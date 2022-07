Ngôi chùa cổ nổi tiếng

Theo ghi chép của sử sách, năm 1825, khi vua Minh Mạng đời thứ 6 đến xây lại chùa Tam Thai thì cũng là lúc chùa Linh Ứng được xây dựng và đặt tên là Ứng Chơn. Đến năm 1891, vua Thành Thái thứ 3 đã cho đổi tên thành chùa Linh Ứng Non Nước và được giữ tên cho đến ngày nay.

Tọa lạc trên ngọn núi Thủy Sơn, chùa Linh Ứng Non Nước được xây dựng với thế lưng tựa vào núi, hướng mặt ra biển. Ảnh: T.H.

Chùa Linh Ứng trên ngọn Thủy Sơn được biết đến là ngôi chùa xuất hiện sớm nhất trong số 3 ngôi chùa mang tên Linh Ứng ở TP. Đà Nẵng. Nơi đây không chỉ sở hữu vẻ đẹp huyền bí và linh thiêng, mà còn có vị trí đắc địa khi hướng mặt về phía biển Đông, tựa lưng vào núi.

Clip - Khám phá chùa Linh Ứng Non Nước tại phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn, TP.Đà Nẵng.

Trải qua biết bao thăng trầm của lịch sử đất nước, chùa Linh Ứng Non Nước vẫn giữ được nét đẹp cổ kính của kiến trúc xưa, thanh tịnh riêng biệt. Đến nay, chùa đã được công nhận là Di tích lịch sử – văn hóa cấp quốc gia.



Để lên tham quan chùa Linh Ứng Non Nước, du khách có thể chọn cách đi bộ qua các cấp bậc đá hoặc đi bằng thang máy. Thông thường mọi người chọn cách leo bộ lên để thưởng ngoạn rõ nét khung cảnh nên thơ, hữu tình của ngọn Thủy Sơn và đi thang máy lúc xuống núi để vừa thư giãn vừa ngắm toàn cảnh xung quanh. Hiện giá vé là 15.000 đồng/người/lượt.

Vào dịp cuối tuần, mồng 1, ngày rằm, có rất đông du khách đến thăm chùa Linh Ứng Non Nước. Ảnh: T.H.

Vẻ đẹp thanh tịnh, cổ kính của chùa Linh Ứng Non Nước. Ảnh: T.H.

Trước cổng tam quan là bối cảnh Vườn Lâm Tì Ni, mô phỏng nơi sinh ra của Đức Phật Thích Ca. Từ đây phóng tầm mắt ra xa là toàn cảnh bãi biển Non Nước trong xanh, bên bờ cát trải dài dưới ánh nắng vàng.



Chùa Linh Ứng Non Nước đã nhiều lần được trùng tu nhưng vẫn giữ được nhiều nét kiến trúc truyền thống. Ảnh: T.H.

Tượng Phật Thích Ca cao 10m tại chùa Linh Ứng Non Nước. Ảnh: T.H.

Ông Nguyễn Đức Quang (68 tuổi, quê TP.HCM) vui vẻ nói: "Đây là lần thứ 12 tôi đến thăm lại chùa Linh Ứng Non Nước. So với 2 ngôi chùa Linh Ứng ở bán đảo Sơn Trà và Bà Nà Hills, thì chùa Linh Ứng ở Non Nước mang vẻ đẹp thanh tịnh rất riêng, cổ kính, trang nghiêm, tạo cảm giác bình yên, nhẹ nhàng cho tâm hồn. Tôi cảm nhận nơi đây đẹp như chốn bồng lai, là điểm đến linh thiêng mà ai cũng nên đến chiêm bái một lần trong đời".



Vẻ đẹp của chốn bồng lai

Phía trong là khu vực chánh điện có lối kiến trúc theo kiểu chữ nhất ở giữa. Bên phải là khu vực nhà tổ, nhà khách, giảng đường, bên trái là Quan Âm Các được dựng trên hồ nước và tháp Bảo Đại Đại Sư.

Ở giữa khu chánh điện là tượng Phật Thích Ca, lối đi 2 bên thờ tượng Quán Thế Âm Bồ Tát và Địa Tạng Vương Bồ Tát. Ngoài ra còn nhiều tượng khác được điêu khắc và chạm trổ tinh xảo như: Thập Bát La Hán, 2 tượng Hộ pháp, tượng Phật Di Lặc….

Tháp Xá Lợi cao 28m, gồm 7 tầng, bên trong thờ 200 tượng Phật, Bồ Tát và La Hán. Ảnh: T.H.

Đặc biệt, ở bên ngoài chùa Linh Ứng Non Nước còn có một tượng Phật Thích Ca khổng lồ, cao 10m với dáng ngồi tựa lưng vào núi, mặt hướng về phía chùa rất uy nghiêm.



Du khách thập phương, Phật tử thường đến đây để chiêm bái, cầu nguyện mọi điều tốt lành. Ảnh: T.H.

Trong khuôn viên chùa được điểm thêm màu sắc xanh tươi từ những bức phù điêu, hòn non bộ, hoa cây cảnh… làm cho bức tranh chùa Linh Ứng Non Nước thêm phần sinh động, thanh tịnh, tạo không khí trong lành và mát mẻ để du khách dừng chân nghỉ ngơi.



Giữa núi non bao phủ, du khách sẽ nhìn thấy Tháp Xá Lợi uy nghi, sừng sững hiện ra. Tháp được xây dựng vào năm 1997, có hình lục giác, cao 28m, gồm 7 tầng, bên trong thờ 200 tượng Phật, Bồ Tát và La Hán. Đứng từ đây, du khách sẽ được chiêm ngưỡng vẻ đẹp hài hòa của trời đất bao la, nhìn thấy dáng dấp của một đô thị trẻ bên bờ biển xanh.

Cổng tam quan chùa Linh Ứng Non Nước. Ảnh: T.H.

Ngoài ra, phía sau chùa còn có động Tàng Chờn, dài 10m và rộng 7m, bên trong động thờ tượng Phật Thích Ca nhập Niết Bàn bằng xi măng.



Gian thờ Địa Tạng Vương Bồ Tát. Ảnh: T.H.

Chùa Linh Ứng Non Nước nói riêng hay danh thắng Ngũ Hành Sơn nói chung đều là điểm đến tâm linh nổi tiếng mà bất kì ai cũng muốn một lần được đặt chân đến. Bên cạnh việc chiêm bái, cầu nguyện, du khách còn được thưởng ngoạn vẻ đẹp núi non hùng vĩ mà trời đất đã ban tặng cho nơi này.



Quan Âm Các. Ảnh: T.H.

Hướng đi thang máy lên Tháp Xá Lợi. Ảnh: T.H.

Ông Vũ Quang Hà (54 tuổi, quê tỉnh Thái Bình) chia sẻ: "Tôi đã viếng thăm chùa ở nhiều nơi, nhưng chỉ chùa Linh Ứng ở Non Nước cho tôi một cảm giác gần gũi rất riêng biệt. Tạo hóa đã ban tặng cho nơi đây một bức tranh non nước hữu tình, bình yên tuyệt đẹp, kiến trúc cổ kính đặc sắc làm toát lên nét đẹp tâm linh huyền bí, đầy thi vị".