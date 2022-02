Côn Lăng - người vợ tài sắc vẹn toàn của Châu Kiệt Luân

Sinh ra với bố là người Úc, mẹ là người Hàn Quốc gốc Hoa và lớn lên ở Đài Loan, Côn Lăng đã kết hôn với "Vua nhạc pop" Châu Kiệt Luân trong một đám cưới như truyện cổ tích vào năm 2015. Cô đang mang thai đứa con thứ ba với người chồng hơn mình 15 tuổi.

Côn Lăng, Châu Kiệt Luân cùng hai con. (Ảnh: IG).

Khởi đầu sự nghiệp một cách khiêm tốn, Côn Lăng ban đầu chỉ là một nhân viên bán lẻ tại cửa hàng tiện lợi. Tuy nhiên, sau khi kết hôn với ông vua nhạc pop Trung Hoa, Côn Lăng chứng minh rằng mình không chỉ là một người vợ xinh đẹp đứng đằng sau chồng. Được biết tới ở nhiều lĩnh vực, cô gái 28 tuổi trở thành một nhân tố đáng chú ý trong nhiều lĩnh vực.

Côn Lăng và Dwayne “The Rock” Johnson. (Ảnh: @ therock / Instagram)

Cũng giống như chồng, người đã bước chân vào Hollywood trong phim"The Green Hornet" và "Now You See Me "2, Côn Lăng đã tham gia đóng phim hành động. Năm 2018, nữ diễn viên mới chớm nở đóng vai chính cùng với các siêu sao Dwayne "The Rock" Johnson và Neve Campbell trong bộ phim "Skyscraper".

The Rock thậm chí đăng tải hình chụp cùng Côn Lăng trên Instagram khi họ vẫn đang quay phim ở Vancouver: "Đừng đánh giá cuốn sách có vẻ ngoài ngọt ngào này bằng bìa của nó, vì "mật ngọt thì chết ruồi"".

Điều ấn tượng hơn nữa là cách bà mẹ ba con tương lai thử vai chỉ vài ngày sau khi sinh con trai Romeo. Các dự án phim tương đối thành công khác của cô có thể kể tới là hai bộ phim "S.M.A.R.T. Chase" và "Nezha".

Ngoài ra, Côn Lăng từng gây ngỡ ngàng khi tặng chồng siêu xe Lamborghini Urus, một trong những chiếc SUV nhanh nhất và đắt nhất trên thị trường. Châu Kiệt Luân đã ngạc nhiên không kể xiết trước món quà xa hoa của vợ mình. Quá xúc động và bất ngờ, Châu Kiệt Luân đã chia sẻ loạt ảnh ôm hôn vợ bên cạnh món quà sinh nhật này.

Châu Kiệt Luân chụp ảnh với vợ trước chiếc Lamborghini được tặng. (Ảnh: @ jaychou / Instagram)

Là một biểu tượng thời trang trong ngành, Côn Lăng có mối quan hệ bền chặt với nhà Chanel trong những năm qua. Cô thường xuyên tham dự các buổi trình diễn thời trang của họ tại các sự kiện thảm đỏ và các buổi chụp hình tạp chí.



Trong một cuộc phỏng vấn năm 2021 với L'Officiel Singapore, Côn Lăng thậm chí còn gọi Coco Chanel là một trong những hình mẫu của cô ấy "Channel là hình mẫu cho công việc kinh doanh, đầu óc sáng tạo và phong cách sống của tôi".

Côn Lăng trong trang phục từ thương hiệu Jendes của mình. (Ảnh: @ hannah_quinlivan / Instagram)

Theo bước chân của Coco Chanel, nữ diễn viên trẻ đã xây dựng thương hiệu thời trang mang tên Jendes vào năm 2018. Theo The Cut, cái tên Jendes là sự kết hợp dí dỏm của "Jen", là tên tiếng Trung của Côn Lăng và từ "thiết kế". Cô ấy cũng là người đứng sau các thương hiệu thành công khác như Woof! và Quinlivan.