấp bậc hàm sĩ quan nghiệp vụ trước thời hạn từ đại úy lên trung tá kể từ ngày 13/1/2024 đối với Phó trưởng Công an phường Thủy Vân Trần Duy Hùng.

Thừa uỷ quyền Bộ trưởng Bộ Công an, đại tá Hoàng Văn Thành- Phó Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên Huế đã trao quyết định về thăng cấp bậc hàm sĩ quan nghiệp vụ trước thời hạn cho thân nhân gia đình Phó trưởng Công an phường Thủy Vân.

Bí thư Thành ủy Huế Phan Thiên Định động viên, chia buồn với người thân trung tá Trần Duy Hùng. Ảnh: M.H.

Đại tá Hoàng Văn Thành đã gửi lời chia buồn sâu sắc và động viên gia đình, người thân của trung tá Trần Duy Hùng vượt qua đau thương mất mát để sớm ổn định cuộc sống.

Đại tá Hoàng Văn Thành cũng đã biểu dương tinh thần dũng cảm, không quản ngại khó khăn, nguy hiểm của trung tá Trần Duy Hùng để bảo vệ bình yên cho nhân dân.

Như tin đã đưa, vào khoảng 18h ngày 12/1, tại kiệt 7, tổ dân phố Xuân Hòa, phường Thủy Vân, TP.Huế, đối tượng Nguyễn Tấn Sang (SN 1999, trú tại tổ dân phố Xuân Hòa) thực hiện hành vi chặn xe, gây gổ, đe dọa người đi đường. Sang là đối tượng có biểu hiện mắc bệnh tâm thần.

Ngay khi nhận tin báo của người dân, Phó trưởng Công an phường Thủy Vân Trần Duy Hùng cùng cán bộ trực ban và bảo vệ dân phố nhanh chóng có mặt tại hiện trường để xử lý vụ việc.

Tại đây, khi phát hiện tổ công tác, đối tượng Sang chạy vào nhà. Tuy nhiên, ngay sau đó, Sang bất ngờ lao ra dùng dao tấn công tổ công tác.

Lãnh đạo các cơ quan ban ngành đến chia buồn cùng gia đình trung tá Trần Duy Hùng. Ảnh: M.H.

Thấy Sang manh động, sử dụng hung khí nguy hiểm, anh Trần Duy Hùng dũng cảm lao vào khống chế Sang, không để đối tượng đe dọa tính mạng, sức khỏe của người dân trong khu phố.

Trong quá trình khống chế Sang, anh Trần Duy Hùng đã bị đối tượng dùng dao đâm liên tiếp vào vùng cổ và ngực. Sau đó, Sang tiếp tục lao vào tấn công những người khác trong tổ công tác.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, đại tá Nguyễn Thanh Tuấn – Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên Huế và đại tá Nguyễn Đình Thừa – Phó Giám đốc Công an tỉnh đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường chỉ đạo đưa anh Hùng vào Bệnh viện Trung ương Huế cấp cứu. Tuy nhiên, do bị thương quá nặng nên Phó trưởng Công an phường Thủy Vân đã hy sinh.

Hiện đối tượng Sang đã bị lực lượng công an bắt giữ để điều tra làm rõ về hành vi "giết người".