Nghi phạm giết người ra đầu thú vì không chịu nổi muỗi đốt

Ngày 12/2, đại diện Công an TX.Đông Hòa (Phú Yên) cho biết, sau hơn 3 ngày lẩn trốn, Nguyễn Văn Thân (45 tuổi, trú phường Hòa Hiệp Nam, Đông Hòa) đã đến công an đầu thú. Thân được xác định là nghi phạm chém chết người vào đêm 8/2.

Nguyễn Văn Thân sau khi ra đầu thú. Ảnh: CACC



Theo cơ quan công an, sau khi gây án, Thân lẩn trốn trong một căn nhà hoang ở địa phương, chờ đến đêm tối mới lần mò đi kiếm thức ăn.

Do không chịu nổi muỗi đốt, đêm 11/2, Thân đã nhờ người thân liên lạc với công an để ra đầu thú. Hiện tại, đối tượng đã được chuyển giao cho Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Phú Yên.

Theo điều tra ban đầu, khuya 8/2, Thân gọi điện, nhắn tin đòi tiền Trương Công Thử (36 tuổi, ở phường Hòa Hiệp Trung, Đông Hòa). Sau dó, ông Thử cùng hai người bạn đến nhà Thân và xảy ra cãi vã. Thân đã lấy dao chém nhiều nhát làm ông Thử tử vong.