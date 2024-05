Suri Cruise, con gái của Tom Cruise và Katie Holmes vừa bước sang tuổi 18 và đã có những bước đi đầu tiên trong sự nghiệp diễn xuất. Cô sử dụng nghệ danh Suri Noelle khi tham gia vở kịch "Head Over Heels" tại New York. Theo tạp chí Hello, Noelle là tên đệm thời con gái của mẹ cô, Katie Holmes.

Việc Suri chọn nghệ danh này cho thấy mối quan hệ gắn bó giữa hai mẹ con. Hiện chưa rõ đây chỉ là nghệ danh trong sự nghiệp diễn xuất hay Suri muốn đổi tên hoàn toàn, không còn liên quan đến người cha nổi tiếng.

Suri đón sinh nhật tuổi 18 bên bạn bè thân thiết. Cô được khen ngợi về ngoại hình và phong cách thời trang giản dị, năng động. Ngoài diễn xuất, Suri còn thể hiện năng khiếu âm nhạc khi tham gia thu âm cho bộ phim do mẹ cô đạo diễn.

Con gái Tom Cruise lựa chọn từ bỏ họ bố

Suri đi dạo cùng mẹ ở New York. Ảnh: Hello Magazine.

Katie Holmes luôn ủng hộ và tạo điều kiện để con gái phát triển tài năng. Suri cũng nhận được sự hỗ trợ từ ông bà ngoại trong quá trình tham gia diễn xuất. Mặc dù không có sự tham gia của Tom Cruise trong cuộc sống, Suri vẫn nhận được sự yêu thương và hỗ trợ từ những người thân yêu để theo đuổi đam mê nghệ thuật.

Tuy nhiên, Katie Holmes - mẹ của Suri đang rất lo lắng về tương lai tài chính của hai mẹ con sau khi không còn nhận được trợ cấp nuôi con từ Tom Cruise.

Được biết, khi ly hôn vào năm 2012, Tom Cruise đã thỏa thuận sẽ chu cấp 400.000 USD/năm (khoảng 9,4 tỷ đồng) cho Katie Holmes để nuôi con cho đến khi Suri đủ 18 tuổi.

Hiện tại, Suri đã trưởng thành và Katie Holmes sẽ không còn nhận được khoản trợ cấp này nữa. Điều này khiến nữ diễn viên lo lắng về việc tài chính của hai mẹ con có thể bị ảnh hưởng.

Suốt những năm qua, Tom Cruise được cho là rất ít khi quan tâm đến con gái. Anh không tham gia vào việc nuôi dạy Suri và cũng không thường xuyên gặp gỡ con.

Lần cuối cùng Tom Cruise xuất hiện bên con gái là vào năm 2012. Việc Tom Cruise "vắng bóng" trong cuộc sống của Suri khiến nhiều người không khỏi tiếc nuối và đặt ra nhiều nghi vấn về mối quan hệ của hai cha con.

Tom Cruise không mấy khi xuất hiện bên con kể từ khi ly hôn vợ. Ảnh: People.

Bên cạnh những ồn ào về chuyện gia đình, Suri Cruise cũng thu hút sự chú ý bởi phong cách thời trang ấn tượng và cá tính riêng biệt. Nhiều nguồn tin cho biết, Suri đang có ý định theo học ngành thời trang tại New York, kinh đô thời trang của thế giới.

Với gu thẩm mỹ độc đáo và niềm đam mê thời trang, nhiều người hy vọng rằng Suri sẽ có một tương lai tươi sáng và thành công trong lĩnh vực mà mình đam mê.

Gần đây, xuất hiện tin đồn rằng Katie Holmes đang cân nhắc viết một cuốn tự truyện kể về những điều chưa từng tiết lộ khi còn chung sống với Tom Cruise. Tuy nhiên, thông tin này đã nhanh chóng bị luật sư của Katie Holmes phủ nhận và cho biết đây là những tin đồn thất thiệt.