Nghệ sĩ Trà My vào vai “sa cơ lỡ vận” trong bộ phim do chính con trai đạo diễn

Đạo diễn Quản Trọng Phúc - con trai nghệ sĩ Trà My vừa hoàn thành xong bộ phim “Phía sau tấm màn nhung”. Phim tái hiện đoạn trường của ca sĩ đoàn văn công thập niên 90.

Phim được lấy cảm hứng từ cuộc sống của các nghệ sĩ những năm đầu thập niên 90. Đó là thời kỳ huy hoàng và rực rỡ nhất của các đoàn văn công lưu động. Vì tình yêu với sân khấu, vì tình yêu của khán giản, họ chấp nhận rời xa tổ ấm, gác lại nỗi niềm riêng để mang tiếng hát, tiếng cười đến với người dân. Nghệ sĩ Hoài Nam đóng vai chồng của Trà My trong phim. Ảnh: NSX Diễm Thái (nghệ sĩ Trà My), nhân vật chính của bộ phim là một nữ ca sĩ nổi tiếng nhưng có số phận đầy éo le. Ngay thời điểm cô đang biểu diễn, được khán giả tung hô thì nhận được tin người chồng của mình không thể chờ vợ về để gặp mặt lần cuối vì bạo bệnh. Nỗi đau mất chồng là một cú quá sốc lớn, hoàn toàn đánh gục cô. Trong lúc tuyệt vọng, muốn buông bỏ tất cả để đi theo chồng, Diễm Thái chợt nghe thấy tiếng loa vọng về trong tiềm thức nhắc đến tên mình. Cô vô thức bước đi và đến đúng địa điểm đoàn văn công cũ biểu diễn. Sự trở lại của Diễm Thái cũng làm hồi sinh đoàn hát đang trên đà tan rã. Những cuộc lưu diễn liên miên khiến Diễm Thái tạm quên đi vết thương lòng nhưng khi đối diện với bốn bức tường lạnh lẽo, những ký ức hạnh phúc bên người chồng sống dậy khiến cô rơi vào trầm cảm. Lợi dụng điểm yếu của cô, Hồng (NSND Lan Hương) người bạn thân nhất đã lôi kéo, dẫn dắt cô vào con đường cờ bạc. Phim tái hiện thời kỳ hoàng kim của các đoàn văn công lưu động thập niên 80, 90. Ảnh: NSX Diễm Thái dần rơi vào cảnh nợ nần không còn khả năng chi trả. Sau khi biết Diễm Thái đã lấy toàn bộ số lương của anh em trong đoàn trả nợ đậy, Tiến (nghệ sĩ Việt Bắc) người em thân thiết nhất của cô đã thề độc sẽ không bao giờ đứng chung sân khấu với cô nữa. Đoàn văn công tan rã và cái tên Diễm Thái chỉ còn trong ký ức của khán giả. Với mặc cảm tội lỗi, Diễm Thái không dám đối diện với chính mình, với người đời. Cô đi làm những công việc thiện nguyện để mong tìm lại chút thanh thản trong tâm hồn. Nghệ sĩ Lan Hương và Trà My trong một cảnh của phim. Ảnh: NSX Nghệ sĩ Trà My đóng vai chính trong phim của con trai Nhi (Lò Xuân Quỳnh) một cô gái trẻ mang trọng bệnh nhưng tràn đầy tình yêu với cuộc sống, đã thức tỉnh Diễm Thái, khiến cô dũng cảm đứng lên sau những vấp ngã. Để hiện thực hóa mong muốn của Nhi, Diễm Thái đã đồng ý đến biểu diễn tại một buổi văn nghệ gây quỹ từ thiện. Cũng tại đây, Diễm Thái bất ngờ gặp lại Tiến và những cộng sự thân thiết. Cô hoảng loạn vấp ngã khi muốn trốn chạy thì được Tiến và mọi người nâng lên, cùng với đó tiếng gọi thân thương thuở nào. Diễm Thái lại đứng trên sân khấu, được hát cho Nhi và mọi người… "Phía sau tấm màn nhung" là dự án tâm huyết của đạo diễn trẻ Quản Trọng Phúc. Bằng tài năng, sự sáng tạo và tìm tòi cách thể hiện mới, Quản Trọng Phúc đã làm sống dậy không khí của xã hội Việt Nam những năm đầu đổi mới bằng sự đầu tư chỉnh chu từ bối cảnh, trang phục cho đến sự chuyên nghiệp đến từ các diễn viên nổi tiếng. Nghệ sĩ Trà My dồn nhiều tâm huyết và tài chính cho dự án phim của con trai. Ảnh: NSX "Nếu trong phim, khán giả cảm nhận được cái tình của người nghệ sĩ thật trân quý thì ở ngoài đời họ cũng sống vì nhau như thế. Thật cảm động khi một số nghệ sĩ lớn sẵn sàng hỗ trợ cho lớp nghệ sĩ kế cận như chúng tôi, không màng vai lớn, vai bé… vì họ thấy được hình ảnh tuổi trẻ của mình trong đó. Họ muốn đóng góp một phần sức lực vào sự thành công của dự án, vào tương lai điện ảnh nước nhà", đạo diễn Quản Trọng Phúc bày tỏ. Theo nghệ sĩ Trà My, "Phía sau tấm màn nhung" được bấm máy vào những ngày thời tiết không thuận lợi của Hà Nội. Dẫu vậy, chị cùng các nghệ sĩ tham gia dự án đã rất cảm động khi trời mưa rét căm căm, trên sân đình làng So (Hoài Đức) cổ kính, người dân đội mưa, vòng trong vòng ngoài đắm mình trong những tiết mục văn nghệ đặc sắc. Đạo diễn Quản Trọng Phúc. Ảnh: NSX "Những người nghệ sĩ trong ê-kíp, đầu trần, hòa mình giao lưu cùng khán giả… Đó không phải là một cảnh quay được dàn dựng mà là sự sống dậy của đời sống văn nghệ làng quê những năm đầu đất nước đổi mới, là ký ức của biết bao người sinh và lớn lên ở nông thôn thủa đó", nghệ sĩ Trà My nói thêm.

