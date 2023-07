Coco Lee sinh ngày 17/1/1975, là một ca sĩ, nhạc sĩ và diễn viên nổi tiếng người Mỹ gốc Hồng Kông. Cô được biết đến như một diva nhờ giọng hát nội lực và khả năng làm chủ sân khấu. Coco Lee đã đạt được thành công vang dội cả ở châu Á và quốc tế, khiến cô trở thành một trong những ngôi sao nhạc pop Trung Quốc có ảnh hưởng nhất trong thế hệ của mình.



Coco Lee: "Hoa Mộc Lan" tài năng với ước nguyện không thành

CoCo Lee hát "Before I Fall in Love". Clip: YT.

Sáng ngày 5/7, gia đình của Coco Lee thông báo: "Với nỗi buồn vô hạn, chúng tôi ở đây để thông báo Coco đã bị trầm cảm trong vài năm, nhưng tình trạng của cô ấy xấu đi nghiêm trọng trong vài tháng qua. Mặc dù Coco đã tìm đến sự trợ giúp của chuyên gia và cố gắng hết sức để chống lại chứng trầm cảm, nhưng thật đáng buồn là con quỷ bên trong đã chiếm lấy cô". Được biết, cô tự sát vào Chủ Nhật (ngày 2/7) và được chăm sóc tại bệnh viện tới ngày 5/7 thì qua đời.

Coco Lee đạt nhiều thành công vang dội trong sự nghiệp âm nhạc. Ảnh: IT.

Sinh ra ở Hồng Kông, Coco Lee chuyển đến Hoa Kỳ cùng gia đình ở tuổi 15. Cô theo học tại Đại học California, Berkeley, chuyên ngành Hóa sinh. Tuy nhiên, niềm đam mê âm nhạc đã khiến cô theo đuổi sự nghiệp trong ngành giải trí.

Năm 1993, Coco Lee đã giành được Giải thưởng ca hát tài năng mới, một cuộc thi ca hát lớn ở Hồng Kông, đưa cô trở thành tâm điểm chú ý của dư luận. Sau đó, cô ký hợp đồng thu âm với Sony Music và phát hành album đầu tay "Coco Lee" vào năm 1994. Album đã đạt được thành công về mặt thương mại và nhanh chóng đưa cô trở thành một ngôi sao đầy triển vọng trong ngành công nghiệp âm nhạc Trung Quốc.

Trong suốt sự nghiệp của mình, Coco Lee đã phát hành nhiều album bằng tiếng Quan Thoại, tiếng Quảng Đông và tiếng Anh, phục vụ nhiều đối tượng khán giả. Âm nhạc của cô trải dài trên nhiều thể loại, bao gồm pop, R&B, dance và jazz. Cô đã hợp tác với các nghệ sĩ nổi tiếng như Boyz II Men, Julio Iglesias và Shaggy.

Ngoài sự nổi tiếng ở Châu Á, Coco Lee còn nhận được sự mến mộ ở phương Tây khi cô thu âm phiên bản tiếng Quan Thoại của bài hát "A Love Before Time" cho nhạc phim "Ngọa hổ tàng long" năm 2000. Bài hát đã nhận được sự hoan nghênh của quốc tế và một đề cử Giải Oscar cho Bài hát gốc hay nhất. Cô trở thành người Mỹ gốc Hoa đầu tiên biểu diễn tại sân khấu của lễ trao giải Oscar khi cất giọng bài hát này.

Cô là người lồng tiếng cho nữ anh hùng Mộc Lan trong phiên bản tiếng tiếng Trung bộ phim Hoa Mộc Lan của Disney, đồng thời cũng hát nhạc phim trong "Reflection". Đĩa đơn "Do You Want My Love" của cô là một ca khúc ăn khách trên toàn thế giới vào năm 2000.

Nữ ca sĩ được mến mộ trên toàn thế giới. Ảnh: IT.

Năm 2002, nữ ca sĩ là đại sứ thương hiệu Chanel gốc Hoa đầu tiên ở châu Á. Coco Lee cũng từng là giám khảo của nhiều chương trình so tài âm nhạc khác nhau, trong đó có "Thần tượng Trung quốc" năm 2013 và phiên bản nổi tiếng của "Khiêu vũ cùng các vì sao" 2015.

Bên cạnh sự nghiệp âm nhạc, Coco Lee còn lấn sân sang lĩnh vực diễn xuất. Cô xuất hiện lần đầu trong bộ phim "Khi đèn tắt" năm 1995 và kể từ đó đã xuất hiện trong nhiều bộ phim và phim truyền hình khác nhau, nổi tiếng trong số đó là "Hồi ức của một Geisha" (2005) và "The Lady Iron Chef" (2017).



Những đóng góp của Coco Lee cho ngành công nghiệp âm nhạc đã mang lại cho cô nhiều giải thưởng và danh hiệu. Cô đã giành được nhiều giải Giai điệu vàng, Giải MTV châu Á và Giải Âm nhạc thế giới. Để ghi nhận những thành tựu của cô, nữ ca sĩ được vinh danh với một ngôi sao trên Đại lộ Danh vọng Hollywood vào năm 2003, trở thành nghệ sĩ Trung Quốc đầu tiên nhận được vinh dự này.

Cuối đời, sức khỏe của ca sĩ xuống dốc, một phần do bị tật ở chân từ bé. Dù đã phẫu thuật nhiều lần, cô vẫn không trị được dứt điểm. Mặc dù vậy, cô vẫn đam mê nhảy múa, bất chấp những lời cảnh báo từ phía y tế. Cô bị lệch xương chậu, dây thần kinh bị chèn ép, buộc diva này phải phẫu thuật và tập phục hồi chức năng hồi tháng 2/2023.

Sau đó, nữ ca sĩ cho biết khi biểu diễn trên sân khấu, cô hoàn toàn dựa vào chân phải. Dù rất đau nhưng cô giấu điều này với công chúng trong một thời gian dài. "Những năm qua, tôi chỉ muốn mang vẻ tích cực nhất của bản thân tới khán giả. Chỉ cần mọi người vui, đau thế nào cũng đáng", nữ ca sĩ tâm sự.

Coco Lee gặp nhiều trắc trở về đời tư trước khi qua đời. Ảnh: IT.

"Hy vọng tôi có thể sớm trở lại sân khấu. Tôi lại phải tập đi. Mong mọi người đồng hành cùng tôi trên chặng đường gian nan này. Lúc này, tôi cần các bạn hơn bao giờ hết", cô viết trên trang cá nhân.



Năm 2011, Lee kết hôn với Bruce Rockowitz, một doanh nhân người Canada, cựu Giám đốc điều hành của công ty chuỗi cung ứng Li & Fung của Hồng Kông. Cô nhận nuôi 2 cô con gái riêng trong hôn nhân với Rockowitz, tuy nhiên cả hai không có con chung về mặt sinh học.

Khi còn chung sống với chồng, người đẹp nhiều lần muốn có con chung, từng sang Mỹ thụ tinh nhân tạo. Cô chịu đau đớn vì liên tiếp tiêm thuốc kích thích trứng. Năm 2018, Coco nói muốn sinh hai em bé nhưng ước nguyện không thành.