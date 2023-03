Chubb và Techcombank công bố hợp tác và ra mắt sản phẩm TechCare Me dành cho người tiêu dùng Việt Nam

Về Techcombank

Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank), với tầm nhìn "Chuyển đổi ngành tài chính, nâng tầm giá trị sống" là một trong những ngân hàng cổ phần lớn nhất Việt Nam, và là một trong những ngân hàng hàng đầu khu vực châu Á. Theo đuổi chiến lược lấy khách hàng là trọng tâm, Techcombank hiện đang cung cấp các giải pháp tài chính và dịch vụ ngân hàng đa dạng cho hơn 10,4 triệu khách hàng, bao gồm khách hàng cá nhân và khách hàng doanh nghiệp thông qua mạng lưới điểm giao dịch trải dài khắp Việt Nam cũng như dịch vụ ngân hàng số dẫn đầu thị trường. Phương pháp tiếp cận hệ sinh thái, hợp tác đối tác của Ngân hàng trong nhiều lĩnh vực kinh tế chủ chốt giúp tạo nên sự khác biệt cho Techcombank tại một trong những nền kinh tế phát triển nhanh nhất thế giới.



Techcombank hiện là ngân hàng duy nhất tại Việt Nam được Moody’s đánh giá mức tín dụng cơ bản (BCA) là ba2 (triển vọng "Ổn định") và S&P xếp hạng BB-, triển vọng "Ổn định". Ngân hàng được niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HoSE) với mã chứng khoán TCB.



Trong năm 2022, ngân hàng cũng nhận được rất nhiều giải thưởng danh giá từ các tổ chức uy tín:



• "Ngân hàng tốt nhất Việt Nam - Best Bank in Vietnam"- Euromoney năm 2022 (trao giải năm thứ 3);



• "Ngân hàng Bán lẻ tốt nhất Việt Nam 2022 - Domestic Retail Bank of the Year" và "Sáng kiến thẻ tín dụng tốt nhất 2022 - Credit Card Initiative of the Year" – The Asian Banking & Finance (ABF);



• "Ngân hàng số tốt nhất cho khách hàng tại Việt Nam – Best Digital Consumer Bank in Vietnam" – Global Finance năm 2022;



• "Nơi làm việc tốt nhất tại Châu Á" – Best Companies to work for in Asia - HR Asia năm 2022;



• "Ngân hàng đối tác hàng đầu tại Việt Nam" – Leading Partner Bank in Vietnam 3Q22 - Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) (năm thứ 3 liên tiếp).