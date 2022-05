Cơ quan An ninh bắt 1 đối tượng tuyên truyền chống Nhà nước

Ngày 21/5, thông tin từ Công an TP.Hà Nội cho biết, ngày 6/5, Cơ quan An ninh điều tra, Công an TP.Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, ngày 20/5 ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét đối với Trương Văn Dũng (SN 1958, Nguyễn Lương Bằng, Phường Nam Đồng, quận Đống Đa, TP Hà Nội) về tội "Tuyên truyền chống nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam", quy định tại Điều 88, Bộ luật Hình sự năm 1999, sửa đổi bổ sung năm 2009.

Đối tượng Trương Văn Dũng. Ảnh: CACC

Các quyết định và lệnh nêu trên đã được Viện kiểm sát nhân dân TP Hà Nội phê chuẩn. Hiện vụ án đang được điều tra làm rõ.