Suri Cruise - con gái ruột duy nhất của tài tử Tom Cruise vừa đón sinh nhật lần thứ 18 vào ngày 18/4 vừa qua. Tuy nhiên, ngày vui của cô bé lại bị phủ lên bởi bóng đen của mối quan hệ rạn nứt với người cha nổi tiếng.



Suri không có cha bên cạnh trong ngày sinh nhật lần thứ 18, cũng như nhiều năm trước đây kể từ khi cha mẹ ly hôn vào năm 2012. Theo nhiều nguồn tin, nguyên nhân chính cho sự xa cách này là do Tom Cruise là tín đồ sùng đạo của Scientology, một giáo phái gây tranh cãi.

Theo cựu thành viên cấp cao Karen De La Carriere của Scientology, giáo phái coi Katie Holmes - mẹ của Suri là "Người đàn áp" và Suri là "Nguồn rắc rối tiềm ẩn". Điều này đồng nghĩa với việc Tom Cruise bị cấm liên lạc với con gái vì vi phạm quy tắc của giáo phái.

Tom Cruise coi vợ con là rủi ro cho giáo phái riêng

Tom Cruise bị cấm liên lạc với con gái vì vi phạm quy tắc của giáo phái. Ảnh: People.

Cựu vệ sĩ Brendan Tighe của Tom Cruise cũng khẳng định quan điểm này: "Scientology có chính sách ngăn chặn những mối quan hệ không tốt với giáo phái nối và Tom Cruise khó có thể vi phạm".

Nhiều người hâm mộ hy vọng rằng, Tom Cruise sẽ rời bỏ Scientology để hàn gắn mối quan hệ với con gái. Tuy nhiên, khả năng này dường như rất khó xảy ra khi nam diễn viên nổi tiếng là người sùng đạo và có vị trí cao trong giáo phái.

Bên cạnh đó, việc Scientology dễ dàng buông tha cho Tom Cruise cũng không khả thi bởi anh là nguồn tài trợ hào phóng cho giáo phái.

Ba người vợ cũ của Tom Cruise là Mimi Rogers, Nicole Kidman và Katie Holmes sau khi chia tay đều giữ kín bí mật của Tom Cruise với giáo phái Scientology. Các chuyên gia truyền thông cho hay có lẽ Kidman và Holmes đã ký các thỏa thuận không tiết lộ thông tin khi cuộc hôn nhân của họ với nam diễn viên "Top Gun" kết thúc.



Nhưng thỏa thuận như vậy có thể không áp dụng cho cô con gái út của Tom Cruise là Suri Cruise - người mà anh đã chọn sống xa cách từ lâu. Với việc Suri tròn 18 tuổi vào ngày 18/4/2024, cô và mẹ Katie Holmes sẽ không còn nhận được khoản tiền 400.000 USD mà Cruise đã trả như một phần của dàn xếp ly hôn.

Nhà báo kiêm chuyên gia Scientology Tony Ortega nói với Page Six, khi trưởng thành, Suri Cruise có quyền tự do lên tiếng về cha mình, niềm tin của cha và mâu thuẫn giữa cả hai. “Suri còn quá nhỏ để ký bất kỳ thỏa thuận nào (khi bố mẹ cô ấy ly hôn vào năm 2012), nhưng giờ cô ấy sẽ được tự do nói chuyện nếu cô ấy muốn và sẽ thật thú vị nếu cô ấy có điều gì đó muốn chia sẻ”, Ortega nói.