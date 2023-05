Chung cư Phú Hoàng Anh lần thứ 5 bị đốt, công an tạm giữ một nghi phạm nữ

Lúc 2h36 ngày 6/5, người phụ nữ mang xăng vào khu vực block B chung cư Phú Hoàng Anh đổ rồi phóng hỏa. Ảnh: Cắt clip

Camera ghi lại người phụ nữ mang can xăng vào block B chung cư Phú Hoàng Anh phóng hỏa. Clip: NDCC

Chiều 6/5, Công an huyện Nhà Bè cho biết đơn vị này đang tạm giữ một phụ nữ, là nghi can gây ra vụ phóng hỏa tại sảnh block B, chung cư Phú Hoàng Anh, đường Nguyễn Hữu Thọ, xã Phước Kiển.

Trước đó, lúc 2h36 cùng ngày, người phụ nữ mang xăng vào khu vực block B đổ rồi phóng hỏa. Khi đám cháy bùng phát, người phụ nữ chạy ra xe máy dựng ngoài đường đã cắm sẵn chìa khóa định tháo chạy thì tổ công tác Công an huyện Nhà Bè phối hợp với bảo vệ vây bắt đưa về trụ sở. Đám cháy cũng được lực lượng chức năng kịp dập tắt ngay sau đó.

Bước đầu người phụ nữ này chưa khai báo rõ ràng nên danh tính cũng như nguyên nhân dẫn đến việc phóng hỏa chưa được công bố. Công an huyện Nhà Bè cho biết vì chung cư này đã 4 lần bị phóng hỏa nên đơn vị đã cử tổ công tác túc trực tại đây để phối hợp với bảo vệ vây bắt người phóng hỏa.

Trước đó, khoảng 2h15 ngày 13/4, một người cầm theo can nhựa bước vào sảnh block B, chung cư Phú Hoàng Anh. Người này để can nhựa ở một góc khuất rồi đi bộ ra đường Nguyễn Hữu Thọ. 5 phút sau, người này quay lại sảnh, đổ xăng từ trong can ra rồi châm lửa đốt, rồi rời khỏi hiện trường.

Người dân tại chung cư Phú Hoàng Anh cũng xác nhận đã từng xảy ra 4 lần sảnh block B chung cư này bị đốt.