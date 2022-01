Có gì trong phim mới của Bradley Cooper ngoài cảnh khỏa thân trần trụi?

Trong bộ phim "Nightmare Alley" của đạo diễn Guillermo del Toro, tài tử Bradley Cooper đóng vai Stanton Carlisle. Trong phim, nhân vật do diễn viên 47 tuổi đảm nhận là một kẻ cô độc đầy tham vọng và quyến rũ.

Diễn viên Bradley Cooper. (Ảnh: Wireimage).

Vai diễn này đòi hỏi rất nhiều công sức của nam diễn viên từng được đề cử giải Oscar. "Công việc này giống như bạn khoác lên mình một bộ đồ thợ mỏ, đội mũ có đèn phin, nhìn vào mắt nhau rồi đi xuống hầm mỏ. Biết rằng, bạn sẽ không bao giờ tìm được đoạn kết của đường hầm đó, nhưng cuối ngày bạn sẽ quay trở ra và tiếp tục công việc đó vào ngày mai.

Bởi vì một bộ phim cũng giống như khai thác mỏ, nội dung của chúng là điều quan trọng nhất và bạn phải thực sự nhập tâm vào để khám phá nó. Để làm được điều đó, tôi và đạo diễn phải trần thụi về tình cảm và tâm hồn", Cooper nói với Kim Masters, Tổng biên tập của The Hollywood Reporter, trong một tập mới của chương trình "KCRW The Business".

Một cảnh trong phim "Nightmare Alley". (ảnh trong phim).

Không chỉ về mặt tinh thần, mà cả về mặt thể chất cũng đòi hỏi Cooper phải dành nhiều sức lực. Kịch bản yêu cầu Cooper để trần cơ thể của mình, toàn bộ mặt trước và một phần mặt sau trong cảnh Stanton Carlisle trong bồn tắm và quan hệ với Toni Collette.

"Tôi nhớ mình đã đọc kịch bản và nghĩ, chỉ đơn giản là nằm trong bồn tắm thôi mà. Tôi vẫn ám ảnh dành cả ngày hôm đó để khỏa thân trước đoàn làm phim trong sáu giờ. Thế nhưng tôi không có ý kiến gì cả, bởi cảnh đó rất hợp lý trong kịch bản", Cooper nói.

Cooper không phải là người duy nhất xuất hiện khỏa thân trần trụi gần đây trên màn ảnh rộng. Có không ít bộ phim chọn cách cho nhân vật của mình trần trụi trước khán giả. "The Power of the Dog", bộ phim có diễn viên Benidict Cumberbatch cũng có một cảnh tương tự.

Bradley Cooper vào nghề bằng một vai phụ trong bộ phim "Wet Hot American Summer" và miệt mài với những vai diễn nhỏ nhiều năm sau đó. Phải đến 2009, bộ phim hài "The Hangover" mới khiến tên tuổi Bradley Cooper được khán giả lưu tâm.

Sự nghiệp anh từng bước thăng tiến ngay sau đó, các phim "Silver Linings Playbook", "American Hustle" và "American Sniper" do Bradley Cooper lần lượt gây tiếng vang lớn. Anh không còn dừng lại ở thể loại phim hài như "The Hangover" nữa.

Với vai trò một diễn viên, Bradley Cooper cho thấy khả năng hóa thân và nhập vai không giới hạn. Từ người đàn ông 'tưng tửng' đến người mắc bệnh tâm lý, tất cả đều không thể làm khó Bradley. Giải thưởng đến với nam diễn viên như một điều tất nhiên, nhằm công nhận tài năng, đáp trả những nỗ lực của anh.