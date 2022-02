Cô công chúa nhỏ và ước mơ trở thành một diễn viên

Phạm Nhật My sinh ngày 27/9/2014 Hiện đang học lớp 2C trường Tiểu học Tô Hoàng - Hà Nội. Là con thứ 2 trong gia đình có 2 anh em. Tuy không có ai theo nghệ thuật nhưng mẹ của Nhật My là một người rất yêu thích nghệ thuật. Vì vậy, ngay từ khi mới lên 5 tuổi Nhật My đã được cho tham gia các chương trình biểu diễn. Được trải nghiệm nhiều nên từ một cô bé nhút nhát, Nhật My ngày càng lột xác trở nên tự tin và phát huy hết năng khiếu của mình.

Sinh ra trong gia đình có 2 anh em, Nhật My là con út. Cô bé có năng khiếu trình diễn thời trang, nhảy múa, chơi đàn tranh. Sở hữu ngoại hình xinh xắn dễ thương, Nhật My còn là một người mẫu ảnh được nhiều nhãn hàng thời trang quan tâm và mời làm đại diện hình ảnh.

Từ nhỏ Nhật My đã rất thích mặc đầm công chúa, thích chơi với búp bê. Khi bắt đầu vào lớp 1 Nhật My luôn nhiệt tình tham gia các phong trào văn nghệ của trường và của Hà Nội. Cô bé biểu diễn xuất sắc tại các chương trình: Dream Show, Gold Star Awards, Mùa xuân ước mơ VTC 2021 - 2022, Ước mơ hồng VTC...

Nhật My còn tham gia rất nhiều cuộc thi và giành được các giải thưởng cao như: Cúp vàng tài năng nhí xuất sắc năm 2021, Giải nhì bộ môn đàn tranh cuộc thi Biểu diễn định kỳ mùa đông của Music Talent.

Nhật My còn có khả năng vẽ tranh rất đẹp. Từ khi mới lên 2 tuổi Nhật My đã biết vẽ với các chất liệu màu nước và sơn dầu. Những bức tranh do Nhật My vẽ nhận được lời khen ngợi từ các họa sĩ có tiếng. Cô bé thường xuyên vẽ để tặng mẹ và thầy cô bạn bè vào những dịp đặc biệt.

Ước mơ lớn nhất của Nhật My là sẽ trở thành một diễn viên. Nhật My muốn được thử sức với nhiều vai diễn, nhiều nét tính cách khác nhau. Cô bé chia sẻ: "Em rất thích xem phim mỗi khi rảnh rỗi, em mong muốn mình sẽ trở thành một diễn viên. Em sẽ cố gắng học thật tốt và sẽ phấn đấu mỗi ngày, rèn luyện bản thân để có thể thực hiện được ước mơ của mình".