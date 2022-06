Lên kế hoạch mua sắm đấu thầu thuốc sớm để tránh thiếu thuốc

Về việc đấu thầu thuốc, tại buổi cung cấp thông tin định kỳ cho báo chí mới đây, ông Lê Văn Phúc - Trưởng ban Thực hiện Chính sách BHYT (BHXH Việt Nam) cho biết, việc mua sắm, đấu thầu thuốc chia làm ba cấp.

Cấp quốc gia do Bộ Y tế đấu thầu tập trung một số loại thuốc theo danh mục; địa phương đấu thầu tập trung cấp tỉnh do Sở Y tế đứng ra; cơ sở khám chữa trực thuộc Bộ Y tế như Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) được phân cấp tự đấu thầu. Với những gói thầu trên 5 tỷ do Bộ Y tế phê duyệt, dưới mức trên do bệnh viện tự quyết định nếu tự chủ tài chính.

Ông Phúc cho biết với các gói thầu thuốc dưới 5 tỷ mà chậm trễ gây thiếu thuốc cho bệnh nhân thì trách nhiệm thuộc cơ sở khám chữa bệnh.

Theo ông Phúc, khi gần hết thuốc, cơ sở khám chữa bệnh phải xây dựng kế hoạch, tổ chức đấu thầu.

Quy định hiện hành chỉ rõ Bảo hiểm xã hội tham gia vào quá trình đấu thầu và thường xuyên lưu ý các Sở Y tế, bệnh viện khi gói thầu cũ sắp hết hạn, xây dựng kế hoạch cho đợt thầu mới.

Quá trình chuẩn bị thường kéo dài vài tháng, nếu tháng 12 hết hạn thì tháng 6 - 7 đã phải lên kế hoạch.