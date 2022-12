Làm nhiều việc cùng lúc để sớm đạt được mục tiêu mua nhà đẹp, an cư lập nghiệp

Chân dung Trương Như Ngọc trong ngôi nhà ước mơ. Ảnh: NVCC

Sinh ra và lớn lên tại Huế, năm 2011, Trương Như Ngọc (sinh năm 1989, hiện đang làm việc trong ngành du lịch) tới TPHCM lập nghiệp. Hành trang Ngọc lúc này không có gì ngoài niềm tin: "May mắn đến từ sự nỗ lực". Cô sinh viên nhanh chóng hoạch định trong đầu từng giai đoạn cuộc sống để đạt ước mơ lớn nhất là có một căn nhà của mình ở phố thị lớn nhất nước. Và sau 8 năm làm việc, Ngọc đã tự tặng quà sinh nhật tuổi 30 của mình bằng căn hộ 60m2 có 2 phòng ngủ.

Ngọc chia sẻ: "Khi tích luỹ đủ kiến thức trên giảng đường, ra trường, mình chịu khó học hỏi kinh nghiệm qua nhiều công việc. Những năm tiếp theo, mình lên kế hoạch học lấy thêm bằng cấp, phục vụ cho vị trí cao hơn trong công việc, sau đó tập trung làm việc và đầu tư để tiền sinh ra tiền".

Công việc đầu tiên của Ngọc là nhân viên văn phòng với mức lương 3,5 triệu đồng/tháng, chỉ đủ để trả một phần sinh hoạt phí. Vì thế, Ngọc quyết định làm 3 việc cùng lúc để có thêm tiền dành dụm. Ban ngày, cô làm việc công ty, tối đi làm thêm ở quán ăn của một người bạn. Cuối tuần, cô nhận thêm công việc điều hành tour. Tuy vậy, 2-3 năm đầu, số tiền Ngọc kiếm được chỉ đủ sống nên cô tiết kiệm được 19 triệu đồng. Trong vòng 5 năm trở lại đây, số tiền tiết kiệm của Ngọc mới tăng dần.

Ngọc dồn tâm huyết vào công việc chính là kinh doanh du lịch để gia tăng tích luỹ và vốn đầu tư mảng khác. "Thu nhập mỗi tháng của mình từ công việc này không cố định nên mình tích lũy dần. Sau khi có vốn, mình bắt đầu đầu tư các kênh theo quy mô mỗi giai đoạn. Phải thử thì mới biết giới hạn của bản thân đến đâu. Mình cũng tự mở một quán ăn bán món quê hương, quán café, tập chơi chứng khoán", cô gái gốc Huế nói.

Tiết kiệm để "tích tiểu thành đại", sớm đạt mục tiêu mua nhà đẹp

Cuốn nhật ký đi theo Như Ngọc từ những ngày đầu ở Sài Gòn. Ảnh: NVCC

Trên con đường hiện thực hóa ước mơ, Ngọc thừa nhận đã nếm mùi thất bại nhiều lần. "Đầu tư để tiền sinh ra tiền rất quan trọng nhưng mình luôn cân nhắc, tìm hiểu để tránh mất tiền oan. Nhiều khi, mình đầu tư gì đó hơi mạo hiểm, bạn bè mình thường hỏi: "Có sợ mất tiền không?" Mình chỉ cười: "Ngày đặt chân vô Sài Gòn, mình cầm có mấy bộ quần áo thì có mất gì đâu!", nhưng thật ra trước đó, mình đã thức trắng mấy hôm để nghiên cứu. Còn việc tiết kiệm, mình thấy đó là hành động đúng đắn để đi tới đích mình đặt ra. Vì nếu lúc làm ra tiền, chúng ta ăn tiêu không theo kế hoạch thì không thể đủ tiền để mua nhà được", Ngọc bổ nói tiếp.

Bằng cách đó, năm 2014, Ngọc tiết kiệm được 100 triệu đồng. Đến năm 2015, số tiền tiết kiệm tăng lên 160 triệu đồng. May mắn là tới năm 2018, công việc của Ngọc phát triển, được thăng chức nên số tiền tiết kiệm cũng nhiều hơn. Thời điểm trước dịch, mỗi tháng thu nhập của Ngọc từ hơn 20 đến 30 triệu đồng.

Trong chuyện tiết kiệm, Ngọc không gò ép bản thân phải có một phương pháp hay công thức nào cụ thể. "Mình không quan tâm chi tiết mình tiêu hết bao nhiêu mà sau vài tháng, mà sẽ chú ý ghi lại nguồn tiền mình đang đầu tư ở đâu, tài khoản nào để nắm được mình đang có bao nhiêu tiền", Ngọc cho hay.

Giống nhiều cô gái, Ngọc cũng thích mua sắm, làm đẹp. Thi thoảng, cô cũng mắc kẹt giữa hai luồng suy nghĩ trái ngược: "Tiết kiệm khi còn trẻ" hay "Ta chỉ sống một lần trong đời". "Nhưng ước mơ mua nhà với mình lớn hơn, nên mình tạm dẹp các sở thích cá nhân để tập trung thực hiện điều này", cô gái gốc Huế tiếp tục.

Tuy vậy, làm việc nhiều, căng thẳng cũng nhiều, thi thoảng không chịu được, Ngọc sẽ xách balo lên và đi, lên núi hay xuống biển gì đó cũng được. Sau mỗi chuyến đi, cô lại tràn đầy năng lượng để tiếp tục đối đầu với những khó khăn phía trước.

Một mình mua nhà đẹp tuổi 30, an cư lập nghiệp

Đến gần sinh nhật tuổi 30 năm 2019, Ngọc đã có trong tay số tiền 1,7 tỷ đồng. "Có tiền nhưng chưa có một mảnh tình vắt vai, lúc ấy, mình quy hết tài sản thành một tài khoản, chọn mua một căn hộ không quá xa chỗ làm, khu dân trí xung quanh phù hợp bản thân, giá lại phù hợp khả năng tài chính", Ngọc nói về tiêu chí chọn không gian sống.

Cô cũng tìm hiểu các tiện ích tại nơi ở mới, tiêu chí về an ninh an toàn do sống một mình. Việc chọn căn chung cư cũng giúp cô tiết kiệm thời gian thiết kế, xây dựng, được hưởng không gian xanh và tránh tình trạng ngập nước mùa mưa như nhà mặt đất gặp phải.

Không gian sống tràn ngập ánh sáng tự nhiên của Ngọc. Ảnh: NVCC

Lúc mua được căn hộ, Ngọc vẫn tất bật ngày đi làm, tối chạy qua xem thợ. Thời gian này được cô đánh giá là "trải nghiệm đáng nhớ trong cuộc đời". Cô gái trẻ nói: "Mình được tự ý làm theo sở thích khi làm nhà nhưng thật sự quá trình này rất vất vả với một cô gái độc thân. Mình chịu khá nhiều áp lực từ sắp xếp công việc ở công ty, thu xếp đi đi về về để hoàn thiện hồ sơ vay tiền, thanh toán. Đầu óc lúc nào cũng căng thẳng để chọn nội thất đúng ý song vẫn phải tiết kiệm. Chưa kể trăm ngàn chi phí phát sinh ngoài dự toán nữa".

Phòng bếp nơi Ngọc thể hiện tình yêu nấu nướng. Ảnh: NVCC

Trong lúc thi công căn hộ, Ngọc thực hiện theo hình thức cuốn chiếu vì tài chính có hạn. Căn hộ ban đầu được bàn giao cơ bản, chưa có bếp, phòng vệ sinh, đường ống điện nước không như ý. Cô thuê thợ, thi công tuần tự từ phòng vệ sinh, bếp, phòng ngủ, cuối cùng là phòng khách và hoàn thiện sàn.

Ngọc mất 3 tháng để cải tạo không gian sống, trong đó có 3 lần tạm ngưng vì cạn tiền. "Có một thời gian, khi đi vào phòng vệ sinh nhà hàng hay đi du lịch ở khách sạn nào đó, mình đều lật tìm xem chỗ đó đang dùng mã bồn rửa nào, chụp lại mã rồi về nhà tìm hiểu thêm", Ngọc nói.

Số tiền sau khi mua và cải tạo căn hộ hết gần 2 tỷ đồng, tiền còn thiếu Ngọc vay ngân hàng 200 triệu đồng, còn lại vay người thân để mua những nội thất cần thiết trước. Sau đó Ngọc đặt quyết tâm trả hết nợ và đã trả xong chỉ trong 10 tháng.

Căn hộ 2 phòng ngủ của Ngọc. Ảnh: NVCC

"Khi được sống trong căn nhà do chính mình miệt mài làm việc, tích cóp để có được, mình cảm thấy rất vui. Hơn nữa, từ khi có nhà mình nhận ra mình đang sống một cuộc đời chứ không phải đang tồn tại ngày qua ngày nữa", Ngọc nói trong hạnh phúc.