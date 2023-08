CMC triển khai chuỗi hoạt động xã hội chào mừng năm học mới

Theo đó, Tập đoàn Công nghệ CMC đã trao tặng 100 máy tính trị giá gần 600 triệu đồng cho công tác giáo dục và chuyển đổi số của huyện Ba Vì, Hà Nội. 100 bộ máy tính này được phân bổ về UBND các xã và trường học của huyện Ba Vì.

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Chủ tịch UBND huyện Ba Vì Nguyễn Đức Anh đã gửi lời cảm ơn tới Tập đoàn Công nghệ CMC về món quà ý nghĩa thiết thực này. “Hoạt động ý nghĩa này của CMC sẽ giúp Ba Vì đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học, các nhà trường có thêm trang thiết bị giảng dạy cũng như góp phần vào công tác chuyển đổi số của địa phương”, ông Nguyễn Đức Anh chia sẻ.

Năm học 2023 - 2024, ngành Giáo dục Ba Vì tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa việc ứng dụng CNTT trong hoạt động dạy, học và quản lý giáo dục. Đặc biệt, xem ứng dụng CNTT là công cụ, là chìa khóa để hội nhập, phát triển, nâng tầm giáo dục trong thời kỳ hiện nay.

Ông Dương Cao Thanh - Bí thư Huyện ủy Ba Vì cũng nhấn mạnh: "Trọng tâm hoạt động của Huyện thời gian tới đây là thúc đẩy chuyển đổi số toàn diện trong các lĩnh vực: Giáo dục, Kinh tế, Y tế.... 100 bộ máy tính cùng các chương trình tư vấn, hỗ trợ của CMC sẽ góp phần quan trọng cho công tác chuyển đổi số chính quyền từ cấp xã. Tôi tin với sự đồng hành của Doanh nghiệp Chuyển đổi số hàng đầu như CMC thì sẽ tốc độ triển khai các hoạt động chuyển đổi số của Huyện Ba Vì sẽ được đẩy mạnh hơn..."

Là một Tập đoàn CNTT, trong suốt 30 năm hình thành và phát triển, CMC đã tổ chức nhiều chương trình trao tặng máy tính ý nghĩa hướng tới vùng biên giới và hải đảo – là những vùng gặp khó khăn trong việc tiếp cận các thiết bị CNTT. Trước đó, CMC đã tặng 3.600 máy tính bảng cho học sinh, sinh viên khó khăn có điều kiện học trực tuyến. Hoạt động nhằm hưởng ứng chương trình “Sóng và máy tính cho em” do Thủ tướng Chính phủ phát động.

CMC cùng Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan trao quà học bổng cho các học sinh tại Hà Nam

Trước đó, ngày 26/08/2023, đại diện CMC cùng bà Nguyễn Thị Doan - Nguyên Phó Chủ tịch nước, Chủ tịch Hội khuyến học Việt Nam đã trao tặng 100 triệu đồng cho Quỹ học bổng Nguyễn Hữu Duyên tại xã Chân Lý, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam.

Bà Nguyễn Thị Doan - Nguyên Phó Chủ tịch nước, Chủ tịch Hội khuyến học Việt Nam phát biểu tại buổi lễ.

Tại buổi lễ, Nguyên Phó Chủ tịch nước đã gửi lời chúc mừng tới các đồng chí lãnh đạo, các em học sinh và các thầy cô xã Chân Lý, huyện Lý Nhân về những thành tích và kết quả đạt được trong năm học vừa qua. Quỹ học bổng Nguyễn Hữu Duyên được lập ra với mục đích phục vụ cho sự nghiệp Giáo dục - Đào tạo của xã Chân Lý cũng như khuyến khích tinh thần học tập của các em học sinh. Bà Nguyễn Thị Doan cũng cảm ơn Tập đoàn Công nghệ CMC đã liên tục có công tác từ thiện, quan tâm đến khuyến học và các hoạt động xã hội khác.

Ông Nguyễn Thành Lưu, đại diện CMC cùng Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan trao tặng Quỹ học bổng Nguyễn Hữu Duyên.

Đại diện Tập đoàn Công nghệ CMC, ông Nguyễn Thành Lưu – Trưởng ban Marketing & Truyền thông Tập đoàn đã trao tặng những phần quà cho các em học sinh và các thầy cô có thành tích xuất sắc tại xã Chân Lý, huyện Lý Nhân. Ông Nguyễn Thành Lưu chia sẻ: “Rất vinh dự khi Tập đoàn Công nghệ CMC luôn được đồng hành cùng Quỹ học bổng Nguyễn Hữu Duyên và Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan để thực hiện các hoạt động khuyến học. CMC cam kết sẽ tiếp tục đồng hành cùng hội khuyến học để thực hiện các hoạt động nhằm nâng cao trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp và địa phương trong thời gian tới”.

Tặng 300 triệu đồng chi phí phẫu thuật nụ cười cho các em nhỏ tại Huế

Với mong muốn mang thêm nhiều nụ cười chào năm học mới tới trẻ em trên địa bàn các tỉnh miền Trung, ngày 21-25 tháng 8/2023, được sự cho phép của UBND Tỉnh Thừa Thiên Huế, Sở Y Tế và các cơ quan địa phương, Tập đoàn Công nghệ CMC và Tổ chức Operation Smile Việt Nam đã khởi động chương trình Phẫu thuật nụ cười cho các bệnh nhân khe hở môi, hàm ếch và các khiếm khuyết trên khuôn mặt tại Huế.

Thông qua giải chạy The Digital Heritage Race, CMC kết hợp cùng tổ chức phẫu thuật nụ cười Operation Smile trao tặng chi phí phẫu thuật 300 triệu đồng, tương đương với 30 ca phẫu thuật nụ cười cho các em nhỏ không may bị sứt môi, hở hàm ếch thuộc diện hộ nghèo ở khu vực miền Trung. Giải chạy là hoạt động mở màn trong chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm 30 năm thành lập Tập đoàn CMC với chủ đề "Inspire The Digital Heritage".

Đại diện Tập đoàn Công nghệ CMC đã tham dự chương trình và trao món quà ý nghĩa này tới các em nhỏ.

Thay mặt Tập đoàn Công nghệ CMC, ông Vũ Tuấn Anh, Phó Giám đốc chi nhánh miền Trung CMC Telecom đã tham dự chương trình và trao món quà ý nghĩa này tới các em nhỏ.

Trong ngày đầu tiên dưới làm việc trong điều kiện nắng nóng, đội ngũ chuyên gia y tế và tình nguyện viên phi y tế đã thăm khám toàn diện cho 145 bệnh nhân, trong đó có 99 bé đủ điều kiện nhận phẫu thuật.

Phát biểu về những hoạt động đóng góp cho xã hội của Tập đoàn Công nghệ CMC những năm gần đây, ông Nguyễn Trung Chính - Chủ tịch HĐQT/Chủ tịch Điều hành Tập đoàn cho biết thêm: "Mặc dù hiện nay nền kinh tế Việt Nam và thế giới đang đối mặt với nhiều khó khăn nhưng CMC luôn ý thức được trách nhiệm xã hội của một doanh nghiệp CNTT Viễn thông hàng đầu Việt Nam trong công cuộc thúc đẩy quá trình chuyển đổi số và phát triển lĩnh vực Giáo dục - Đào tạo; phát triển tài năng và ươm mầm thế hệ trẻ của quốc gia. Công nghệ xuất phát từ con người và đích đến cuối cùng là mang đến một cuộc sống hạnh phúc, ấm no cho con người, chúng tôi luôn xác định mọi giai đoạn phát triển của CMC sẽ song hành với lý tưởng phụng sự cho đất nước, cho dân tộc..."

Bằng tinh thần trách nhiệm cao với cộng đồng, với văn hóa tương thân tương ái và đặc biệt là vì mục tiêu chung sức xây dựng xã hội đất nước Việt Nam vững mạnh, CMC luôn tích cực tham gia các hoạt động từ thiện, xã hội thiết thực.