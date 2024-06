Clip: Chiến sĩ công an liều mình lao vào dòng nước lũ cứu người dân bị cuốn trôi ở Hà Giang

Chiến sĩ công an liều mình lao vào dòng nước lũ cứu người dân bị cuốn trôi



Khoảng 16 giờ 50 phút ngày 10/6, Tổ công tác của Đội Cảnh sát giao thông, trật tự Công an huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang đang làm nhiệm vụ ứng trực hỗ trợ người dân và du khách vận chuyển hành lý do bị mắc kẹt từ hôm trước, tại đoạn Km 06 đoạn Suối Cạn, đường xuống sông Nho Quế 1 và đi 3 xã biên giới, các chiến sĩ gồm: Thượng Phùng, Sơn Vĩ, Xín Cái, phát hiện 3 công dân của xã Thượng Phùng đang vượt qua dòng nước chảy xiết bị trôi.

Bất chấp hiểm nguy, nước chảy dữ dội, Thượng úy Nguyễn Mạnh Tường, cán bộ Đội Cảnh sát giao thông, trật tự Công an huyện Mèo Vạc đã nhảy xuống dòng nước lũ, cứu kịp thời 2 người bị nước cuốn trôi, đưa vào bờ an toàn, còn 1 người khác bám được vào tảng đá giữa dòng suối, đồng chí Tường cùng đồng đội đã dùng áo mưa quấn lại để người dân bám vào đưa lên bờ an toàn.



Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Bộ trưởng Công an Lương Tam Quang ghi nhận, đánh giá cao và biểu dương, khen ngợi hành động dũng cảm của Thượng úy Nguyễn Mạnh Tường.