Clip 'nóng' ở quán karaoke Sunny Vĩnh Phúc là giả, thông tin nóng nhất hôm nay

Clip 'nóng' bị cho là ở quán karaoke Sunny: Công an Vĩnh Phúc xác định là giả

Cơ quan công an tỉnh Vĩnh Phúc đã khởi tố vụ án sai phạm xảy ra tại bar - karaoke Sunny (tỉnh Vĩnh Phúc) và vụ việc liên quan đến clip nhạy cảm được cho là xảy ra tại đây.

Theo đó, ngày 11/5, thông tin từ Công an tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án Vi phạm quy định về an toàn lao động, vệ sinh lao động, về an toàn ở nơi đông người theo Điều 295 Bộ luật Hình sự xảy ra tại bar - karaoke Sunny.

Ngoài ra, Công an tỉnh Vĩnh Phúc cũng xác định clip nhạy cảm được cho là ghi nhận tại bar - karaoke Sunny là giả, không đúng sự thật và sự việc trong clip không phải xảy ra tại địa điểm này. Công an tỉnh Vĩnh Phúc cũng ra quyết định khởi tố vụ án “Truyền bá văn hoá phẩm đồi truỵ” để làm rõ về clip nhạy cảm trên.

Bar-karaoke Sunny, nơi có nhiều ca mắc Covid-19 tại Vĩnh Phúc.

Trước đó, trên mạng xã hội lan truyền nhiều đoạn video ghi lại hình ảnh nhiều tiếp viên nữ ăn mặc hở hang, khêu gợi phục vụ khách. Nhiều người cho rằng hình ảnh trên ghi lại từ quán karaoke Sunny.

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Duy Thành khi đó đã phải có văn bản chỉ đạo công an tỉnh làm rõ thông tin trên mạng xã hội cho rằng, nhiều clip đang được chia sẻ có nữ nhân viên ăn mặc phản cảm phục vụ khách thuộc quán karaoke Sunny (TP.Vĩnh Yên. Lãnh đạo tỉnh Vĩnh Phúc yêu cầu Công an tỉnh chỉ đạo xác minh, điều tra làm rõ và xử lý sai phạm (nếu có).

Đại diện Công an tỉnh Vĩnh Phúc lúc đó thông tin, những clip nhạy cảm trên mạng chưa có căn cứ nào khẳng định đó là nhân viên của quán karaoke Sunny hoặc là vụ việc xảy ra ở quán này.

“Các nhân viên của quán karaoke Sunny, những nhân chứng, người có liên quan đang đi cách ly do dịch Covid-19, khu đô thị Đồng Sơn thì đang bị phong toả. Chúng tôi sẽ sớm điều tra, làm rõ và thông tin đầy đủ”, đại diện Công an tỉnh Vĩnh Phúc nói thời điểm vụ việc đang nóng.

Thời điểm đó, cơ sở kinh doanh quán karaoke Sunny chính là ổ dịch Covid-19, nơi có nhiều nhân viên và khách đến quán mắc Covid-19, trong đó có ca mắc là chuyên gia người Trung Quốc.

Ngoài việc điều tra thông tin phát tán trên mạng xã hội về quán bar karaoke Sunny, Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã tạm thời đình chỉ 2 cán bộ của Công an thành phố Phúc Yên liên quan đến hoạt động đảm bảo an ninh trật tự, phòng chống dịch, bệnh trên địa bàn thành phố.

Phòng Tài chính - Kế hoạch, UBND thành phố Phúc Yên (tỉnh Vĩnh Phúc) cũng đã ban hành quyết định thu hồi Giấy Chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh quán bar- karaoke Sunny (đường Mai Hắc Đế, khu đô thị Đồng Sơn, phường Phúc Thắng, TP.Phúc Yên).

Nhóm thanh niên cưỡng đoạt tiền của các nữ tiếp viên karaoke

Ngày 10/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai, cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Chềnh Tuấn Hưng (20 tuổi) và Lai Phương Nam (21 tuổi, cùng ngụ xã Phú Túc, huyện Định Quán) để điều tra về hành vi Cưỡng đoạt tài sản.

Theo điều tra ban đầu, Hưng làm cho quán karaoke B.B. trên địa bàn xã Túc Trưng, huyện Định Quán. Để phục vụ khách, Hưng cùng một số đối tượng khác đã rủ rê các cô gái trẻ từ các tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Thuận và các tỉnh miền Tây… về Định Quán để làm nhân viên phục vụ quán.

Khi đưa được các cô gái về làm việc, Hồ Nhật Vinh, Lý Nhật Khìn và 2 người thường gọi Top và Tư (đang bỏ trốn) đứng ra quản lý các nữ nhân viên trên.

Chềnh Tuấn Hưng tại cơ quan công an.

Làm việc với công an, 14 nữ nhân viên khai nhận khi làm việc cho quán karaoke trên, không có hợp đồng lao động, không có tiền lương, thu nhập chính là từ tiền "bo" của khách.

Mỗi tháng, mỗi tiếp viên phải đóng từ 500.000 đến 1 triệu đồng tiền thuê nhà. Trong lúc làm việc, tùy theo số tiền "bo" của khách, các nhân viên đều phải nộp lại cho nhóm của Vinh từ 50.000-100.000 đồng.

Khi khách yêu cầu nhân viên nữ, các cô gái sẽ làm theo chỉ đạo của Hưng để vào phục vụ.

Đến gần giữa tháng 4/2021, 4 nhân viên là H.T.L. (21 tuổi), P.T.T.H. (19 tuổi, cùng quê tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu; T.T.P.N. (19 tuổi, ngụ huyện Thống Nhất, Đồng Nai) và L.A. (chưa rõ lai lịch) tự ý bỏ đi chơi mà không xin phép nhóm của Vinh.

Đến chiều tối, các cô gái này về phòng trọ, đã bị nhóm của Vinh đánh để cảnh báo chuyện đi chơi không xin phép. Đánh xong, nhóm của Vinh còn tự đặt ra quy định mỗi nhân viên phải nộp 5 triệu đồng tiền phạt.

L.A. đã đóng cho nhóm của Vinh 5 triệu đồng rồi nghỉ làm về quê. N. trước đây nhờ Top cầm tiền hộ nên Top trừ tiền phạt vào tiền đang cầm hộ. L. vì không có tiền đóng phạt nên đồng ý ở lại làm nhân viên để trả tiền đóng phạt cho nhóm của Vinh.

Riêng H. trước đây có nợ Hưng hơn 8 triệu đồng nên Hưng cùng cùng những người khác ép buộc H. ghi giấy cầm đồ rồi chiếm đoạt chiếc điện thoại cô.

Nhận tin báo về sự việc, Công an huyện Định Quán đã tiến hành bắt khẩn cấp Chềnh Tuấn Hưng và Lai Phương Nam. Riêng những người khác đã bỏ trốn, công an đang tiếp tục làm rõ.

