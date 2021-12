Con trai cố nghệ sĩ Hoàng Dũng chia sẻ về vai diễn đầu tiên trong phim "Phố trong làng"

Hoàng Dương sinh năm 1999, vừa tốt nghiệp lớp Diễn viên của trường Đại học Sân khấu Điện Ảnh Hà Nội. Sau khi ra trường, anh đăng ký thực tập tại Nhà hát Kịch Hà Nội – nơi cha là NSND Hoàng Dũng từng có hơn 40 năm cống hiến.



Chia sẻ với PV Dân Việt về vai diễn đầu tay trong bộ phim "Phố trong làng", Hoàng Dương tiết lộ: "Trước phản hồi của khán giả truyền hình về việc lực lượng công an tại xã Tân Xuân có phần thiếu nhân lực, đạo diễn bộ phim đã quyết định bổ sung thêm 2 anh công an ở trên huyện tăng cường về. Tôi rất may mắn khi được đảm nhận vai diễn đó".

Diễn viên Hoàng Dương (phải) và diễn viên Lưu Duy Khánh trên trường quay phim "Phố trong làng". (Ảnh: FB Lưu Duy Khánh)

Hoàng Dương cho biết, anh mới đi quay những ngày đầu tiên, ngay sau đó cả đoàn có một đợt nghỉ trước khi các phân cảnh tiếp theo được thực hiện.

"Lần đầu có mặt trên phim trường với vai trò một người diễn viên, tôi khá hồi hộp, căng thẳng nhưng trên tất cả là sự phấn khích bởi được làm việc với một ê-kip chuyên nghiệp. Cùng quay với tôi là các anh chị diễn viên học khóa trước tại trường ĐH Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội. Trước đó, trên khoa, chúng tôi cũng đã từng gặp nhau và có trò chuyện, trao đổi, chính vì vậy các cảnh quay diễn ra tương đối thuận lợi".

Trước câu hỏi về việc có áp lực trước những thành tựu quá lớn mà cha đã tạo dựng, Hoàng Dương tâm sự: "Khi bố chưa qua đời và còn dạy trong trường, đôi khi tôi có chút áp lực, nhưng giờ đây tôi thấy tự hào nhiều hơn. Tôi hạnh phúc khi bố vẫn được nhiều người nhớ tới và yêu thương, bởi vậy, tôi càng thêm mong muốn xứng đáng là con của bố".

Hoàng Dương đi chơi cùng bố và cháu trai khi ông còn tại thế. (Ảnh: NVCC)

Hoàng Dương từng không có ý định theo nghiệp của cha cho đến năm cuối phổ thông trung học. Trước khi vào cấp 3, ngay cả việc lên sân khấu tham gia tiết mục văn nghệ của lớp cũng khiến chàng trai sinh năm 1999 ngần ngại.

Chỉ tới năm lớp 11, anh mới thay đổi suy nghĩ khi lên diễn lại các tiểu phẩm văn học theo yêu cầu của môn học: "Lúc đó, trong đầu tôi mới nảy sinh suy nghĩ rằng a mình làm được, vậy tại sao mình không thử sức, mình còn có bố hỗ trợ nữa. Nếu làm diễn viên, mình sẽ có cả thầy dạy trên trường, có thêm cả một người thầy ở nhà, mình may mắn có môi trường quá tốt để phát triển tại sao mình không lựa chọn?".

Hoàng Dương có vẻ ngoài trẻ trung, năng động. (Ảnh: NVCC)

Hoàng Dương cũng cho biết, khi xem anh diễn, nhiều người cho rằng anh có những nét giống bố, nhưng chính anh cũng không nhận ra điều này: "Tôi tự hỏi mình giống ở điểm nào, sao mình lại không nhận ra. Có lẽ, nó đã ăn vào máu của tôi rồi".

Trong gia đình, Hoàng Dương rất gần gũi với cha. Hai bố con dành nhiều thời gian chia sẻ, tâm sự về nghề nghiệp và cuộc sống. Nghệ sĩ Hoàng Dũng cũng dẫn con đi xem kịch từ khi Hoàng Dương còn rất nhỏ.

Cũng bởi vậy, sự ra đi của ông đã trở thành một khoảng trống lớn: "Thời gian đầu bố mất, mọi người trong gia đình đều không xác định được tinh thần là bố đã đi xa như thế. Cho tới hiện tại, đôi khi tôi vẫn nghĩ bố đang đi làm thôi. Bởi ngày trước, ông cũng thường có những đợt công tác kéo dài 2 – 3 tháng mới về. Mỗi lần vào internet và bắt gặp những phân cảnh bố đóng, tôi không dám xem lại bởi càng xem tôi càng buồn, càng nhớ".

Vẻ điển trai của nam diễn viên 22 tuổi. (Ảnh: NVCC)

Hoàng Dương chia sẻ, trước mắt, anh đang xin về Nhà hát kịch Hà Nội để thực tập và làm việc các cô chú, anh chị, qua đó trau dồi nhiều thêm những kinh nghiệm sau nghề. Anh cũng hi vọng trong năm mới, anh sẽ có nhiều cơ hội thử sức hơn và dần được khán giả đón nhận.