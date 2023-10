Con đường ngập nửa năm nước chưa rút ở Sài Gòn

Chị Dung cho biết con đường An Phú Đông 35 (tên cũ An Phú Đông 25) trước nhà chị, ngập gần nửa năm nay nhưng không rút nước. Điều này đã khiến mọi sinh hoạt, đi lại, kinh doanh của chị và hơn 80 hộ dân khác bị xáo trộn. Người dân đã nhiều lần kiến nghị lên UBND phường An Phú Đông và quận 12, nhưng đến nay vẫn chưa được giải quyết.

"Năm nào cũng ngập nhưng năm nay nặng hơn, mấy tháng rồi nước vẫn đọng như ao tù. Mưa xuống, nước tràn vào nhà, chúng tôi lại cứ phải canh tát nước, đồ đạc hư hỏng, tôi phải mua thay mới", chị Dung nói khi đang cùng chồng dọn đống bùn đất vừa bị xe tải chạy ngang bắn vào sân nhà, hôm 19/10.

Đoạn đường An Phú Đông 35, quận 12 ngập gần nửa năm qua vẫn không rút. Ảnh: Minh Tâm

Đoạn đường ngập dài khoảng 400m, nước ứ đọng từ đầu mùa mưa đến nay, không rút. Nguyên nhân gây ngập được người dân cho biết là do tuyến đường không có hệ thống thoát nước, mặt đường lún, thấp, trũng, trong khi có nhiều xe tải lưu thông.

5 tháng qua, ông Đỗ Doãn Sự phải mang ủng thay dép mỗi khi ra ngoài. Ông cho hay tình trạng ngập ngày càng nặng, có chỗ ngập sâu cả nửa mét, nước lênh láng chiếm trọn mặt đường, người đi đường không còn chỗ né tránh. Hôm rồi có vài doanh nghiệp dùng máy bơm hút nước nhưng theo ông Sự cũng chỉ tạm thời, mưa to xuống con đường lại biến thành sông.

"Người lạ mới đến không thạo đường là té liền. Có nhà ngập nặng nước đọng lâu ngày, họ dùng máy hút ra ngoài, khiến mùi hôi khắp cả khu", ông Sự bày tỏ.

Người dân nơi đây phải dùng ủng thay dép mỗi khi ra đường. Ảnh: Minh Tâm

Theo khảo sát của Dân Việt, hơn 80 hộ dân sống hai bên đường An Phú Đông 35 hầu như trước cửa nhà nào cũng phải nâng nền hoặc dùng tấm gỗ, miếng sắt để ngăn nước tràn. Một số hộ phải dời nhà sống nơi khác vì ngán ngẩm cảnh bì bõm lội nước.

Ông Lê Ngưu Phúc sống trên con đường "đau khổ" này cho biết mấy tháng qua, các khu trọ gần nhà ông đều ế ẩm, không thể cho thuê vì ngập. "Buôn bán cũng khó khăn. Tội nhất là con nít và học sinh mặc áo dài đến trường, không may bị té dơ, ướt hết quần áo. Chưa kể nước đọng lâu ngày còn nỗi lo dịch bệnh, mất vệ sinh", ông Phúc chia sẻ.

Người dân di chuyển rất khó khăn. Ảnh: Minh Tâm

7h sáng, chị Mai Hoa chật vật lội nước khoảng 200m để ra tới quốc lộ 1 đưa con đến trường. Chị kể, có hôm chạy vội không để ý lọt trúng hố sâu, chị và con té ướt hết, nhiều lúc bất lực muốn phát khóc.

"Nắng liên tục thì mừng chứ mua xuống là ôi thôi nó khổ, chỉ biết than trời. Sống ở thành phố mà cứ ngỡ đang ở vùng quê không thôi", chị nói.

Đoan đường này nhiều phương tiện lưu thông qua, nhất là xe tải. Ảnh: Minh Tâm

Theo ghi nhận, đường An Phú Đông 35 song song với quốc lộ 1A, đi qua các khu dân cư đông đúc trên địa bàn phường An Phú Đông, quận 12 và các phương tiện lưu thông qua đây khá lớn.

Ông Khiêm cho biết nhiều lần kiến nghị lên UBND phường An Phú Đông và quận 12, nhưng đến nay vẫn chưa được giải quyết vì nhập nhằng không phân định được tuyến đường trên thuộc đường dân sinh hay đường địa phương quản lý.

"Chúng tôi rất mong sớm có biện pháp hỗ trợ xử lý thoát nước để đi lại dễ dàng hơn. Chứ thế này cứ mỗi lần mưa, người dân cứ mất ăn, mất ngủ vì lo cảnh nhà ngập", ông Khiêm hy vọng.