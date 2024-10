Chuyên gia:Trừ điểm giấy phép lái xe khi vi phạm nồng độ cồn sẽ tăng tính răn đe, giảm vi phạm giao thông

Ngày 27/6/2024, tại kỳ họp thứ 7, Quốc hội đã thông qua Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ 2024. Trong đó, quy định điểm của giấy phép lái xe là 12 điểm, khi vi phạm giao thông sẽ bị trừ điểm và phải đi thi lại khi hết điểm.

Điểm của giấy phép lái xe được dùng để quản lý việc chấp hành pháp luật về trật tự, an toàn giao thông đường bộ của người lái xe trên hệ thống cơ sở dữ liệu về trật tự, an toàn giao thông đường bộ, bao gồm 12 điểm. Số điểm trừ mỗi lần vi phạm tùy thuộc tính chất, mức độ của hành vi vi phạm pháp luật về trật tự, an toàn giao thông đường bộ. Dữ liệu về điểm trừ giấy phép lái xe của người vi phạm sẽ được cập nhật vào hệ thống cơ sở dữ liệu ngay sau khi quyết định xử phạt có hiệu lực thi hành và thông báo cho người bị trừ điểm giấy phép lái xe biết.