Cô giáo Hà Nội chỉ cách ôn thi vào lớp 10 môn tiếng Anh nhanh và cực hay

Cách ôn thi môn tiếng Anh vào lớp 10

Trao đổi với PV báo Dân Việt, cô Nguyễn Thị Khánh Linh, giáo viên tiếng Anh, Tổ Ngoại ngữ, Trường THCS Thành Công, quận Ba Đình, Hà Nội cho hay: Đối với môn tiếng Anh, khối lượng kiến thức nhiều và trải dài suốt chương trình học cấp hai. Học sinh cần tập trung nắm chắc 4 nhóm chuyên đề và các thông tin dưới đây.

"Phần ngữ pháp cần nắm vững các mẫu câu cơ bản, mẫu câu sử dụng tính từ, động từ nguyên thể, các dạng so sánh của tính từ, giới từ, thì của động từ, động từ tình thái, câu hỏi đuôi, câu điều kiện, câu chủ động, bị động, đại từ và mệnh đề quan hệ, câu trực tiếp, gián tiếp...

Phần từ vựng theo chủ đề của chương trình, sách giáo khoa như: động từ chỉ hoạt động hàng ngày, tính từ hay dùng, cấu tạo từ, từ đi với giới từ, cụm động từ hai thành phần, những từ hay nhầm lẫn, từ đồng nghĩa và trái nghĩa.

Cô Nguyễn Thị Khánh Linh, giáo viên tiếng Anh, Trường THCS Thành Công, quận Ba Đình, Hà Nội đã chia sẻ về cách ôn thi môn tiếng Anh vào lớp 10 cực hay. Ảnh: NVCC

Phần phát âm nắm chắc kiến thức và quy tắc cơ bản về cách phát âm và đánh trọng âm.

Phần giao tiếp, nắm vững các tình huống giao tiếp thông thường như cảm ơn, xin lỗi, đề nghị, giúp đỡ, xin phép, lời khuyên.

Cụ thể, thường trong đề thi, với 4 câu đầu tiên thuộc phần trọng âm, ngữ âm. Để làm được những câu này học sinh phải luyện tập, nhớ kỹ ở phần cuối sách giáo khoa có từ vựng của cả cuốn sách và để làm tốt cần chú trọng phần trọng âm. Trong chương trình lớp 8, sách giáo khoa có 6 phần cuối cùng là 6 cách đánh trọng âm, những nội dung kiến thức này giúp học sinh lọc ra được rất nhiều từ.

Đề thi còn có 2 câu đồng nghĩa và 2 câu trái nghĩa. Đây là những cụm thành ngữ và học sinh phải tìm những từ cùng nghĩa hoặc trái nghĩa. Học sinh lưu ý phần này khi làm bài bởi nhiều khi khó đoán biết được câu thành ngữ, cách làm là phải đoán nghĩa của câu, đoán văn cảnh, từ đó đoán được cụm thành ngữ đó là gì. Vậy nên ôn tập nhiều phần này sẽ có thêm vốn kiến thức thành ngữ.

Những lỗi học sinh thường mắc khi làm bài thi môn tiếng Anh vào lớp 10

Các lỗi học sinh mắc phải phần nhiều xuất phát từ việc thiếu cẩn thận. Đầu tiên là lỗi không đọc kỹ đề dẫn tới việc không hoàn thành đúng yêu cầu của đề thi. Ví dụ, với bài tìm từ đồng nghĩa (Closest in meaning) hoặc trái nghĩa (Opposite in meaning), học sinh thường làm bài theo thói quen và không để ý kỹ đề bài. Trật tự câu hỏi của các đề có thể khác nhau (đồng nghĩa trước hoặc trái nghĩa trước) dẫn đến việc học sinh chọn sai đáp án là do bất cẩn làm không đúng yêu cầu đề bài.

Ngoài ra, lỗi thứ hai học sinh có thể mắc phải là do yếu tố phủ định "NOT" trong câu dễ làm thí sinh khi không đọc kĩ đề bài sẽ chọn đáp án không chính xác. Lỗi thứ ba là do thí sinh không biết cách phân bố thời gian hợp lí dẫn tới ảnh hưởng tâm lý khi không đủ thời gian làm bài.

Làm thế nào để tránh mắc phải những sai lầm này?

Học sinh cần đọc kỹ và thực hiện đúng yêu cầu của đề thi, tránh làm nhanh, làm vội, dẫn đến mất điểm đáng tiếc. Ngoài ra, học sinh nên đọc đề từ trên xuống dưới, giải quyết câu dễ trước, khó sau. Đối với môn tiếng Anh, chú ý lỗi kỹ thuật khi tô đáp án trắc nghiệm - dùng bút chì để tô đáp án thay vì bút bi để có sửa lại đáp án nếu sai.

Cô Khánh Linh đã có những chia sẻ hữu ích để học sinh tự tin bước vào kỳ thi tuyển sinh lớp 10. Ảnh: NVCC

Lưu ý khi làm bài trắc nghiệm môn tiếng Anh thi vào lớp 10 nhanh và hiệu quả

1. Đối với phần bài phát âm và trọng âm



- Học sinh chú ý đến một số quy tắc trọng âm cơ bản (từ có 2, 3 âm tiết); quy tắc phát âm đuôi -ed, đuôi -s/es.

- Trong mỗi câu hỏi, học sinh phải biết đọc ít nhất 3 từ trong số 4 từ để từ đó chọn được đáp án đúng nhất.

2. Đối với phần câu hỏi liên quan đến từ vựng và ngữ pháp

- Nếu là từ loại, học sinh biết cách xác định loại từ của nó là gì (Danh từ, động từ, tính từ, trạng từ)? Dạng thức của từ cần điền là số ít hay số nhiều…

- Nếu về ngữ pháp, học sinh đọc kĩ câu đó, sử dụng các dấu hiệu đặc trưng để xác định xem đó là ngữ pháp, cấu trúc câu nào và ưu tiên dùng phương pháp loại trừ.

- Nếu là nghĩa của từ thì học sinh hãy tìm từ khóa trong câu hỏi đó để chọn đáp án đúng hoặc sử dụng phương pháp ghép từ (nếu có thể) để tạo thành cụm từ có nghĩa.

- Nếu về giới từ, học sinh xác định xem đó là giới từ về thời gian, vị trí hay giới từ đi với động từ, tính từ.

3. Đối với phần câu hỏi liên quan đến giao tiếp hàng ngày

- Học sinh xác định xem đó là dạng câu nói về điều gì như lời đề nghị, lời mời, lời khen,… để tìm ra lời hồi đáp tương ứng.

4. Đối với các dạng bài đọc hiểu

Bài đọc hiểu 1:

- Học sinh đừng cố gắng đọc và dịch, hiểu toàn bộ đoạn văn.

- Học sinh tập trung vào câu có chứa từ cần điền. Hãy áp dụng phương pháp tìm KEYWORD (có thể chú ý vào từ trước/sau chỗ trống) để làm nhanh các câu hỏi đọc hiểu.

* Bài đọc hiểu 2:

- Học sinh đọc lướt toàn bài một lần để xác định được nội dung chính của bài đọc.

- Học sinh đọc kỹ từng câu hỏi và gạch chân từ khóa và xem câu hỏi đó nằm ở đâu trong bài văn và cũng gạch chân các từ đó trong đoạn văn để có thể làm bài nhanh hơn và chính xác hơn.

- Nếu gặp các câu hỏi về ý chính của bài, học sinh nên chú ý vào (những) câu đầu hoặc cuối của đoạn văn.

5. Đối với phần bài tập viết câu:

- Dạng bài này tập trung chủ yếu vào kiến thức ngữ pháp, các cấu trúc câu.

- Học sinh đọc câu đề bài để xác định xem câu đó đang đề cập đến đơn vị kiến thức nào.

- Học sinh gạch chân sự khác nhau trong từng đáp án.

- Học sinh dùng phương pháp loại trừ đáp án sai hoặc đôi khi các em cần dịch nghĩa của câu để trên cơ sở đó chọn được đáp án đúng nhất".

