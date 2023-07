Bị kết án vì khai man giá trị của cổ vật 2000 tuổi, trị giá 12 tỷ đồng

Mới đây, CNN đưa tin một người đàn ông từ California đã bị kết tội nhập khẩu bất hợp pháp một bức tranh khảm sàn cổ có giá trị. Bức tranh khảm, được cho là đến từ Syria và rơi vào khoảng 2.000 năm tuổi, ước tính trị giá gần 500.000 USD, tương đương 12 tỷ đồng.

Kẻ buôn lậu cổ vật đã bị bắt giữ và chờ ngày xét xử.

Người đàn ông tên là Mohamad Yassin Alcharihi, 56 tuổi. Tòa đã xét xử vào ngày 21 tháng 6, cáo buộc khai man giá trị và xuất xứ của bức tranh khảm. Tác phẩm nghệ thuật được đưa vào Hoa Kỳ qua cảng ở Long Beach như một phần của chuyến hàng đồ trang trí từ Thổ Nhĩ Kỳ vào tháng 8 năm 2015.

Cổ vật 2000 tuổi trị giá 12 tỷ đồng bị coi như hàng rẻ tiền. Ảnh: IT.

Alcharihi đã mua bức tranh khảm chỉ với giá 12.000 USD, mặc dù nó đã được một chuyên gia định giá là 500.000 USD. Để đánh lừa chính quyền, anh ta tuyên bố tác phẩm nghệ thuật là gạch men từ Thổ Nhĩ Kỳ trị giá dưới 600 USD để sản xuất.

Bức tranh khảm là một tác phẩm tuyệt đẹp, nặng gần 1 tấn, dài khoảng 4,5 mét và cao 2,7 mét. Nó được giấu trong một container vận chuyển, đằng sau một đống bình hoa và được đưa đến nhà của Alcharihi sau khi đi qua hải quan.

Kể từ khi bị tịch thu khỏi nhà để xe của Alcharihi vào năm 2016, bức tranh khảm đã được cất giữ tại một cơ sở lưu trữ cổ vật ở Los Angeles. Hiện tại vẫn chưa rõ kế hoạch nào được đưa ra cho tương lai của tác phẩm nghệ thuật.

Điều đáng chú ý là những lời khai gian trái của Alcharihi về bức tranh khảm được đưa ra ngay sau khi Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc lên án việc phá hủy di sản văn hóa ở Syria. Cuộc nội chiến Syria bắt đầu vào năm 2011, đã dẫn đến việc mất nhiều tác phẩm nghệ thuật và hiện vật khảo cổ do bị IS phá hủy và cướp bóc. Vào năm 2015, các chiến binh IS được cho là đã phá hủy sáu bức tượng cổ, trong đó có một bức từ thế kỷ thứ hai. Alcharihi sẽ bị kết án vào tháng tới, với hình phạt tối đa là hai năm tù liên bang.