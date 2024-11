Chuỗi cửa hàng thực phẩm sạch Best Farm của Nông dân Việt Nam xuất sắc có gì đặc biệt chị em tíu tít ghé mua?

Chuỗi cửa hàng thực phẩm sạch Best Farm tại tầng 1, Toà 10, sảnh S02, Time City, Hai Bà Trưng, Hà Nội ngày đầu tiên khai trương gây ấn tượng mạnh với khách hàng Thủ đô bởi giao diện tươi xanh, bắt mắt và bày bán la liệt những đặc sản nông sản từ khắp mọi miền đất nước.

Ngay từ sáng sớm khai trương, với nhiều chương trình khuyến mãi ưu đãi, hấp dẫn, khách hàng Thủ đô cũng như các cư dân ở Time City đã đến nườm nượp đông vui và tíu tít rủ nhau lựa chọn những mặt hàng nông sản tươi ngon, chất lượng nhất.

Trứng gà đông trùng Ngọc Hương là 1 trong những sản phẩm bán chạy nhất Chuỗi cửa hàng thực phẩm sạch Best Farm

Nhìn những mớ rau non xanh, gà cá tươi ngon, hoa quả thực phẩm chất lượng và đa dạng vùng miền, các chị em hào phóng xuống tiền để rinh đô về. Khách hàng ra về ai nấy đều "tay xách nách mang" đầy ắp những giỏ đồ ăn.

Chị Nguyễn Ngọc Lan – cư dân Time City chia sẻ: "Cửa hàng Best Farm bày bán rất nhiều thực phẩm sạch tươi ngon. Nhìn thứ gì tôi cũng muốn mua. Nhất là biết cửa hàng liên kết với các trang trại là những Nông dân Việt Nam xuất sắc nhất Việt Nam, tôi rất yên tâm, tin tưởng. Hôm nay, tôi mua nhiều rau xanh các loại, cá kho niêu, trứng gà đông trùng hạ thảo, gà ác, giò chả… Nay ngày đầu khai trương có nhiều khuyến mại và bốc thăm trúng thưởng nên chị em trong tầng chúng tôi rủ nhau đi mua cùng".

Best Farm là chuỗi cửa hàng cung cấp thực phẩm sạch được chọn lọc, chắt chiu từ những Nông dân Việt Nam xuất sắc

"Cửa hàng Best Farm ngay dưới sảnh chung cư và bán nhiều thực phẩm tươi ngon, giá tốt như thế này, chúng tôi sẽ là khách hàng thường xuyên của cửa hàng", chị Hoàng Hoa – một khách hàng chia sẻ.

Số lượng khách hàng đến đông, đội ngũ nhân viên trong cửa hàng Best Farm niềm nở tiếp đón, mời khách dùng thử cũng như giới thiệu những đặc sản "best seller" của cửa hàng và hỗ trợ khách hàng thanh toán một cách nhanh chóng, thuận tiện nhất, không phải chờ đợi lâu.

Là chủ của Chuỗi cửa hàng thực phẩm sạch Best Farm, chị Nguyễn Thị Hồng – Nông dân Việt Nam xuất sắc đến từ Hà Nội, Giám đốc Công ty CP Dược thảo Thiên Phúc, Chủ nhiệm Câu lạc bộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi của Hội Nông dân Hà Nội chia sẻ: "Best Farm là chuỗi cửa hàng cung cấp thực phẩm sạch với nguồn thực phẩm sạch được chọn lọc, chắt chiu từ những Nông dân Việt Nam xuất sắc. Chúng tôi – những người Nông dân Việt Nam xuất sắc tự hào khi mang đến người tiêu dùng những sản phẩm nông sản chất lượng hoàn hảo, ngon thật ngon và giá tốt tận gốc như ở trang trại".

Đội ngũ nhân viên trong cửa hàng Best Farm niềm nở tiếp đón, mời khách dùng thử cũng như giới thiệu những đặc sản "best seller" của cửa hàng.

Chị Nguyễn Thị Hồng khẳng định: "Sự kiện khai trương chuỗi cửa hàng Best Farm là cột mốc quan trọng trong hành trình mang đến những sản phẩm nông sản sạch, an toàn và chất lượng cao phục vụ cộng đồng và bảo vệ sức khoẻ người tiêu dùng.

Bản thân tôi là một nông dân Việt Nam xuất sắc và trực tiếp kết nối với 500 anh em Nông dân Việt Nam xuất sắc tự hào mang đến những "tinh hoa nông sản sạch Việt" cho mọi nhà. Kết nối trực tiếp với nhau, không phải qua trung gian, nên chuỗi cửa hàng Best Farm tự tin mang đến những sản phẩm ngon thật ngon, chất lượng tốt nhất và giá cả cũng cực hời, giá tận gốc có ở Best Farm".

Với nhiều chương trình khuyến mãi ưu đãi, hấp dẫn, khách hàng Thủ đô cũng như các cư dân ở Time City đã đến nườm nượp đông vui và tíu tít rủ nhau lựa chọn những mặt hàng nông sản tươi ngon tại Chuỗi cửa hàng thực phẩm sạch Best Farm.

Là 1 trong những trang trại liên kết cung cấp thực phẩm cho chuỗi cửa hàng thực phẩm sạch Best Farm, anh Nguyễn Văn Hiếu – Nông dân Việt Nam xuất sắc năm 2024 đến từ Hà Nam, Giám HTX thủy sản sông trong ao Hải Đăng ở thôn Bút Sơn, xã Thanh Sơn, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam chia sẻ: "Lĩnh vực của chúng tôi là nuôi cá theo công nghệ cao sông trong ao, cá luôn được vận động theo dòng chảy nên chất lượng cá rất chắc và ngon. Chúng tôi cũng có nhà máy chế biến thức ăn riêng cho cá nên sản phẩm cá của chúng tôi có sự khác biệt, thịt cá săn chắc, dai ngon. Hiện với diện tích 10ha, sản lượng hơn cá của HTX đạt trên 100 tấn/năm".

Nông dân Việt Nam xuất sắc năm 2024 đến từ Hà Nam Nguyễn Văn Hiếu cho biết, HTX Hải Đăng của anh hợp tác với chuỗi cửa hàng thực phẩm sạch Best Farm của chị Nguyễn Thị Hồng cung cấp các sản phẩm từ cá tươi cho đến các sản phẩm chế biến như: Cá kho niêu, chả cá, ruốc cá… Các sản phẩm này đều được công nhận sản phẩm OCOP 4 sao của tỉnh Hà Nam.

"Đến dự buổi khai trương hôm nay, tôi rất ấn tượng khi hiệu ứng khách hàng ủng hộ rất đông. Chúng tôi tin rằng mô hình hợp tác giữa các Nông dân Việt Nam xuất sắc như chúng tôi sẽ càng ngày càng phát triển. Về phía HTX Hải Đăng chúng tôi cũng sẽ có thêm các sản phẩm đa dạng hơn để cung cấp cho chuỗi cửa hàng Best Farm"- anh Hiếu chia sẻ.

Bà Phạm Hải Hoa (bên phải)– Chủ tịch Hội Nông dân thành phố Hà Nội đến dự lễ khai trương chuỗi cửa hàng thực phẩm sạch Best Farm và chúc mừng Nông dân Việt Nam xuất sắc Nguyễn Thị Hồng.

Đến dự sự kiện khai trương chuỗi cửa hàng thực phẩm sạch Best Farm, bà Phạm Hải Hoa – Chủ tịch Hội Nông dân thành phố Hà Nội chia sẻ: "Thủ đô Hà Nội có trên 10 triệu người dân, nhu cầu tiêu thụ các sản phẩm nông sản sạch, chất lượng an toàn ngày càng lớn. Với chuỗi cửa hàng Best Farm do chị Nguyễn Thị Hồng là Nông dân Việt Nam xuất sắc, Nông dân Thủ đô xuất sắc, Chủ nhiệm Câu lạc bộ Nông dân sản xuất kinh doanh giỏi Hà Nội sẽ gắn kết các nông dân xuất sắc trên địa bàn Thủ đô cũng như cả nước thực hiện khâu liên kết hợp tác từ tổ chức sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm.

Trên cơ sở đó, nông dân cả nước cũng như nông dân Hà Nội sẽ quan tâm hơn đến mẫu mã, chất lượng cũng như quảng bá giới thiệu và tiêu thụ sản phẩm rộng rãi hơn".

Hội Nông dân TP Hà Nội và các đại biểu chúc mừng lễ khai trương chuỗi cửa hàng thực phẩm sạch Best Farm của Nông dân Việt Nam xuất sắc Nguyễn Thị Hồng.

"Hà Nội hiện có trên 2.800 sản phẩm OCOP và Hội Nông dân Hà Nội có trên 140.000 hộ sản xuất kinh doanh giỏi. Chúng tôi hi vọng, những chuỗi cửa hàng Best Farm như của chị Nguyễn Thị Hồng sẽ nhân rộng để làm mạng lưới kết nối các Nông dân Việt Nam xuất sắc, Nông dân Thủ đô xuất sắc cùng nhau gắn kết và phát triển mạnh mẽ hơn"- Chủ tịch Hội Nông dân TP Hà Nội Phạm Hải Hoa cho biết.

Được biết sự kiện khai trương là một bước tiến trong chiến lược phủ sóng thị trường của chuỗi cửa hàng Best Farm.

Chị Nguyễn Thị Hồng cho biết: Dự kiến đến tháng 3/2025, chuỗi cửa hàng thực phẩm sạch Best Farm sẽ mở thêm 20 cửa hàng của Best Farm. "Chúng tôi cam kết mang đến những sản phẩm nông sản tươi ngon, chất lượng cao. Mong rằng Best Farm sẽ trở điểm đến quen thuộc của tất cả mọi người".