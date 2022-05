Ngày 5/4, ông Hoàng Xuân Ánh, Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng đã đề nghị Giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo xác minh làm rõ vụ việc Phó trưởng Công an phường Sông Bằng (TP.Cao Bằng) có hành vi đánh phụ nữ. Ông Ánh cho rằng, không bao che, né tránh, sự việc cần được xử lý nghiêm theo quy định.

Phó trưởng công an phường Sông Bằng hành hung cô gái tại tiệm cắt tóc. (Ảnh cắt từ clip)

Trước đó, Công an tỉnh Cao Bằng đã tạm đình chỉ công tác đối với Phó trưởng Công an phường Sông Bằng, đồng thời yêu cầu Công an TP.Cao Bằng điều tra làm rõ vụ việc này.

Ngày 2/4, theo phản ánh của anh Đ.K (SN 1997, tổ 1, phường Đề Thám, TP.Cao Bằng) với báo Dân Việt, tối 28/4 có một bác sĩ gọi cho em gái anh là chị T.M.K mời đến phòng khám, nhưng chị K. không đến vì đã muộn. Thấy vậy, anh P.Đ.N - bạn trai của chị T.M.K lấy điện thoại gọi cho vị bác sĩ phụ khoa hỏi lý do khám bệnh lúc nửa đêm, lời qua tiếng lại thách thức nhau.

Một lúc sau, xuất hiện nhóm người đi trên chiếc xe 7 chỗ đến nhà anh K. gồm vị bác sĩ phụ khoa, 2 người mặc đồng phục công an và 1 người tự xưng cán bộ phường đòi bắt anh N. nhưng bị những người có mặt ngăn cản. Trong lúc xô xát, Phó trưởng Công an phường Sông Bằng đánh, tát 2 cái vào mặt M.K.

Liên quan đến vụ việc, tối 3/5, ông Nông Tuấn Phong, Giám đốc Sở Y tế Cao Bằng cho biết "Kết quả rà soát ban đầu cho thấy bác sĩ sản khoa trên không thuộc biên chế tại bất kỳ cơ sở y tế công lập nào do Sở Y tế tỉnh Cao Bằng trực tiếp quản lý. Người này đang làm việc cho một phòng khám tư nhân. Sở Y tế tỉnh Cao Bằng sẽ cho kiểm tra, xác minh cụ thể và xử lý nghiêm nếu phát hiện vi phạm", ông Nông Tuấn Phong nhấn mạnh.



Theo lãnh đạo Công an TP.Cao Bằng, bác sĩ được nhắc tới trong vụ việc đang làm tại Phòng khám đa khoa 103 Cao Bằng. Do vụ việc đang trong quá trình điều tra, làm rõ nên danh tính cụ thể của bác sĩ này và Phó trưởng Công an phường Sông Bằng chưa được tiết lộ.

"Hiện vụ việc vẫn đang trong quá trình xác minh, làm rõ nên chúng tôi chưa thể cung cấp danh tính những người này. Khi nào có báo cáo kết quả cụ thể, chúng tôi sẽ cung cấp sau", vị lãnh đạo Công an TP.Cao Bằng nói thêm.