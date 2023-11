Có thêm 3.200 tỷ đồng nhờ tăng giá điện ngày 9/11, EVN thoát cảnh lỗ khủng?

Tăng giá điện, EVN có thêm doanh thu nghìn tỷ đồng

Chiều 9/11, tại trụ sở Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Bộ Công Thương, Uỷ ban Quản lý vốn Nhà nước, EVN đã tổ chức họp báo công bố quyết định điều chỉnh tăng giá bán lẻ điện từ ngày 9/11.

EVN họp báo thông tin về tăng giá điện bán lẻ ngày 9/11 (Ảnh: NT).

Ông Nguyễn Đình Phước, Kế toán trưởng EVN thông tin tại cuộc họp chiều nay. Ông nói, để đảm bảo an sinh xã hội và các chỉ tiêu kinh tế xã hội, EVN đề xuất tăng ở mức vừa phải là 4,5%. Đáng chú ý, việc tăng sẽ giúp EVN thu thêm khoảng 3.200 tỷ đồng từ nay tới cuối năm, giúp EVN giảm một phần khó khăn của năm 2023.

Được biết, năm 2022, EVN lỗ hơn 26.000 tỷ đồng do kinh doanh điện và các chi phí liên quan như tỷ giá. 8 tháng năm 2023, theo báo cáo của Uỷ ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp gửi Bộ KH&ĐT, tình hình kinh doanh của EVN tiếp tục cho thấy tín hiệu xấu, EVN lỗ hơn 28.700 tỷ đồng, số lỗ 8 tháng của năm 2023 đã tăng khoảng 2.200 tỷ đồng so với số lỗ của cả năm 2022.

Đại diện EVN giải thích thêm: Năm 2023, một vài thông số đầu vào ảnh hưởng tới chi phí, trong đó sản lượng thủy điện - nguồn điện giá rẻ - giảm 17 tỷ kWh. Giá các nhiên liệu đầu vào duy trì ở mức cao, như than nhập khẩu tăng 186% so với 2020; than trong nước tăng gần 30-46% so với giá năm 2021. Giá dầu cũng tăng 18% so với 2021, nhất là tỷ giá ngoại tệ tăng gần 4%. Những yếu tố này ảnh hưởng trực tiếp tới chi phí mua điện và giá thành điện của EVN.

Trước lo ngại việc tăng giá điện có thể ảnh hưởng đến đời sống người dân và doanh nghiệp, ông Nguyễn Quốc Dũng, Trưởng ban Kinh doanh EVN, cho biết: Chính phủ vẫn hỗ trợ người nghèo, hộ chính sách xã hội.

"Chúng tôi đánh giá tác động, đối tượng người nghèo và người yếu thế sẽ tác động nhiều nhất khi giá điện tăng. Tuy nhiên, đa phần khách hàng này sử dụng điện dưới 50kWh và theo Quyết định 28 của Thủ tướng, Chính phủ hỗ trợ số tiền tương đương với 30 kWh điện đối với hộ nghèo với điều kiện họ sử dụng dưới 50kWh/tháng, còn đối với hộ sử dụng nhiều điện sẽ chịu tác động, đơn cử hộ từ 400 kWh trở lên, mỗi tháng sẽ phải trả thêm số tiền tương ứng 55.000 đồng. Đây là đối tượng có thu nhập khá, nên cũng ít chịu tác động tăng giá điện", ông Dũng nói.

Liên quan đến việc thay đổi lịch chốt chỉ số công tơ khiến một số ý kiến người dân cho rằng họ phải trả tiền tăng thêm, ông Dũng khẳng định: Tiền điện chi trả sẽ tăng thêm trên hóa đơn tiền điện nhưng bản chất không phải tăng thêm chi phí mà do lùi thời điểm ghi chỉ số thêm 10 ngày.

"Thay vì ghi chỉ số vào ngày 20, chuyển sang ngày 30 mới ghi thì lần đầu tiên thực hiện thay đổi thời điểm chốt chỉ số, khách hàng sẽ trả tiền điện cho 40 ngày sử dụng (từ ngày 20/10 đến 30/11", ông Dũng nêu.

Theo Trưởng ban Kinh doanh EVN cho biết, Tập đoàn yêu cầu lập lộ trình ghi chỉ số phù hợp phát triển công tơ điện tử từ nay đến 2025.

Đại diện EVN cho biết, hiện tỷ lệ công tơ điện tử đã đạt mức 85%, do đó Tập đoàn quyết định thay đổi thời điểm ghi chỉ số công tơ vào ngày cuối cùng của tháng, của năm. Điều này giúp doanh nghiệp hạch toán đúng chi phí của tháng, của năm: đối với hộ gia đình thì cũng giúp thuận tiện hơn trong việc theo dõi đúng mức tiêu thụ điện trong tháng. Các đơn vị điện lực đã thông báo rõ với khách hàng về việc này.