Khởi tố 3 đối tượng trong vụ đâm công an xã bị thương nặng

Mới đây, Cơ quan CSĐT Công an huyện Kim Bảng (tỉnh Hà Nam) cho biết, đã ra quyết định khởi tố đối với 3 bị can về tội “Gây rối trật tự công cộng” và “Cố ý gây thương tích”, xảy ra ngày 28/9/2024 tại QL38 thuộc địa phận thôn Thịnh Đại, xã Đại Cương, huyện Kim Bảng.

Trước đó, lực lượng chức năng nhận được tin báo của nhân dân việc tại khu vực QL38 xuất hiện 3 thanh niên đi xe mô tô Exciter, không biển kiểm soát, mang theo hung khí đe dọa người dân đi đường.

Công an xã Đại Cương đã phân công thiếu úy Tạ Quốc Anh, cán bộ Công an xã Đại Cương và đồng chí Trương Tiến Bộ, Tổ trưởng Tổ bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở xác minh vụ việc.

Nhóm 3 đối tượng: Bùi Văn Thịnh, Bùi Văn Sử, Bùi Văn Dần (trú tại tỉnh Hòa Bình) tại cơ quan công an.

Quá trình xác minh, Bùi Văn Thịnh (sinh năm 1996), Bùi Văn Sử (sinh năm 2002) và Bùi Văn Dần (sinh năm 2006, đều trú tại tỉnh Hòa Bình) đang đứng ở QL38 có nhiều biểu hiện nghi vấn.

Thiếu uý Tạ Quốc Anh và anh Bộ tiếp cận 3 đối tượng thì bất ngờ bị Bùi Văn Dần cầm dao nhọn đâm trúng vùng ngực thiếu úy Anh gây thương tích nặng, phải đi cấp cứu. Sau đó, 3 đối tượng bị lực lượng chức năng bắt giữ.

Sau khi hoàn tất hồ sơ, ngày 6/10, cơ quan công an ra quyết định khởi tố vụ án hình sự đối với Bùi Văn Dần về tội “Gây rối trật tự công cộng” quy định tại khoản 2, Điều 318 Bộ luật Hình sự và “Cố ý gây thương tích”, quy định tại khoản 1, Điều 134 Bộ luật Hình sự; khởi tố bị can đối với Bùi Văn Thịnh và Bùi Văn Sử về tội "Gây rối trật tự công cộng" quy định tại khoản 2, Điều 318 Bộ luật Hình sự.