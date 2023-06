Bảo vệ đê điều là bảo vệ tính mạng, tài sản người dân



Hội nghị do ông Nguyễn Hoàng Hiệp – Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn, ông Phạm Đức Luận - Cục trưởng Cục quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai và ông Nguyễn Văn Đệ - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An đồng chủ trì.

Ngày 5/6, tại thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An đã diễn ra Hội nghị Chủ tịch UBND cấp huyện các tỉnh, thành phố có đê từ cấp III đến cấp đặc biệt năm 2023. Ảnh: Thắng Tình.

Hội nghị nhằm quán triệt chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các nhiệm vụ trọng tâm công tác quản lý đê điều, phòng chống thiên tai năm 2023. Đồng thời trao đổi, thảo luận nhằm tháo gỡ những khó khăn vướng mắc, phát huy những sáng kiến kinh nghiệm tốt trong quá trình thực hiện.

Phát biểu khai mạc hội nghị, ông Nguyễn Hoàng Hiệp - Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho biết, thiên tai năm 2022 đã làm 175 người chết, mất tích, thiệt hại về kinh tế gần 19.500 tỷ đồng.

Để đảm bảo an toàn hệ thống đê điều, Chủ tịch UBND cấp huyện có vai trò rất quan trọng, là cấp trực tiếp chỉ huy phòng ngừa, ngăn chặn, xử lý ngay từ khi những hành vi vi phạm diễn ra. Đồng thời, chỉ đạo tổ chức tuần tra phát hiện và xử lý ngay từ giờ đầu những sự cố đe dọa an toàn chống lũ của đê.

Ông Nguyễn Hoàng Hiệp - Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Ảnh: Thắng Tình.

Thực tế công tác, ở nơi nào lãnh đạo UBND cấp huyện có kinh nghiệm, nắm vững những quy định của pháp luật về trách nhiệm được giao, quan tâm chỉ đạo, đôn đốc sát sao, quyết liệt và tổ chức thực hiện bài bản, nề nếp thì ở nơi đó công tác quản lý, bảo vệ, hộ đê phòng lụt được thực hiện tốt, vi phạm pháp luật về đê điều ít xảy ra, các tuyến đê được đảm bảo an toàn chống lũ, giảm thiệt hại được thiệt hại do thiên tai gây ra.

Cục trưởng Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai Phạm Đức Luận cho biết, cả nước hiện có 2.741km đê từ cấp 3 đến cấp đặc biệt, trong đó có 288 điểm xung yếu, nếu có lũ lớn mưa bất thường chắc chắn có sự cố. Nếu có sự cố vỡ đê, thiệt hại vô cùng lớn, không chỉ thiệt hại về con người mà còn hạ tầng, khu chế xuất, khu công nghiệp. Do đó, bảo vệ đê điều là bảo vệ tính mạng, tài sản người dân và tâm lý xã hội.

Hội nghị Chủ tịch UBND cấp huyện các tỉnh, thành phố có đê từ cấp III đến cấp đặc biệt năm 2023 tại thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An với sự tham gia của 500 đại biểu. Ảnh: Thắng Tình.



Trong thời gian tới, cần tổ chức các đoàn công tác trực tiếp kiểm tra, chỉ đạo công tác phòng, chống lũ. Bên cạnh đó, đôn đốc các địa phương rà soát, sẵn sàng triển khai phương án hộ đê khi có lũ, bão. Đồng thời, tổ chức các hội nghị tập huấn kỹ thuật hộ đê, phòng, chống lụt bão cho lực lượng chuyên trách quản lý đê điều tại 21 tỉnh, thành phố có đê từ cấp III đến cấp đặc biệt.

6 tháng cuối năm có 11-13 cơn bão, áp thấp nhiệt đới

Thông tin tại hội nghị, ông Hoàng Văn Đại - Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia nhận định, trong 6 tháng cuối năm 2023, tình hình thời tiết diễn biến bất thường, có khoảng từ 11- 13 cơn bão, áp thấp nhiệt đới trên biển Đông và 5-7 cơn ảnh hưởng đến đất liền. Bão hoạt động nhiều hơn từ tháng 8 - 10 và giảm dần từ tháng 11.

Ông Hoàng Văn Đại - Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia nhận định, trong 6 tháng cuối năm 2023, tình hình thời tiết diễn biến bất thường. Ảnh: Thắng Tình.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Văn Đệ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An cho biết, các cấp chính quyền của tỉnh Nghệ An luôn coi nhiệm vụ phòng chống thiên tai là nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng của cấp ủy chính quyền. Nghệ An có gần 500 km đê điều. Các tuyến đê đã phát huy tác dụng ngăn nước lũ trên các sông, ngăn nước dâng do bão ở các tuyến đê biển, bảo vệ an toàn tính mạng, tài sản cho gần 2 triệu người dân và 260.000 ha đất ở, đất sản xuất công, nông nghiệp.

Các tuyến đê đã hạn chế thiệt hại do thiên tai gây ra, góp phần phát triển kinh tế, ổn định chính trị - xã hội. Ngoài tác dụng chống lũ, các tuyến đê này còn đóng vai trò là các tuyến giao thông quan trọng trong vùng, phục vụ sản xuất nông nghiệp của người dân.

Ông Nguyễn Văn Đệ - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Thắng Tình

Thời gian tới, tỉnh Nghệ An mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, hỗ trợ của Chính phủ, các bộ, ngành trung ương trong công tác ứng phó, phòng ngừa và khắc phục hậu quả sau thiên tai cũng như trong các lĩnh vực khác nhằm giúp Nghệ An phát triển một cách toàn diện, bền vững.

Tại hội nghị, đã có trên nhiều tham luận của các Chủ tịch UBND cấp huyện, đồng thời các đại biểu đã cùng nhau trao đổi những bài học kinh nghiệm, những cách làm hay, chia sẻ những tồn tại, hạn chế cần tháo gỡ và giải quyết để giữ vững an toàn hệ thống đê điều trước diễn biến lũ bão ngày càng cực đoan, khốc liệt, nhằm đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân, nhà nước trước thiên tai.