Singapore Shoptel - "Thành phố giải trí" sôi động giữa tâm điểm Vân Đồn

Khu phố thương mại ven biển đắt giá



Singapore Shoptel nằm kề cận khu tổ hợp khách sạn 5 sao 1.000 phòng Sonasea Vân Đồn Complex

Là một "mảnh ghép" quan trọng của Khu tổ hợp du lịch nghỉ dưỡng đẳng cấp 5 sao Sonasea Vân Đồn Harbor City do Tập đoàn CEO đầu tư bên vịnh Bái Tử Long, phân khu Singapore Shoptel tọa lạc trên "đại lộ ánh sáng" Sonasea Orchard trải dài hơn 2km dọc theo bờ biển của Bãi Dài Vân Đồn, đóng vai trò như một "thành phố giải trí không ngủ" thu nhỏ, nơi các hoạt động mua sắm, vui chơi, giải trí diễn ra sôi động suốt ngày đêm.

Được gợi cảm hứng từ mô hình khu phố thương mại nhộp nhịp từng rất thành công ở "quốc đảo sư tử", Tập đoàn Humphrey & Partners Architect (Mỹ) đã "thổi hồn" vào Singapore Shoptel lối thiết kế phóng khoáng và trẻ trung, năng động, hòa quyện khéo léo công năng của hai mô hình shophouse và boutique hotel.

Các căn shoptel tại đây đều sở hữu tối thiểu 2 mặt tiền với diện tích đa dạng và chiều cao linh hoạt, 4 tầng hoặc 6 tầng và 1 hầm, phù hợp với hình thức kinh doanh khác nhau như: Kinh doanh cửa hàng, nhà hàng, khách sạn mini, homestay, spa, hoặc vừa để nghỉ dưỡng vừa cho thuê..., đem đến khả năng sinh lời hiệu quả cho chủ nhân và nhà đầu tư.

Tại đây, chủ đầu tư dự kiến sẽ thí điểm mô hình kinh tế ban đêm đầu tiên tại Vân Đồn, biến Singapore Shoptel nói riêng cũng như toàn bộ tổ hợp Sonasea Vân Đồn Harbor City nói chung thành điểm đến hấp dẫn khách du lịch, "thành phố giải trí" suốt 24/7 ngày và 365 ngày/năm.

Giữa bối cảnh sản phẩm nghỉ dưỡng tại vùng di sản ngày càng hữu hạn, Vân Đồn lại đang ở trong lộ trình phát triển thành khu kinh tế biển đa ngành, đa lĩnh vực, là cửa ngõ giao thương quốc tế, kéo theo ngành du lịch nghỉ dưỡng trên đà phát triển bứt phá, các sản phẩm shoptel đa công năng mang tính tiên phong như Singapore Shoptel trở thành "hàng hiếm", thu hút sự quan tâm đặc biệt của những nhà đầu tư thông thái.

Bên cạnh đó, một điểm cộng đắt giá cho Singapore Shoptellà dự án nằm ngay sát trục đường huyết mạch 58m và nằm trên tuyến đường tỉnh lộ 334 rộng tới 44m.

Phân khu Singapore Shoptel đã hoàn thiện cơ bản giai đoạn 1 và ra mắt từ tháng 7/2020

Đặc biệt, đây còn là một trong số ít dự án có vị trí đắt giá ven biển được cấp sổ đỏ sở hữu vĩnh viễn - bảo chứng cao nhất cho tính pháp lý của bất động sản và đảm bảo giá trị đầu tư lâu dài cho chủ nhân.

Thừa hưởng hệ tiện ích trọn vẹn hiếm có

Là một phần không thể tách rời của Sonasea Vân Đồn Harbor City, Singapore Shoptel còn được thừa hưởng hệ tiện ích "All in one" từ khu tổ hợp du lịch nghỉ dưỡng này.

Đối diện là khu tổ hợp khách sạn 5 sao quy mô 1.000 phòng Sonasea Vân Đồn Complex do Tập đoàn danh tiếng thế giới Accor quản lý cùng 3 thương hiệu: Novotel, Pullman và Ibis Style, đáp ứng nhu cầu của mọi đối tượng du khách đến với Vân Đồn.

Dự kiến, ngay trong quý III/2020, tổ hợp khách sạn này sẽ được khởi công và sớm đi vào hoạt động, kéo theo lượng du khách khổng lồ đến với Vân Đồn, đồng thời tạo ra tập khách dồi dào sử dụng các dịch vụ tại Singapore Shoptel suốt ngày đêm.

Đồng thời, dọc theo đại lộ Sonasea Orchard, du khách cũng dễ dàng tiếp cận khu công viên chủ đề hoành tráng với các trò chơi giải trí mạo hiểm, khám phá bất tận. Kết hợp với hệ thống bể bơi bốn mùa đa dạng, các khu vui chơi trong nhà và ngoài trời độc đáo và nhiều hoạt động thể thao hấp dẫn, loạt tiện ích này giúp du khách được giải phóng năng lượng tối đa và thỏa sức tận hưởng biển trời Vân Đồn theo những cách riêng.

Thế "tựa sơn hướng hải" hiếm có của Singapore Shoptel

Khi nói đến Sonasea Vân Đồn Harbor City, các nhà đầu tư cũng đánh giá cao một hệ tiện ích lần đầu tiên xuất hiện tại "Đất Rồng", đó là đảo nghỉ dưỡng Sonasea Island Retreat, mang đến những trải nghiệm đẳng cấp thường thấy ở các "thiên đường nghỉ dưỡng" của thế giới như Maldives, Fiji…

Cùng với bến du thuyền thượng lưu do Swan & Mclaren (Singapore) thiết kế, những du khách cao cấp với khả năng chi tiêu cao và có nhu cầu nghỉ dưỡng hoàn toàn riêng tư sẽ có thêm một chốn thư giãn tuyệt hảo bên bờ vịnh di sản.

Nằm ngay tại "tâm điểm Vân Đồn" - nơi chỉ cách Hà Nội 2,5 giờ lái xe, cách TP.HCM 2 giờ bay, cách Móng Cái 50 phút di chuyển, tiệm cận thị trường du lịch Trung Quốc và thị trường Đông Nam Á với hơn 2 tỷ dân…, có thể nói Singapore Shoptel đang sở hữu những lợi thế hiếm có, mở ra cơ hội đầu tư đáng giá cho những nhà đầu tư nhạy bén.

Đặc biệt, duy nhất trong tháng 7/2020, khách hàng đầu tư Singapore Shoptel còn nhận được những ưu đãi lớn như: Quà tặng trực tiếp trị giá lên đến 450 triệu đồng; Hỗ trợ vay tới 85% giá trị căn shoptel; Hỗ trợ lãi suất 0% trong 24 tháng, ân hạn nợ gốc 18 tháng; Miễn phí quản lý vận hành 2 năm; Tặng 5 đêm nghỉ dưỡng tại khách sạn 5 sao Best Western Premier Sonasea Phu Quoc…

Phân khu Singapore Shoptel thuộc Khu tổ hợp du lịch nghỉ dưỡng đẳng cấp 5 sao Sonasea Vân Đồn Harbor City chính thức ra mắt từ tháng 7/2020, giá từ 4,7 tỷ đồng/căn shoptel. Hotline: 0983.060.351 Website: Shoptel.sonaseavandonharborcity.vn