Cô gái "vượt lên chính mình" lên truyền hình tìm việc làm

Ngô Thúy Phương Thanh (27 tuổi) có gần 5 năm kinh nghiệm làm việc ở các vị trí quản lý vận hành, quản lý dự án, Trưởng phòng Marketing ở các công ty Công nghệ start-up, công ty Game. Hàng Vĩ Cẩm (26 tuổi) có 3 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Digital Marketing, tối ưu theo doanh số bán hàng về nhiều mô hình kinh doanh.



Cô gái đầy nghị lực Ngô Thúy Phương Thanh tham gia "Cơ hội cho ai".

Ngô Thúy Phương Thanh là một nữ ứng viên có hoàn cảnh đặc biệt. Trong lúc giới thiệu bản thân với các sếp, nữ ứng viên bất ngờ tiết lộ cô không có bằng đại học vì nghỉ ngang khi học năm 4 ngành quản trị kinh doanh do gia đình bị phá sản và đặc biệt hơn nữa là cô có đến… 3 quả thận.

Qua tìm hiểu được biết gia đình của Phương Thanh gặp biến cố phá sản do kinh doanh thua lỗ vào năm 2014. Từ một cô tiểu thư sống trong nhung lụa, sống trong ngôi nhà khang trang, mẹ con cô cùng các em phải chuyển sang ở nhờ gia đình một người bà con. Và bản thân Phương Thanh phải ngừng lại con đường học vấn, bươn chải vào đời để trở thành bờ vai, điểm tựa cho mẹ.

May mắn với kiến thức nền tốt, khả năng ngoại ngữ nổi bật và khiếu ăn nói lưu loát, nữ ứng viên không gặp khó khăn trong quá trình tìm việc khi không có bằng cấp. Thế nhưng, năm 2017, Phương Thanh phát hiện bản thân bị suy thận giai đoạn cuối. Vì điều kiện kinh tế hạn chế, cô chỉ có thể chạy thận nhân tạo hằng tháng để cầm cự sự sống.

Khoảng thời gian đó, sức khỏe của cô luôn trong tình trạng yếu ớt, không thế nói chuyện với âm lượng lớn, thường khó thở. Điều này cũng ít nhiều ảnh hưởng đến công việc.

Hàng Vĩ Cẩm

Đến năm 2019, Phương Thanh quyết định đăng ký ghép tạng, với mục đích để cải thiện tình hình sức khỏe, vì lúc này cô đã là trụ cột kinh tế của gia đình, sau khi bố mẹ ly hôn. Trải qua quá trình sàng lọc, thận của mẹ Phương Thanh cho các chỉ số tương thích. Và mẹ cô đã quyết định hy sinh quả thận tốt hơn (dù bác sĩ đã khuyên nên giữ lại để đảm bảo an toàn tối đa cho người hiến) cho con gái.

Tháng 6, nữ ứng viên thực hiện phẫu thuật ghép thận. Ca phẫu thuật thành công và là ca ghép thận đầu tiên từ mẹ sang con được thực hiện bởi đội ngũ bác sĩ của Đại học Y Dược TP.HCM.

Mặc dù vẫn còn bộn bề nhiều nỗi lo, từ sức khỏe của mẹ sau khi hiến thận sẽ yếu hơn đến khoản nợ vay để ghép thận… nhưng Phương Thanh vẫn suy nghĩ tích cực. Cô mong ước đến một lúc nào đó sẽ đón được các em lên TP.HCM học và mua một căn chung cư trả góp để mấy mẹ con được quây quần bên nhau.

Trên sóng truyền hình, Phương Thanh chia sẻ lý do cô tham gia "Cơ hội cho ai? – Whose chance?", bên cạnh nguyên nhân tìm kiếm một cơ hội việc làm sau khi bị mất việc do ảnh hưởng của Covid-19: "Đối mặt với những khó khăn, ý chí của tôi không ai có thể đánh bại được. Tôi đến với chương trình với một mục tiêu gửi gắm đến với những người ngoài kia, những khán giả xem truyền hình có hoàn cảnh giống tôi rằng, hãy tin tưởng vào bản thân mình, bằng ý chí và nghị lực, chúng ta sẽ vượt qua tất cả".

Chủ đề tranh luận ở vòng 1 – vòng Đối mặt dành cho ứng viên Phương Thanh và Hàng Vĩ Cẩm là: "Công ty bạn đang kinh doanh chuỗi nhà hàng và đang gặp phải khó khăn trong bối cảnh đại dịch Covid-19. Nếu phải ưu tiên chọn 1P quan trọng nhất trong mô hình Marketing 7P, bạn sẽ chọn P nào?".

