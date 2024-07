Clip NÓNG 24h: Ông Trump tai đeo băng gạc dự đại hội toàn quốc đảng Cộng hòa

Ông Trump tai đeo băng gạc dự đại hội toàn quốc đảng Cộng hòa

Ngày 15/7, cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump tham dự đại hội toàn quốc đảng Cộng hòa tại TP Milwaukee (bang Wisconsin, Mỹ). Ông Trump được nhìn thấy với tai phải đeo băng gạc do bị thương sau vụ ám sát hụt nhằm vào ông hôm 13/7, theo tờ The Hill.

Ông Trump xuất hiện tại sự kiện ngay sau khi đảng Cộng hòa chính thức đề cử ông làm ứng cử viên tổng thống của đảng tham gia cuộc đua Nhà Trắng năm nay.

Trước đó ngày 13/7, khi ông Trump đang vận động tranh cử ở TP Butler, bang Pennsylvania, ông đã bị bắn sượt tai khiến tai ông chảy máu. Ngay sau đó, ông Trump được mật vụ hộ tống rời khỏi địa điểm tranh cử và vào một bệnh viện gần đó để điều trị.

Ngày 15/7, lãnh UBND xã Hoài Hải (thị xã Hoài Nhơn, Bình Định) cho biết, người dân địa phương vừa bắt gặp cảnh một con cá voi đang săn mồi trên vùng biển xã này.

Theo đó, cá voi xuất hiện vào ngày 14/7, tại khu vực biển thôn Diêu Quang, xã Hoài Hải. Nhiều ngư dân địa phương đang câu cá tại đây đã phát hiện và quay lại khoảnh khắc này.

Ngư dân địa phương cho biết, cá voi xuất hiện ở bờ biển cách đất liền khoảng hơn 1km, và liên tục nổi lên mặt nước để săn mồi.

Anh Huỳnh Ngọc Đệ (35 tuổi) - người dân đã quay lại được khoảnh khắc cá voi xuất hiện, cho biết rất ấn tượng và anh đã lấy điện thoại quay lại làm kỷ niệm.

Theo lãnh đạo UBND xã Hoài Hải, cá voi xuất hiện đem lại niềm vui, may mắn cho bà con ngư dân.

Ngày 16/7, tin từ Cục CSGT (Bộ Công an), sau trận mưa lớn sáng cùng ngày, Đội CSGT đường bộ số 2 thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Nghệ An khi làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát trên đoạn Km21+800 QL7 thuộc xóm Lô, xã Mỹ Thành, huyện Yên Thành (tỉnh Nghệ An) nhận thấy, do ảnh hưởng của mưa lớn mấy ngày qua, đoạn đường bị ngập sâu, các phương tiện lưu thông khó khăn, nhiều phương tiện chết máy, tiềm ẩn nguy cơ gây mất ATGT.

Theo đó, các chiến sĩ Đội CSGT đường bộ số 2 đã ngay lập tức tổ chức phân luồng giao thông; huy động người dân cùng hỗ trợ đẩy các phương tiện bị chết máy đến khu vực an toàn. Đồng thời, liên hệ đơn vị thi công, huy động máy bơm đến hút nước, đổ đá lót đường, dùng máy múc khơi thông dòng chảy.

Cùng lúc đó, lực lượng CSGT cũng dùng xẻng, cuốc cào đất, đá san lấp đường bị ngập nước.

Cùng với sự hỗ trợ của người dân địa phương, cán bộ chiến sỹ Đội CSGT đường bộ số 2 đã nhanh chóng hỗ trợ người tham gia giao thông trên tuyến đường bị ngập, đảm bảo tình hình trật tự an toàn giao thông mùa mưa lũ, tạo hình ảnh đẹp, đầy ấm áp về người chiến sỹ CSGT trên quê hương Bác.

Mới đây trên mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại hình ảnh một Cảnh sát giao thông bám vào cần gạt mưa nằm trên nắp capo của xe ô tô con màu đen lưu thông trên đường. Được biết sự việc xảy ra vào chiều 14/7 trên QL10 thuộc địa bàn huyện An Lão (TP. Hải Phòng).

Liên quan đến sự việc trên, Công an TP. Hải Phòng vừa có thông tin chính thức. Theo đó, vào khoảng 14h40 ngày 14/7, tại Ngã tư Chợ Kênh, đoạn Km37+800 (QL10 thuộc địa phận thôn Câu Đông, xã Quang Trung, huyện An Lão), trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Tổ công tác Trạm CSGT Quang Trung (Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP. Hải Phòng) phát hiện xe ô tô BKS 15A-508.83 lưu thông theo hướng tỉnh Quảng Ninh đi tỉnh Thái Bình vi phạm vượt đèn đỏ.

Ngay lập tức Tổ công tác đã ra tín hiệu dừng phương tiện. Tuy nhiên lái xe ô tô không chấp hành hiệu lệnh mà cho xe tiến thẳng, khiến 1 cảnh sát giao thông phải bám vào cần gạt mưa, nằm trên nắp capo.

Sau đó lái xe tiếp tục điều khiển phương tiện trên đi khoảng hơn 1km. Khi đi đến địa phận xã Đại Thắng (huyện Tiên Lãng) thì nam CSGT của Tổ công tác đã nhảy xuống và lái xe ô tô BKS 15A-508.83 tiếp tục điều khiển phương tiện đi đâu không rõ.

Đến 12h15 hôm qua 15/7, Công an huyện An Lão và Công an huyện Tiên Lãng vận động được Hoàng Trung Hiếu (SN 1985, trú tại thôn Đại Công, xã Tiên Cường, huyện Tiên Lãng, TP Hải Phòng), là người điều khiển ô tô BKS 15A-508.83 ra đầu thú. Căn cứ tài liệu thu thập được, cơ quan công an xác định hành vi của tài xế điều khiển xe ô tô BKS 15A-508.83 có dấu hiệu về tội "Chống người thi hành công vụ".

Hiện vụ việc đang được cơ quan CSĐT Công an huyện An Lão phối hợp với các cơ quan chức năng điều tra, giải quyết theo quy định của pháp luật.