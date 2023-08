Chuyên gia: Bằng mọi giá phải định nghĩa được thế nào là môi giới bất động sản

Vai trò của nghề môi giới bất động sản với sự minh bạch thông tin

Theo PGS. TS Trần Đình Thiên, thành viên Tổ tư vấn Kinh tế của Thủ tướng Chính phủ đánh giá, Hội môi giới bất động sản Việt Nam (VARS) là một trong những tổ chức xã hội nghề nghiệp hiếm hoi có nhiều hoạt động sôi nổi, tích cực, đóng góp vào sự minh bạch thông tin của thị trường bất động sản.



“So với thập kỷ trước, người làm nghề môi giới bất động sản đã cải thiện và chuyên nghiệp hơn rất nhiều, sự thay đổi này một phần không nhỏ là nhờ đóng góp của Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam trong 8 năm qua”, PGS. TS Trần Đình Thiên nhận định.

Cần tiếp tục nâng cao năng lực của môi giới bất động sản (Ảnh: TN)

Tuy nhiên, vị chuyên gia cho rằng kết quả vẫn chưa đáp ứng được như kỳ vọng, bởi tỷ trọng môi giới bất động sản của VARS so với cộng đồng sàn giao dịch, nhà môi giới bất động sản tại Việt Nam còn thấp, nghề môi giới bất động sản Việt Nam vẫn còn những mảng tối. Vì vậy, việc nâng cao hơn nữa số lượng và chất lượng của nghề môi giới nói chung và VARS nói riêng rất quan trọng.

Tại hội nghị, ông Nguyễn Văn Phúc, nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Quốc hội cũng cho rằng, hoạt động của các sàn giao dịch, nhà môi giới bất động sản hiện nay vẫn còn một số bất cập, chưa thực sự được quản lý tốt. Cùng với đó, thị trường hiện nay vẫn tồn tại một lượng lớn môi giới bất động sản “tay ngang”, hoạt động kém chuyên nghiệp.

“Nhưng liệu đây có phải là môi giới bất động sản đúng nghĩa, nghề môi giới có phải chỉ đơn thuần là giới thiệu bất động sản, mua bán bất động sản? Để góp phần giải quyết được thực trạng này thì bằng mọi giá, VARS phải định nghĩa được thế nào là môi giới bất động sản. Môi giới bất động sản phải đáp ứng được các tiêu chuẩn gì, được đào tạo chuyên nghiệp như thế nào?", ông Phúc đặt câu hỏi.

Nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Quốc hội còn nhận định, VARS cần được xây dựng là một tổ chức xã hội nghề nghiệp độc lập khách quan, là một pháp nhân được thành lập hội/hiệp hội theo quy định pháp luật về hội.

Áp dụng chuyển đổi số nâng cao năng lực của môi giới bất động sản

VARS cho biết, trong thời gian tới sẽ tập trung vào 8 mục tiêu trọng tâm. Trong đó, để hiện thực hóa các mục tiêu một cách nhanh nhất và hiệu quả nhất, giải pháp được VARS đưa ra là đẩy mạnh số hóa, áp dụng công nghệ mới vào hoạt động. Do đó, sau thời gian dài “thai nghén”, Hội Môi giới bất động sản Việt Nam đã cho ra đời VARs Connect - hệ sinh thái ứng dụng proptech ALL IN ONE.

Tại hội nghị, ông Phạm Lâm, CEO DKRA Group nhìn nhận, với áp dụng hệ sinh thái ứng dụng VARs Connect, VARS sẽ kết nối hàng nghìn sàn giao dịch bất động sản trên cả nước, là đơn vị bảo vệ quyền lợi, hỗ trợ khó khăn cho các môi giới, sàn giao dịch trong quá trình hoạt động. Đồng thời, từng bước nâng tầm giá trị, định hướng hoạt động của lực lượng môi giới bất động sản theo hướng chuyên nghiệp hơn, xóa bỏ định kiến về “cò đất”, để những tiêu cực trong nghề môi giới sớm chấm dứt, để mỗi Nhà môi giới bất động sản đều có thể tự hào với nghề nghiệp và đóng góp của mình vào sự phát triển của thị trường bất động sản.

TS. Nguyễn Văn Đính, Chủ tịch VARS cho biết thêm, trong bối cảnh xu hướng chuyển đổi số là tất yếu, trong 2 năm qua, VARS đã nghiên cứu và xây dựng thành công Hệ sinh thái công nghệ VARs Connect, đáp ứng nhu cầu ngày càng cấp thiết về chuyển đổi số, để các doanh nghiệp cũng như cá nhân đổi mới vận hành, chuyển dần hoạt động kinh doanh lên các nền tảng số, mở rộng thị trường, tối ưu chi phí và nâng cao hiệu quả hoạt động, khả năng cạnh tranh, thích ứng với bối cảnh mới.

Chuyển đổi số giúp nâng cao vai trò và năng lực của môi giới bất động sản (Ảnh: TN)

VARs Connect là siêu ứng dụng của ngành bất động sản, ngoài việc phục vụ cho VARS quản trị thông tin trên môi trường số, còn là một người bạn đồng hành tin cậy đối với các Sàn giao dịch, Môi giới và đặc biệt là các Hội Viên của VARS (Với các hỗ trợ như là: Quảng cáo BĐS, Đào tạo, Tiếp cận tin tức thị trường, Kết nối cộng đồng môi giới, Tiếp cận các nguồn ngân sách,..).

Bên cạnh đó, TS. Võ Trí Thành hy vọng VARs Connect với những tính năng ưu việt sẽ là giải pháp công nghệ được VARS chỉ đạo phát triển định danh sàn giao dịch, môi giới bất động sản. Đặc biệt là minh bạch hóa thông tin thị trường, dự án, sàn giao dịch, môi giới bất động sản,...

Nhận định về chuyển đổi số trong lĩnh vực bất động sản, ông Nguyễn Mạnh Khởi, Phó Cục trưởng Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản, Bộ Xây dựng cho biết, thị trường bất động sản hiện nay đang ngày càng phát triển theo hướng lành mạnh, minh bạch. Vì vậy, việc áp dụng chuyển đổi số trong lĩnh vực môi giới bất động sản như VARS đang thực hiện là một hướng đi phù hợp, đúng đắn.