Chuyên gia lưu ý 6 giải pháp chăm sóc sức khoẻ đàn gia súc, gia cầm sau rét đậm, rét hại

Thời gian qua, khu vực miền Bắc liên tiếp xảy ra các đợt rét đậm, rét hại kéo đài, nhiều ngày nhiệt độ xuống dưới 10oC, cộng với mưa phùn, nhiệt độ ẩm thẩm đã ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe đàn gia súc gia cầm.

Thời tiết khắc nghiệt khiến con vật chậm lớn, không đảm bảo sức tăng trọng như bình thường, đặc biệt nhiều đàn gia súc, gia cầm đã phát sinh dịch bệnh do không được đảm bảo các điều kiện chăn nuôi. Đáng chú ý, đã có hàng nghìn con trâu bò, ngựa, lợn, gia cầm bị chết do đói rét, do chuồng trại không đảm bảo, thức ăn nước uống khan hiếm...

Nguy hiểm hơn là trong thời gian xảy ra rét đậm, rét hại, đàn gia súc, gia cầm bị suy giảm miễn dịch đã phát sinh các bệnh truyền nhiễm như tụ huyết trùng, lở mồm long móng, dịch tả lợn châu Phi, cúm gia cầm, Newcastle, Gumboro.... Đối với chăn nuôi bò sữa, rét đậm rét hại và mưa phùn còn ảnh hưởng đến năng xuất và chất lượng sữa. Tất cả những yếu tố này làm ảnh hưởng trực tiếp đến năng suất chăn nuôi và an toàn dịch bệnh tại các cơ sở, địa phương.



Người dân huyện Ba Vì (Hà Nội) tích cực chăm sóc đàn bò sữa sau khi trải qua một đợt rét đậm, rét hại kéo dài. Ảnh: P.V

Để khôi phục nhanh sức khỏe đàn gia súc, gia cầm, sớm ổn định sản xuất, đảm bảo an toàn dịch bệnh trên đàn vật nuôi, ông Nguyễn Ngọc Sơn - Chi Cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú y Hà Nội lưu ý bà con nông dân thực hiện tốt một số giải pháp sau:

Một là: Trong những ngày rét đậm rét hại, cần dùng các vật liệu như bạt, liếp che chắn kín chuồng nuôi. Nếu dùng lò sưởi để sưởi ấm thì cần thu dọn, tạo cho chuồng nuôi thông thoáng. Xử lý ngay nền chuồng khi ẩm thấp, thay đệm lót để nền chuồng khô ráo, sạch sẽ và quan trọng là loại trừ, ngăn chặn mầm bệnh xâm nhập.

Sau khi thu dọn, cần thực hiện việc phun thuốc sát trùng chuồng trại bằng các loại thuốc sát trùng thông thường như vikon, haniotdin, halamit... Đồng thời dùng thêm các loại thuốc diệt loại côn trùng (hantox) đề ngăn chặn các vật chủ trung gian truyền bệnh (ruồi, muỗi, ve, mòng...), nhất là đối với các chuồng nuôi trâu bò thường có nhiều loại côn trùng gây bệnh như viêm da nổi cục, tiên mao trùng, biên trùng...

Xử lý tốt hệ thống cống rãnh, thoát nước thải, duy trì rắc vôi bột xung quanh chuồng nuôi, trên các lối đi để ngăn chặn các loại vi khuẩn, côn trùng gây bệnh xâm nhập.

Hai là: Cải thiện chế độ ăn uống để nâng cao sức đề kháng cho gia súc gia cầm, điều này rất quan trọng để đảm bảo cho đàn gia súc gia cầm nhanh hồi phục sức khỏe.

Trước hết là kiểm tra lượng thức ăn nhằm loại bỏ thức ăn bị ẩm, nấm mốc. Có thể tăng số bữa ăn trong ngày, đồng thời bổ sung các loại thức ăn có chất lượng cao, bổ sung các loại vitamin, khoáng cho con vật. Đối với bò sữa, bò thịt, kiểm tra thức ăn ủ, thức ăn hỗn hợp và bổ sung thêm thức ăn tinh cho bò hàng ngày để nâng cao sức đề kháng, thể trạng, chất lượng sữa cho bò thịt, bò sữa.

Tăng cường cho trâu bò ăn thức ăn tinh, giàu đạm, đủ vi tamin, các loại khoáng, muối ăn. Nên cho trâu bò ăn nhiều bữa trong ngày để bù đắp trong những ngày giá rét trâu bò ăn kém hoặc ăn không đầy đủ.

Bổ sung các thức ăn ủ chưa như thân cây lạc, lá sắn, củ khoai lang. Cho trâu bò uống đủ nước, có thể cho uống nước có hoà muối (khoảng 5 g/100 kg thể trọng).

Ba là: Thay đổi chế độ chăn thả hàng ngày đối với trâu bò sao cho phù hợp với thời tiết khí hậu tại thời điểm hiện tại vì sau những ngày rét đậm rét hại là mưa nắng rất thất thường.

Đối với chăn nuôi vịt theo phương chăn thả đồng, ao hồ, cần kiểm tra lại nguồn nước, mức độ ô nhiễm nước sau những ngày mưa rét để hạn chế dịch bệnh. Những ngày mới đầu, nên cho trâu bò vận động ở mức vừa phải để con vật thích ứng dần với thời tiết khí hậu.

Bốn là: Kiểm tra ngay lịch tiêm phòng định kỳ đối với đàn gia súc gia cầm, trường hợp đến kỳ tiêm phòng thì thực hiện ngay việc tiêm phòng vaccine phòng chống các bệnh truyển nhiễm (có thể tiêm sớm hơn vài ngày).

Lưu ý đối với trâu bò tiêm phòng các loại vaccine lở mồm long móng, tụ huyết trùng, viêm da nổi cục... Lợn tiêm phòng các loại vaccine như tai xanh, lở mồm long móng, dịch tả... Gia cầm tiêm phòng các loại vaccine như cúm gia cầm, Newcastle, Gumboro... Chú ý theo dõi sức khoẻ con vật hàng ngày, nếu gia súc gia cầm có dấu hiệu bất thường (ủ rũ, kém ăn, lông xù, ho, sốt... thì cần tách những con ốm chết ra khu việc chuồng nuôi và báo ngay cho cán bộ thú y cơ sở để có biện pháp can thiệp kịp thời.

Năm là: Đối với các trang trại chăn nuôi đã hình thành chuỗi liên kết, cần rà soát các hoạt động để có thêm thông tin, chia sẻ kinh nghiệm trong việc phục hồi sức khỏe đàn gia súc gia cầm. Đảm bảo các hoạt động cung ứng giống, thức ăn chăn nuôi, vật dụng, trang thiết bị chăn nuôi để sớm bình ổn sản xuất.

Thông thường sau các đợt rét đậm rét hại, các hoạt động lưu thông thương mại về động vật, sản phẩm động vật đều tăng, tạo điều kiện thuận lợi cho người chăn nuôi tái sản xuất.

Sáu là: Thực hiện việc tái đàn, nhập đàn khi đã xuất bán và tăng quy mô, mở rộng sản xuất. Tranh thủ thời tiết thuận lợi sau đợt rét đậm rét hại để đẩy nhanh tiến độ sản xuất, tăng thu nhập. Lưu ý khi tái đàn, nhập đàn ở những cơ sở có uy tín, đã có thương hiệu sản phẩm, nhất là các cơ sở sản xuất giống đã được các cơ quan quản lý nhà nước cấp giấy chứng nhận về an toàn dịch bệnh.

Đồng thời thực hiện tốt việc khai báo chăn nuôi với chính quyền địa phương và các quy định về kiểm dịch vận chuyển gia súc gia cầm của cơ quan chuyên môn.