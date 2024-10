Cơ sở pháp lý trong vụ nhóm thanh niên cầm dao đe dọa dân, đâm trọng thương công an ở Hà Nam

Nam thanh niên dùng dao đâm trọng thương công an xã Đại Cương

Như Báo điện tử Dân Việt đã thông tin, ngày 7/10 Công an tỉnh Hà Nam cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Kim Bảng (tỉnh Hà Nam) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Bùi Văn Thịnh (SN 1996); Bùi Văn Sử (SN 2002, cùng ngụ huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình) và Bùi Văn Dần (SN 2006, ngụ huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình) về Tội Gây rối trật tự công cộng và Tội Cố ý gây thương tích.

Trước đó, ngày 28/9 Công an xã Đại Cương nhận tin báo của quần chúng nhân dân về việc tại khu vực đường Quốc lộ 38 (thôn Thịnh Đại, xã Đại Cương) xuất hiện 3 thanh niên đi xe mô tô nhãn hiệu Exciter không biển kiểm soát, mang theo hung khí, gồm dao nhọn và gạch đe dọa người dân đi đường.

Công an xã Đại Cương đã phân công thiếu úy Tạ Quốc Anh- cán bộ Công an xã Đại Cương, và ông Trương Tiến Bộ- cán bộ tổ an ninh cơ sở, tới hiện trường xác minh vụ việc.

Nhóm đối tượng đâm trọng thương thiếu úy công an xã Đại Cương, huyện Kim Bảng, Hà Nam tại cơ quan công an. Ảnh: Công an Hà Nam.

Khi tới địa điểm người dân phản ánh, lực lượng công an phát hiện 3 thanh niên trên đang đứng ở Quốc lộ 38, có nhiều biểu hiện nghi vấn. Khi tiếp cận 3 thanh niên trên, bất ngờ Bùi Văn Dần cầm dao nhọn đâm trúng vùng ngực của thiếu úy Tạ Quốc Anh, gây thương tích nặng phải nhập viện cấp cứu. 3 thanh niên trên ngay sau đó đã bị bắt giữ và đưa về trụ sở Công an xã Đại Cương để làm việc.

Sau khi hoàn tất hồ sơ ngày 6/10, Công an huyện Kim Bảng ra quyết định khởi tố vụ án hình sự đối với Bùi Văn Dần về tội "Gây rối trật tự công cộng" và tội "Cố ý gây thương tích"; khởi tố bị can đối với Bùi Văn Thịnh và Bùi Văn Sử về tội "Gây rối trật tự công cộng".

Quy định khung hình phạt về Tội Cố ý gây thương tích

Luật sư Nguyễn Bá Huy- Giám đốc Công ty Luật TNHH Tín Hải cho hay, việc các đối tượng mang theo dao nhọn, gạch đe dọa người dân đi đường đã gây ảnh hưởng tới đời sống cộng đồng và xâm phạm trật tự công cộng được pháp luật bảo vệ.

Bởi vậy, hành vi này sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự về Tội Gây rối trật tự công cộng quy định theo Khoản 2, Điều 318, Bộ luật hình sự năm 2015 với khung hình phạt tù từ 02 năm đến 07 năm.

Còn với đối tượng Dần có thể sẽ bị xử lý về Tội Cố ý gây thương tích theo quy định tại Điều 134, Bộ luật hình sự 2015, với khung hình phạt tù thấp nhất là 1 năm, cao nhất 3 năm.

Theo luật sư Huy, trong vụ việc trên có 01 đối tượng sinh năm 2006. Vì vậy, cơ quan chức năng sẽ tiến hành điều tra tại thời điểm phạm tội đối tượng này đã thành niên hay chưa để đưa ra mức hình phạt tương xứng. Nếu tại thời điểm phạm tội mà đối tượng chưa đủ 18 tuổi thì áp dụng hình phạt quy định tại các Điều 91, Điều 101 chương XII của Bộ luật hình sự năm 2015.



Trường hợp đối với người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi, nếu cơ quan chức năng xác định đủ căn cứ thì mức hình phạt cao nhất được áp dụng không quá 18 năm tù; nếu là tù có thời hạn mức hình phạt cao nhất được áp dụng không quá ba phần tư mức phạt tù mà điều luật quy định. Việc quyết định hình phạt đối với từng đối tượng sẽ căn cứ vào tính chất, mức độ của hành vi phạm tội, nhân thân và các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự.