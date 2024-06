Ngày 27/6, đài Chiết Giang phát lại chương trình Keep Running có sự tham gia của Angelababy, nhưng gương mặt cô lại bị làm mờ. Điều này khiến nhiều người bất ngờ.

Con đường trở lại showbiz của Angelababy

Việc làm mờ hình ảnh nghệ sĩ trong chương trình tạp kỹ là điều hiếm thấy, gây ra làn sóng tranh luận trên mạng xã hội. Nhiều người khó hiểu trước hành động của "Keep Running" đối với Angelababy, đặc biệt khi cô đã được gỡ lệnh cấm sóng từ đầu năm 2024.

Cư dân mạng bày tỏ sự tiếc nuối khi không thấy Angelababy trong chương trình và cho rằng "Running Man" sẽ không còn trọn vẹn nếu thiếu cô. Angelababy đã là thành viên cố định của "Keep Running" từ mùa đầu tiên vào năm 2014 và được yêu mến bởi tính cách sôi nổi, vui vẻ và hết mình trong các thử thách.

Có nhiều đồn đoán về nguyên nhân của việc này, từ biện pháp phòng ngừa rủi ro đến bất đồng giữa hai bên. Tuy nhiên, truyền thông Trung Quốc cho rằng động thái này cho thấy khả năng Angelababy trở lại "Keep Running" là rất thấp.

Sau sự cố xem show diễn nhạy cảm của Lisa (BlackPink) tại Pháp, Angelababy đã bị "cấm sóng nhẹ" vào cuối năm 2023. Cô bị khóa trang cá nhân, không được xuất hiện trên truyền hình hay sự kiện, và cũng không được mời tham gia mùa mới của Keep Running.



Mãi đến đầu năm 2024, lệnh cấm mới được gỡ bỏ. Angelababy dần trở lại với các sự kiện, chụp ảnh tạp chí và thu hút sự chú ý trở lại.

Mọi thứ tưởng chừng đang đi đúng hướng cho đến khi Keep Running bất ngờ làm mờ hình ảnh của cô. Hành động này như một "gáo nước lạnh" dội vào nỗ lực tái xuất showbiz của nữ diễn viên "Cô phương bất tự thưởng".

Nhiều người cho rằng sự nổi tiếng của Lisa là một trở ngại lớn cho sự trở lại của Angelababy. Với sức ảnh hưởng toàn cầu của thành viên BlackPink, việc cô không còn là tâm điểm chú ý dường như là điều khó xảy ra. Sự hiện diện của Lisa liên tục nhắc nhở công chúng về "vết nhơ" trong quá khứ của Angelababy, dẫn đến việc hình ảnh của cô bị làm mờ trên sóng truyền hình.

Có lẽ nhận thức được điều này, Angelababy đã cố gắng xây dựng hình ảnh "người mẹ tốt" và "nhà hảo tâm" trong thời gian qua. Tuy nhiên, nỗ lực này dường như không mang lại hiệu quả như mong đợi. Thậm chí, có thông tin cho rằng Angelababy đang cảm thấy chán nản và mất đi động lực. Gần đây, cô được cho là đang nghỉ dưỡng ở nước ngoài và đã được bắt gặp tại Thụy Sĩ.

Mặc dù con đường trở lại của Angelababy đầy chông gai, nhưng giới truyền thông Trung Quốc cho rằng vẫn còn cơ hội cho cô. Miễn là không từ bỏ, sự thay đổi trong ngành giải trí có thể mang đến những bất ngờ khó lường.

Angelababy từng nổi tiếng từ vai trò người mẫu ở Hồng Kông từ năm 14 tuổi, đã có sự nghiệp phát triển tại Nhật Bản, Hàn Quốc và Hong Kong. Năm 2014, cô tham gia chương trình Trung Quốc "Running Brothers" và đạt đến đỉnh cao sự nghiệp. Cô đã đóng nhiều phim và sau ly hôn với Huỳnh Hiểu Minh năm 2022, cô tập trung phát triển sự nghiệp diễn xuất.