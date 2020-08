Cơ hội cho du lịch nghỉ dưỡng Vân Đồn "cất cánh"

"Bệ đỡ" vững chắc từ hạ tầng hoàn thiện



Mới đây, HĐND tỉnh Quảng Ninh khóa XIII, kỳ họp thứ 18 đã ban hành Nghị quyết số 265/NQ-HĐND về chủ trương đầu tư một số dự án đầu tư công trong Kế hoạch đầu tư công trung hạn ngân sách tỉnh.

Theo đó, nhiều dự án hạ tầng trọng điểm đã được phê duyệt chủ trương đầu tư, gồm: Dự án Mở rộng đường 334, đoạn từ sân golf Ao Tiên đến nút giao giữa đường 334 và đường vào công viên phức hợp Khu kinh tế Vân Đồn; dự án Đường ven biển liên kết khu kinh tế Vân Đồn với khu kinh tế cửa khẩu Móng Cái, đoạn từ Cầu Voi, xã Vạn Ninh đến tỉnh lộ 335 - giai đoạn 1.

Hạ tầng Vân Đồn ngày càng hiện đại, đồng bộ

Dự án đường cao tốc Vân Đồn - Tiên Yên; dự án Hạ tầng khu tái định cư, khu hành chính tại xã Vạn Yên, huyện Vân Đồn; dự án Tuyến đường trục chính trung tâm khu đô thị Cái Rồng - giai đoạn 2.

Tiếp nối các công trình đã đi vào hoạt động như sân bay quốc tế Vân Đồn, cao tốc Hà Nội - Hải Phòng - Hạ Long - Vân Đồn…, những dự án trên khi hoàn thiện có ý nghĩa quan trọng trong việc gia tăng liên kết vùng giữa Vân Đồn với các khu vực lân cận, giúp việc di chuyển đến và đi từ huyện đảo thêm thuận tiện.

Giai đoạn 2019 - 2025, dự kiến Chính phủ và Quảng Ninh huy động nguồn ngân sách hàng nghìn tỷ đồng để đầu tư hạ tầng cho huyện đảo này, quyết tâm tạo "bệ đỡ" vững chắc hỗ trợ Vân Đồn vươn mình thành khu kinh tế biển đa ngành, là trung tâm du lịch nghỉ dưỡng cao cấp cạnh tranh được với quốc tế.

Bên cạnh hạ tầng giao thông, đối với hạ tầng du lịch, Vân Đồn cũng có nhiều chính sách ưu tiên, hỗ trợ cho các dự án đầu tư khu phức hợp du lịch, nghỉ dưỡng cao cấp, có casino - trò chơi có thưởng nhằm thu hút đông đảo du khách trong nước và quốc tế.

Thời điểm này, một số dự án bất động sản du lịch, nghỉ dưỡng cao cấp tiên phong tại Vân Đồn đã bắt đầu lộ hình hài, hứa hẹn sẽ góp phần thay đổi hoàn toàn hình ảnh ngành du lịch của Vân Đồn chỉ trong khoảng 1- 2 năm nữa.

Điển hình như dự án Khu Tổ hợp du lịch nghỉ dưỡng Sonasea Vân Đồn Harbor City do CEO Group làm chủ đầu tư tại xã Hạ Long. Đầu tháng 7/2020, phân khu Singapore Shoptel với 192 căn shoptel thuộc dự án đã cơ bản hoàn thiện và chính thức ra mắt, gây tiếng vang lớn trong giới đầu tư.

Dự kiến quý IV năm nay, khu tổ hợp khách sạn 5 sao Sonasea Vân Đồn Complex nằm đối diện khu shoptel, với quy mô 1.000 phòng cũng sẽ được khởi công và đi vào hoạt động từ năm 2022, do Tập đoàn danh tiếng thế giới Accor quản lý.

Ngoài ra, nhiều hạng mục khác như Khu công viên trò chơi, bến du thuyền, đảo nghỉ dưỡng Sonasea Island Retreat… sẽ được triển khai xây dựng góp phần tạo thành một điểm nghỉ dưỡng, giải trí "all - in - one" mới hấp dẫn cho du khách đến với Vân Đồn trong tương lai không xa.

GS. Đặng Hùng Võ - Nguyên thứ trưởng Bộ Tài nguyên & Môi trường từng quan ngại: "Nếu muốn ngủ lại Vân Đồn thì chắc chỉ có khách sạn 3 sao. Khách cao cấp nào chịu ở lại khách sạn 3 sao?".

Với sự xuất hiện của những dự án BĐS nghỉ dưỡng cao cấp cùng những phòng nghỉ 5 sao, chỗ vui chơi - mua sắm, giải trí, chắc hẳn Vân Đồn đã có "câu trả lời" làm hài lòng không chỉ GS. Võ mà cả nhiều du khách đang tìm kiếm điểm đến nghỉ dưỡng mới tại khu vực miền Bắc.

Phân khu Singapore Shoptel tại Sonasea Vân Đồn Harbor City đã hoàn thiện cơ bản giai đoạn 1

Tiếp cận thị trường trong nước và quốc tế

Nhờ bước tiến lớn về hạ tầng giao thông, hiện nay du khách nội địa từ Hà Nội hay các tỉnh lân cận như Hải Phòng, Hải Dương, Bắc Giang, Lạng Sơn… chỉ mất khoảng 1 - 3 giờ ngồi xe ô tô là đến được Vân Đồn. Du khách từ các tỉnh miền Trung, miền Nam cũng dễ dàng kết nối qua đường hàng không với giá vé rẻ chỉ khoảng hơn 1 triệu đồng/người/lượt.

Cùng lượng khách trong nước dồi dào, Vân Đồn còn được kỳ vọng sẽ trở thành điểm dừng chân lý tưởng thu hút đông đảo du khách quốc tế. Với vị trí đắc địa nằm kế cận thị trường Trung Quốc gần 2 tỷ dân. Thông qua cao tốc Vân Đồn - Móng Cái, lượng khách này có thể tự lái xe để tiếp cận Vân Đồn một cách dễ dàng. Du lịch Vân Đồn chưa bao giờ trở nên thuận lợi và dễ dàng như thế.

Vẻ đẹp tráng lệ của vịnh Bái Tử Long là một lợi thế của ngành du lịch nghỉ dưỡng Vân Đồn

Bên cạnh đó, du khách từ các thị trường Đông Nam Á và các quốc gia Hàn Quốc, Nhật Bản…, những nơi chỉ cách Vân Đồn vài giờ bay. Di chuyển thuận lợi, tốn ít chi phí nhưng được hưởng thụ chất lượng dịch vụ cao cấp, lượng du khách đến Vân Đồn được dự báo sẽ tăng trưởng nhanh trong tương lai, đạt khoảng 2,5 triệu lượt khách vào năm 2030 và 6,0 - 9,5 triệu lượt khách vào năm 2040. Nhất là khi Vân Đồn đã hội tụ đủ các khu du lịch nghỉ dưỡng đẳng cấp, đến từ các thương hiệu chủ đầu tư hàng đầu như Sonasea Vân Đồn Harbor City…

Trong lịch sử, thương cảng Vân Đồn từng được coi là một dấu son mở đầu cho sự phát triển ngoại thương của Việt Nam, tồn tại gần 700 năm từ thời Lý Nhân Tông đến đầu triều Nguyễn.

Với hơn 600 hòn đảo lớn nhỏ nằm trong quần thể vịnh Bái Tử Long và di sản thiên nhiên thế giới vịnh Hạ Long, Vân Đồn cũng nhận được nhiều ưu ái từ thiên nhiên như: Cảnh quan tự nhiên kỳ vĩ, hệ sinh thái đa dạng với hệ thống hang động kỳ thú, hàng loạt bãi tắm trải dài tuyệt đẹp.

Ngoài giá trị về thắng cảnh thiên nhiên, Vân Đồn còn bảo tồn được nhiều giá trị lịch sử, văn hoá, kiến trúc nghệ thuật đặc sắc như dấu tích thành cổ nhà Mạc, nhà Nguyễn; thương cảng cổ Vân Đồn; chùa tháp xã Thắng Lợi; di tích lưu niệm Bác Hồ trên đảo Ngọc Vừng; cụm di tích cấp quốc gia đình, chùa, miếu, nghè Quan Lạn; lễ hội Vân Đồn; hát hò biển ở xã Thắng Lợi…

Hội tụ tất cả những yếu tố trên, Vân Đồn đang có đủ điều kiện và tiềm năng để "phát triển thành một cực tăng trưởng" như nhận định của chuyên gia tài chính, TS. Nguyễn Trí Hiếu, và sớm nức tiếng gần xa, không chỉ gây ấn tượng với du khách Việt mà còn mê hoặc cả thị trường quốc tế.