Chương Mỹ: Đồng bộ các biện pháp phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm

Theo cổng thông tin điện tử huyện Chương Mỹ, để chủ động triển khai thực hiện có hiệu quả công tác phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm, đảm bảo vệ sinh thú y, an toàn thực phẩm trên địa bàn huyện, Chủ tịch UBND huyện Chương Mỹ yêu cầu Chủ tịch UBND các xã, thị trấn, Thủ trưởng các ngành liên quan của huyện tập trung chỉ đạo thực hiện tốt một số nội dung về phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm; Chuẩn bị sẵn sàng nguồn lực, kinh phí dự phòng theo đúng quy định và có kế hoạch để chủ động ứng phó khi có ổ dịch bệnh động vật phát sinh trên địa bàn.



Đồng thời thành lập Đoàn kiểm tra do Lãnh đạo UBND xã, thị trấn làm trưởng đoàn tăng cường kiểm tra, kiểm soát các hoạt động sản xuất, kinh doanh động vật, sản phẩm động vật trên địa bàn theo phân công, phân cấp quản lý, an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường. Xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm pháp luật về chăn nuôi, thú y và an toàn thực phẩm.

Ngoài ra cần quản lý chặt chẽ đàn vật nuôi trên địa bàn, giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm nhằm phát hiện sớm, xử lý bao vây kịp thời, khống chế không để dịch bệnh lây lan ra diện rộng. Tổ chức tiêm phòng, vệ sinh, khử trùng tiêu độc môi trường chăn nuôi theo kế hoạch của UBND huyện và hướng dẫn của Trạm Chăn nuôi và Thú y huyện.

Tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn người chăn nuôi, kinh doanh, vận chuyển, giết mổ, chế biến động vật, sản phẩm động vật tuân thủ các quy định của pháp luật trong việc đảm bảo an toàn dịch bệnh, vệ sinh thú y và an toàn thực phẩm.

Việc giết thịt gia súc, gia cầm cần đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm và vệ sinh môi trường. Ảnh minh họa: Văn Hoàng

Chủ tịch UBND các xã, thị trấn chịu hoàn toàn trách nhiệm trong chỉ đạo, tổ chức thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm trên địa bàn; đưa công tác phòng, chống dịch bệnh động vật làm tiêu chí thi đua, khen thưởng của địa phương; xử lý nghiêm cán bộ, công chức thiếu trách nhiệm, buông lỏng, lơ là trong quản lý phòng, chống dịch, bệnh gia súc, gia cầm theo quy định.

Phòng Kinh tế huyện Chương Mỹ có nhiệm vụ tham mưu UBND huyện chỉ đạo công tác quản lý chăn nuôi, phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm trên địa bàn; công tác quản lý giết mổ, sơ chế, chế biến, kinh doanh, vận chuyển động vật, sản phẩm động vật trên địa bàn huyện theo phân công, phân cấp quản lý. Chủ trì, phối hợp với các ngành liên quan chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc các cơ sở, tổ chức, cá nhân đối với việc tuân thủ các quy định của pháp luật trong việc đảm bảo an toàn dịch bệnh và an toàn thực phẩm lĩnh vực nông nghiệp.

Trạm Chăn nuôi và Thú y huyện Chương Mỹ theo dõi, kiểm tra, báo cáo diễn biến tình hình dịch bệnh; phối hợp với Phòng Kinh tế tham mưu UBND huyện chỉ đạo, tổ chức triển khai công tác phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm trên địa bàn huyện. Chủ động giám sát dịch bệnh gia súc, gia cầm, nhất là các khu vực đã từng có dịch bệnh xuất hiện, khu vực có nguy cơ cao để phát hiện sớm, cảnh báo và xử lý kịp thời, dứt điểm khi dịch bệnh mới xảy ra…

Thủ trưởng các ngành Tài chính - Kế hoạch, Tài nguyên và Môi trường, Công an, Quản lý thị trường, Văn hóa và Thông tin, Y tế và các ngành, đoàn thể liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ của đơn vị chủ động phối hợp cùng Phòng Kinh tế, Trạm Chăn nuôi và Thú y huyện, UBND các xã, thị trấn trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện đảm bảo hiệu quả, đúng quy định của pháp luật.