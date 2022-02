Clip: Mùng 1 Tết ra vùng lòng hồ sông Đà xem người Mường làm lễ giải hạn độc đáo

Để cầu may, cầu lộc, cầu tài, cầu bình an cho gia đình và con cháu năm mới an khang thịnh vượng, vạn sự như ý; cứ vào 30 Tết, đồng bào dân tộc Mường sinh sống ven lòng hồ sông Đà ở bản Mường (xã Tà Hộc, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La) đã mổ lợn, mổ gà tổ chức lễ giải hạn cho gia đình.