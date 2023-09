Chương trình "Viên gạch nghĩa tình" lan tỏa chào mừng Đại hội Hội Nông dân tỉnh Nghệ An

"Viên gạch nghĩa tình" góp sức nhỏ làm nên việc lớn



Nhằm chào mừng Đại hội đại biểu Hội nông dân tỉnh Nghệ An lần thứ X, nhiệm kỳ 2023 – 2028, kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam, các cấp Hội Nông dân trên địa bàn tỉnh Nghệ An đã triển khai nhiều hoạt động sôi nổi, mang lại hiệu quả cao.

Hội Nông dân huyện Nghĩa Đàn trao hỗ trợ từ chương trình "Viên gạch nghĩa tình" cho gia đình ông Lô Văn Điệp ở xã Nghĩa Hội, huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An. Ảnh: Th.H

Điển hình là chương trình "Viên gạch nghĩa tình" nhằm giúp đỡ các hội viên Hội Nông dân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Chương trình đã nhận được sự đồng tình, ủng hộ tích cực của các hội viên. Phát huy tinh thần tương thân tương ái, giúp đỡ các gia đình hội viên nông dân nghèo, khó khăn về nhà ở xây dựng, tu sửa nhà ở khang trang, sạch đẹp hơn. Đóng góp giúp đỡ bằng cách ủng hộ số lượng viên gạch.

Tại huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An, ngay khi được triển khai chương trình "Viên gạch nghĩa tình" đã thu hút đông đảo cán bộ, hội viên, nông dân tham gia. Mỗi hội viên đóng góp tối thiểu 5 viên gạch giá trị 10.000 đồng. Tích tiểu thành đại, chỉ sau ít ngày triển khai ngôi nhà đầu tiên đã được khởi công với tổng số tiền hỗ trợ là 50.000.000 đồng.

Nhờ chương trình "Viên gạch nghĩa tình" nhiều gia đình hội viên có hoàn cảnh khó khăn đã có được những căn nhà mới khang trang. Ảnh: Ng.Th

Gia đình được hỗ trợ là ông Lô Văn Điệp (trú tại xóm Phú Thọ, xã Nghĩa Hội, huyện Nghĩa Đàn). Mỗi viên gạch được chở đến đong đầy tình cảm của các hội viên giúp đỡ gia đình ông Điệp xây dựng một căn nhà khang trang, ổn định đời sống.

Tại huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An, Ban Thường vụ Hội Nông dân cũng vừa trao tặng "viên gạch nghĩa tình" cho 4 gia đình hội viên có hoàn cảnh khó khăn. Cụ thể, ở xã Đỉnh Sơn, Hội Nông dân xã trao tặng tổng 10.000 viên gạch trị giá 20.000.000 cho gia đình bà Đặng Thị Phương (trú tại thôn Hà Nam) và gia đình ông Lê Sỹ Nhượng (trú tại thôn Đỉnh Cường).

Chuyến xe chở đầy viên gạch nghĩa tình đến hỗ trợ cho các gia đình hội viên hội nông dân có hoàn cảnh khó khăn. Mỗi viên gạch là tình cảm của các hội viên giúp đỡ nhau trong lúc khó khăn. Ảnh: Ng.Th

Tại xã Cao Sơn, Hội Nông dân xã trao tặng tổng 10.000 viên gạch trị giá 20.000.000 cho gia đình ông Lê Văn Quang và gia đình ông Vũ Văn Toàn. Mặc dù giá trị không lớn, nhưng những viên gạch sẽ giúp các hộ gia đình sửa sang căn nhà của mình. Mỗi viên gạch được xây lên thể hiện tình đoàn kết, tương thân tương ái của các hội viên Hội Nông dân.

"Viên gạch nghĩa tình" là chương trình hết sức ý nghĩa do Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh Nghệ An phát động và có sức lan tỏa mạnh mẽ, tạo hiệu ứng rất tích cực. Thời gian qua, chương trình "Viên gạch nghĩa tình" đã được triển khai sâu rộng ở các cấp Hội Nông dân trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Những ngôi nhà mới được khởi công nhờ chương trình "Viên gạch nghĩa tình". Ảnh: Th.H

Những ngôi nhà được xây dựng nhờ "Viên gạch nghĩa tình" ngày một nhiều. Qua đó, rất nhiều gia đình hội viên đã thoát khỏi cảnh khó khăn về nhà ở, ổn định cuộc sống, tập trung vào lao động sản xuất, vươn lên thoát nghèo.

Khí thế mới cận ngày đại hội

Bên cạnh đó, dưới sự chỉ đạo của Hội Nông dân tỉnh Nghệ An các cấp Hội Nông dân trên địa bàn tỉnh Nghệ An còn triển khai nhiều hoạt động thiết thực nhằm chào mừng Đại hội đại biển Hội Nông dân lần thứ X. Các hoạt động được triển khai đồng bộ mới hiệu ứng mạnh mẽ đã mang đến một khí thế mới trên khắp địa bàn tỉnh Nghệ An.

Hội Nông dân huyện Anh Sơn trao hỗ trợ từ chương trình "Viên gạch nghĩa tình" cho gia đình hội viên ở xã Đức Sơn, huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An. Ảnh: Ng.Th

"Ngoài chương trình "Viên gạch nghĩa tình", Hội Nông dân huyện Anh Sơn cũng đã xây dựng được 22 công trình, phần việc nhỏ với tổng giá trị 518 triệu đồng. Toàn bộ kinh phí đều do hội viên Hội Nông dân trên địa bàn huyện Anh Sơn đóng góp", ông Nguyễn Đăng Khoa – Chủ tịch Hội Nông dân huyện Anh Sơn chia sẻ.

Hội Nông dân các cấp triển khai nhiều hoạt động sôi nổi, tạo khí thế mới trước thềm Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Nghệ An lần thứ X. Ảnh: Th.H

Trên các con đường, cờ hoa bắt đầu được trang hoàng rực rỡ. Hàng cây "Nông dân ơn Bác được chỉnh trang. Khuôn viên, trụ sở được chỉnh trang sạch sẽ. Các phong trào thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi cũng được các cấp Hội Nông dân trên địa bàn đẩy mạnh.