Chân dung CEO Nguyễn Phương Hằng. Ảnh: D.V

Chiều tối 30/5, nguồn tin của phóng viên Dân Việt xác nhận, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã nhận được đơn tố cáo từ Bộ Công an chuyển, do ông Nguyễn Quang Tuấn (con trai CEO Nguyễn Phương Hằng) soạn thảo. Theo nguồn tin, hiện Bộ Công an đã gửi tin thông báo đến con trai của CEO Nguyễn Phương Hằng để nắm bắt sự việc.

Trước đó, ông Nguyễn Quang Tuấn đã gửi đơn đến Bộ Công an và một số cơ quan chức năng, tố giác ông Huỳnh Uy Dũng (tức Dũng "lò vôi", chồng bà Nguyễn Phương Hằng).

Ông Tuấn cho rằng ông Huỳnh Uy Dũng có hành vi đồng phạm với mẹ mình là bà Nguyễn Phương Hằng, về một số vụ việc liên quan. Trong khi đó, ông Tuấn cũng cho rằng, để pháp luật được thực thi đúng đắn

Ông Tuấn đề nghị các cơ quan pháp luật có nhiệm vụ, quyền hạn phát hành lệnh phong tỏa, tạm hoãn xuất cảnh đối với ông Huỳnh Uy Dũng, để không bị ảnh hưởng đến quá trình điều tra, xử lý.