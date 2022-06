Cơ hội nào cho Trân Đài tại Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế 2022?

Miss International Queen – Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế 2022 đang đi đến chặng đường cuối cùng. Các thí sinh tham gia cuộc thi vẫn tiếp tục hoàn thành các phần thi phụ và chuẩn bị cho hai đêm thi quan trọng sắp diễn ra. Đại diện Việt Nam đến với cuộc thi sắc đẹp này là Phùng Trương Trân Đài.

Trân Đài đạt được thành tích đáng nể

Trân Đài là người đẹp đến từ Việt Nam tham gia Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế 2022. (Ảnh: Miss International Queen Vietnam)

Trân Đài (sinh năm 1992) sở hữu chiều cao 1,71m và số đo ba vòng ấn tượng 90-62-91cm cùng vẻ đẹp hiện đại, nụ cười tươi tắn. Cô được đông đảo khán giả biết đến khi tham gia Đại sứ Hoàn mỹ 2020 do Hương Giang sản xuất. Trải qua nhiều phần thi, nhờ sự thông minh, khả năng ăn nói khéo léo cùng kỹ năng catwalk ngày càng tiến bộ, Trân Đài vượt qua được nhiều đối thủ "nặng ký", đăng quang ngôi vị cao nhất cuộc thi.

Ngay khi được trao cơ hội là đại diện Việt Nam chinh chiến tại Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế 2022, Trân Đài dành nhiều thời gian để chuẩn bị, tập luyện và trau dồi thêm nhiều kỹ năng. Được biết, sáng 12/6, Trân Đài lên đường sang Thái Lan tham gia cuộc thi. Đến với đấu trường sắc đẹp dành cho người chuyển giới nổi tiếng, cô mang theo 12 vali với 6 màu tượng trưng cho lá cờ lục sắc của cộng đồng LGBT.

Trân Đài chiếm được nhiều tình cảm của cộng đồng fan sắc đẹp quốc tế ngay khi vừa đặt chân đến Thái Lan. (Ảnh: Miss International Queen Vietnam)

Tại Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế 2022, Trân Đài đã đạt được thành tích đáng nể. Cụ thể, trên sân khấu phần thi tài năng, Trân Đài thể hiện bản mash-up "If I were a boy và "Be a star". Với chất giọng nội lực và vũ đạo thuần thục, cô khiến khán giả "đứng ngồi không yên", chinh phục ban giám khảo. Kết thúc đêm thi, Trân Đài được xướng tên giành giải thưởng "Best Talent".

Trân Đài khuấy động sân khấu bằng tiết mục mash-up "If I were a boy và "Be a star" kết hợp vũ đạo. (Nguồn: Miss International Queen Pageant)



Kết thúc phần thi, Trân Đài xúc động chia sẻ: "Trân Đài thật sự rất vui và hạnh phúc khi được nhận giải thưởng Best Talent tại Miss International Queen 2022. Tôi xin gửi lời cảm ơn khán giả đã cổ vũ hết mình cho tôi tại phần thi Trang phục dân tộc và Tài năng. Tôi sẽ cố gắng hơn nữa để chinh phục các phần thi tiếp theo".

Trân Đài được giới chuyên môn quốc tế đánh giá cao

Được biết, Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế năm nay được tổ chức ở Thái Lan với 24 người đẹp đại diện 24 quốc gia và vùng lãnh thổ. Họ đều là đối thủ "nặng ký" của đại diện Việt Nam. Ngay khi cuộc thi khởi động, nhiều chuyên trang sắc đẹp quốc tế đã công bố bảng xếp hạng dự đoán ứng cử viên sáng giá đăng quang ngôi vị cao nhất.

Trân Đài được đánh giá cao tại Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế 2022. (Ảnh: CrownTalk)

Cụ thể, chuyên trang sắc đẹp quốc tế Sash Factor cho rằng, Trân Đài sẽ lọt top 3 chung cuộc cùng hai người đẹp đến từ Philippines, Venezuela. Trong khi đó, chuyên trang CrownTalk dự đoán Trân Đài đến từ Việt Nam sẽ đăng quang Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế 2022. Sau đại diện Việt Nam, lần lượt là các người đẹp đến từ Venezuela, Philippines, Indonesia, Colombia, Thái Lan, Pháp, Campuchia, Hàn Quốc, Peru, Ấn Độ tỏa sáng tại chung kết cuộc thi.

Magna Ruby – một chuyên trang sắc đẹp của Ecuador cũng dự đoán đại diện Việt Nam sẽ giành được ngôi vị cao nhất tại Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế 2022. Theo sau cô là đại diện của Indonesia, Philippines, Colombia, Pháp.

Trân Đài được khán giả Việt Nam đặt nhiều kỳ vọng. (Ảnh: Miss International Queen Vietnam)

Mặc dù đây chưa phải kết quả chung cuộc nhưng những bảng xếp hạng đó cho thấy đại diện Việt Nam tại Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế 2022 được giới chuyên môn và khán giả quốc tế đánh giá cao. Điều này tiếp thêm cho Trân Đài động lực cố gắng thể hiện bản thân, hoàn thành tốt các phần thi. Khán giả Việt Nam càng thêm kỳ vọng Trân Đài sẽ là người đẹp tiếp theo giành được vương miện Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế, nối tiếp thành công của Hương Giang.

Trân Đài chuẩn bị trước thềm bán kết

Trước thềm bán kết cuộc thi, Trân Đài hé lộ trang phục dạ hội cô trình diễn. Bộ trang phục mang tên "Ngọn lửa chiến binh" của nhà thiết kế Chung Thanh Phong. Bộ trang phục được lấy cảm hứng từ chính câu chuyện Trân Đài bị kỳ thị học đường và bị các nam sinh ném vào đống lửa. Bộ trang phục còn thể hiện sự mạnh mẽ, tự tin vượt qua mọi rào cản để được là chính mình.

Trân Đài trong bộ trang phục "Ngọn lửa chiến binh" của nhà thiết kế Chung Thanh Phong. (Ảnh: FBNV)

Mẫu thiết kế với điểm nhấn cắt xẻ khéo léo tôn dáng cho người mặc. Những họa tiết đính kết được tạo nên bởi sự kết hợp và chuyển màu Ombre khéo léo nhiều sắc độ từ rất nhiều loại Phale và Swarovski cao cấp, đính nổi 3D tạo nên độ sinh động và lấp lánh cho mẫu thiết kế.

Đêm bán kết Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế 2022 sẽ được diễn ra vào lúc 19h ngày 23/6. Đêm chung kết cuộc thi sẽ diễn ra vào ngày 25/6 tới.

Miss International Queen là cuộc thi sắc đẹp lớn nhất dành cho cộng đồng người chuyển giới nữ. Trước Trân Đài, nhiều người đẹp chuyển giới đã đại diện Việt Nam đến với cuộc thi này là: Hương Giang, Đỗ Nhật Hà, Hoài Sa. Họ đều giành được thành tích cao. Trong đó, Hương Giang đã đăng quang tại Miss International Queen 2018.