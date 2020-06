Con gái bà Cao Ngọc Dung ứng cử thành viên HĐQT PNJ

Bà Thảo hiện đang là Giám đốc trung tâm chuyển đổi số hóa của PNJ và đang nắm giữ hơn 5,74 triệu cổ phiếu PNJ.

Kinh doanh vàng bạc tại một cửa hàng của PNJ (Ảnh: Quốc Hải)

Theo hồ sơ ứng viên được PNJ công bố, bà Thảo tốt nghiệp cử nhân ngành Quản lý Kinh tế Đại học Oxford năm 2004, trước khi theo học bậc thạc sỹ Quản trị Kinh doanh London Business School và tốt nghiệp tiến sỹ kinh tế học Đại học Harvard năm 2010. Sau đó, bà Thảo về làm giảng viên Trường Đại học Kinh tế TP.HCM trong 2 năm từ 2010 và trở thành Giám đốc Quản lý Dự án Ngân hàng TMCP Đông Á từ 2012 đến 2013.

Sau đó, bà Thảo có 3 năm làm việc tại Ngân hàng ANZ Úc (từ 2015 - 2018) trước khi đảm nhận vị trí Giám đốc Trung tâm chuyển đổi số hóa PNJ hiện nay.

Cùng đợt ứng cử vào HĐQT với bà Thảo còn có 2 thành viên khác là bà Tiêu Yến Trinh, Tổng Giám đốc Công ty CP Kết Nối Nhân Tài (Talentnet) và ông Nguyễn Tuấn Hải, Chủ tịch Công ty CP Đầu tư Alphanam.

Theo hồ sơ ứng viên, bà Tiêu Yến Trinh đầu quân vào Công ty Pricewaterhouse Việt Nam từ 1996 và vị trí cuối cùng tại tổ chức này là trưởng phòng cấp cao bộ phận nhân sự năm 2007. Sau đó, bà Trinh thành lập Talentnet và hiện là Tổng giám đốc. Ứng viên này không sở hữu cổ phiếu hay được ủy quyền của tổ chức/cá nhân nào tại PNJ.

Với ông Nguyễn Tuấn Hải, theo hồ sơ, ông Hải học bậc cử nhân tiếng Anh tại Đại học Ngoại ngữ Hà Nội trước khi sang Mỹ hoàn thành bậc thạc sỹ Quản trị Kinh doanh Quốc tế tại Đại học Irvine năm 2007.

Trước khi 3 thành viên kể trên ứng cử, Hội đồng quản trị PNJ chỉ còn 7 người. Cụ thể, cuối tháng 2/2020, hai thành viên HĐQT đã nộp đơn từ nhiệm là bà Phạm Vũ Thanh Giang và bà Phạm Thị Mỹ Hạnh. Tại tờ trình thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT mới 2020-2025, HĐQT trình cổ đông việc bầu thêm 2 thành viên HĐQT, trong đó tối thiểu là có 1 thành viên HĐQT độc lập.

Song mới đây nhất, ông Robert Alan Willet, thành viên HĐQT độc lập của PNJ đã nộp đơn từ nhiệm sau hai năm gắn bó nhưng không tiết lộ lý do. Dự kiến, đại hội cổ đông thường niên tổ chức ngày 10/6 tới đây sẽ bầu một thành viên HĐQT để thay thế vị trí của ông Willett.

Ông Willett sinh năm 1947, quốc tịch Anh, từng là Giám đốc điều hành BestBuy International. Từ tháng 4/2013 đến nay, ông Willett còn là Thành viên HĐQT kiêm Cố vấn cao cấp của một doanh nghiệp bán lẻ có tiếng khác tại Việt Nam là Công ty CP Đầu tư Thế giới Di động (HoSE: MWG).

Trong thời gian từ ngày 21/11 đến 6/12/2019, ông Willett đã mua 400.000 cổ phiếu PNJ với giá 61.050 đồng/CP theo chương trình ESOP. PNJ cho biết ông Willet chưa đủ điều kiện thâm niên để được mua cổ phiếu ESOP nhưng do có nhiều đóng góp nên được phát hành riêng 400.000 cổ phiếu với giá chiết khấu 25% so với giá thị trường, cụ thể là giảm 25% so với giá đóng cửa bình quân 10 phiên giao dịch liên tiếp từ 9/9 đến 20/9/2019.

Về kế hoạch kinh doanh 2020, PNJ điều chỉnh chỉ tiêu lãi sau thuế hợp nhất từ 1.350 tỷ đồng xuống còn 832 tỷ đồng, giảm 38% so kế hoạch công bố trước đó. Với kế hoạch điều chỉnh này, PNJ đặt mục tiêu doanh thu thuần 2020 đạt 14.486 tỷ đồng, giảm 31% so với kế hoạch ban đầu.

PNJ cũng điều chỉnh giảm kế hoạch lợi nhuận gộp và lợi nhuận trước thuế lần lượt xuống 27% và 38%, về mức 2.896 tỷ đồng và 1.047 tỷ đồng.

Sau khi điều chỉnh kế hoạch 2020, PNJ dự kiến lợi nhuận trước thuế và sau thuế đều giảm 30% so với thực hiện năm 2019. Trong đó, mục tiêu doanh thu thuần giảm 15% và lợi nhuận gộp giảm 16% so với kết quả 2019.

PNJ cho biết thêm nếu đạt kế hoạch lợi nhuận sau thuế là 832 tỷ đồng, Công ty sẽ thưởng 1%/lợi nhuận sau thuế cho HĐQT và lãnh đạo chủ chốt. Đồng thời, PNJ phát hành cổ phiếu theo chương trình chọn lựa cho người lao động (ESOP) với tỷ lệ 1%/số lượng cổ phiếu đang lưu hành.

Cụ thể, PNJ dự kiến phát hành hơn 2 triệu cổ phiếu với giá 20.000 đồng/CP, tương đương 1,03% số lượng cổ phiếu đang lưu hành, với tổng mệnh giá phát hành hơn 23 tỷ đồng. Dự kiến sau phát hành, vốn điều lệ của Công ty sẽ tăng từ 2.253 tỷ đồng lên 2.276 tỷ đồng.