Trồng mướp ra trái quá trời, non chả ăn, để già khú, nông dân Nghệ An vẫn kiếm bộn tiền, vì sao? Trồng cây ra quả, non chả ăn, để già khú, ấy thế mà nông dân Nghệ An vẫn kiếm bộn tiền, vì sao vậy?

Cây mướp được trồng ở xã Thanh Tiên, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An quả treo kín giàn. Người dân nơi đây lại để quả mướp treo đến khi đã già để lấy xơ. Xơ mướp thứ người xưa bỏ đi lại là mặt hàng được thu mua để xuất khẩu với giá cao.