Mới đây, Page Six công bố danh sách những máy bay tư nhân của người nổi tiếng thải lượng carbon dioxide (CO2) ra môi trường cao nhất, tính từ đầu năm đến nay.

Chuyên cơ của Taylor Swift gây ô nhiễm nhất khi thải ra gần 8.300 tấn CO2. Giọng ca Love Story dùng máy bay riêng vào nhiều mục đích khác nhau, không chỉ khi đi lưu diễn quốc tế. Theo thống kê, máy bay riêng của cô có thời gian bay trung bình 80 phút, hơn 139 dặm/chuyến bay.

Kể từ sau sự việc Kylie Jenner sử dụng máy bay riêng cho chặng bay chỉ kéo dài hơn 10 phút, cách người nổi tiếng sử dụng chuyên cơ ngày càng được chú ý. Ngoài vấn đề chênh lệch giàu - nghèo, tác động môi trường cũng được nhắc đến.

Taylor Swift bị dư luận gọi là "tội phạm". (Ảnh: Page Six).

Nghiên cứu từ cơ quan tiếp thị kỹ thuật số theo định hướng bền vững Yard cho thấy trong 7 tháng đầu năm nay, trung bình những người nổi tiếng đã thải ra 3.256,36 tấn khí CO2 do sử dụng máy bay riêng. Để so sánh, con số này cao hơn 465 lần so với người bình thường, trung bình chỉ thải 7 tấn/năm do đi máy bay thương mại.

"Phi cơ riêng của Taylor Swift thường xuyên được cho mượn, nên việc kết luận tất cả những chuyến đi đó đều do cô ấy sử dụng là không chính xác", đại diễn Taylor Swift lên tiếng trên twitter, cho rằng không chỉ mình cô sử dụng chuyên cơ cá nhân.

Người hâm mộ của Taylor cho biết nữ ca sĩ sở hữu 2 phi cơ, một chiếc cho cô và một chiếc dành cho gia đình, bạn bè và đội ngũ quản lý. Chuyên cơ của cô cũng thường xuyên được cho mượn vì mục đích thương mại. Sau dịch bệnh, Taylor đã bán đi một chiếc và chỉ giữ lại một chiếc phục vụ cho tất cả mục đích nói trên.

Kết quả của New York Post công khai cũng cho thấy công chúng đã đổ oan cho Kylie Jenner khi vội vàng gọi cô là "tội phạm khí hậu". Trong danh sách, Kylie Jenner thậm chí xếp sau võ sĩ quyền anh Floyd Mayweather, Jr. Máy bay của Floyd được báo cáo thải ra hơn 7.000 tấn CO2.

Jay-Z, Alex Rodriguez, Blake Shelton, Steven Spielberg, Mark Wahlberg và Oprah Winfrey cũng bị réo tên trong danh sách bị "kỳ thị" này.