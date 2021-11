Clip: Nghẹn ngào những chia sẻ của 4 nông dân được giải oan ở Quảng Bình sau 34 năm

Như Dân Việt đã thông tin, 5 người mang án oan ở Quảng Bình là thủ phạm trong vụ án trộm 187kg lạc vỏ và 34kg tiêu hạt xảy ra tại kho nông sản của Hợp tác xã mua bán xã Liên Trạch (huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình) vào tối 17/6/1987.

Ngoài ông Đinh Xuân Tạo đã mất, 4 người còn sống nay cũng đã già, vừa được xin lỗi công khai. 4 nông dân này chia sẻ với Dân Việt Media về hành trình kêu oan và được giải oan sau 34 năm dài đằng đẵng.

Clip chia sẻ của 4 nông dân được giải oan ở Quảng Bình sau 34 năm khi đang bệnh ung thư giai đoạn cuối. Clip: Trần Anh.

Trong số những người mang án oan này, có người bị ung thư giai đoạn cuối như ông Đinh Xuân Kỳ (SN 1955, ở xã Liên Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình).

Trước đó, tài liệu mà chúng tôi có được, năm 1987, kho nông sản của Hợp tác xã mua bán Liên Trạch bị cắt khóa cửa lấy trộm 187kg lạc và 34kg tiêu hạt. Công an huyện Bố Trạch lúc đấy kết luận 5 nông dân trên là thủ phạm, có hành vi "Trộm cắp tài sản XHCN" và ông Đinh Xuân Hồ là chủ mưu.

Năm 1988, TAND Bố Trạch xét xử sơ thẩm và tuyên phạt ông Đinh Xuân Hồ 36 tháng tù giam, Hoàng Văn Lưu 24 tháng tù giam, Trần Văn Ổn và Đinh Xuân Kỳ cùng chịu 18 tháng tù giam, Đinh Xuân Tạo bị cảnh cáo. Các ông viết đơn kêu oan.

Năm 1989, TAND tỉnh Bình Trị Thiên (cũ) xét xử phúc thẩm vụ án và tuyên hủy toàn bộ bản án sơ thẩm để điều tra, xét xử lại từ đầu do không thu thập được chứng cứ đầy đủ mà chủ yếu dựa vào lời khai. Nhưng tại phiên tòa sơ thẩm các bị cáo lại không nhận tội và không có chứng cứ đối chiếu.

Năm 1990, TAND huyện Bố Trạch mở phiên tòa sơ thẩm lần hai. Tòa giữ nguyên tội danh "Trộm cắp tài sản XHCN" đối với 5 bị cáo; còn tuyên tăng mức án nặng hơn. Các bị cáo tiếp tục kêu oan.

Tại tòa cấp trên, Hội đồng xét xử phúc thẩm rút hồ sơ giao cho cơ quan công an cấp tỉnh điều tra bổ sung, truy tố, xét xử. Qua điều tra, xác minh củng cố chứng cứ thấy không có cơ sở chứng minh các bị can phạm tội nên Công an tỉnh Quảng Bình đã ra quyết định đình chỉ điều tra vụ án.