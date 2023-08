Nghệ sĩ Trà My bầm dập, trật khớp khi đóng vai ngạ quỷ trong phim Phật giáo do con trai đạo diễn Nghệ sĩ Trà My bầm dập, trật khớp khi đóng vai ngạ quỷ trong phim Phật giáo do con trai đạo diễn

Chiều 14/8, bộ phim đặc biệt của mùa Vu Lan báo hiếu "Mục Kiền Liên cứu độ mẫu thân" chính thức được ra mắt. Bộ phim do nghệ sĩ Trà My làm Giám đốc sản xuất, Quản Trọng Phúc làm đạo diễn.

Bộ phim có thời lượng 40 phút, kể về điển tích nổi tiếng của Phật giáo gắn gương hiếu hạnh của Mục Kiền Liên tôn giả - bậc đệ nhất thần thông của Phật Thích Ca Mâu Ni. Theo đó, Mục Kiền Liên sau khi đắc đạo bèn dụng huệ nhãn thần thông để soi thấu các cõi nhằm tìm kiếm mẫu thân là bà Thanh Đề. Tuy nhiên, khi soi khắp cõi trời, cõi người, cõi địa ngục đều không thấy mẹ của mình ở đâu. Mục Kiền Liên đến gặp đức Thế Tôn (Phật Thích Ca Mâu Ni) mới biết mẹ mình lúc sống tạo bao việc ác, sống xa hoa bè phứa, cay nghiệt với người làm, tham lam bủn xỉn, không tin Tam Bảo, phỉ báng chánh pháp… Vì thế, khi chết bị đọa xuống địa ngục A Tỳ - là địa ngục sâu nhất, làm quỷ đói, chịu bao khổ sở vì bị hành hình… nhưng không phải huệ nhãn nào cũng thấu được. NSND Tiến Đạt trong vai Phật tổ, Việt Bắc trong vai Mục Kiền Liên. Ảnh: ĐLP Đức Phật vì thương Mục Kiền Liên hiếu hạnh nên đã cho mượn cây tích trượng, gõ ba cái trước cửa ngục thì cửa ngục sẽ mở ra. Mục Kiền Liên vào ngục A Tỳ tìm thấy mẫu thân đang tiều tụy vì đói khát, bị tra tấn bức hình, muôn vàn sự khổ… liền dâng cho mẹ bát cơm trắng, nhưng vì đói lâu ngày nên khi thấy bát cơm thì lòng tham nổi lên sợ các quỷ đói khác dành ăn nên bà lấy tay trái che bát cơm, tay phải bốc cơm ăn nhưng vì nghiệp chướng quá nặng nề nên "Cơm vừa đưa đến miệng đà/Hóa thành than lửa nuốt mà đặng đâu". Chứng kiến cảnh đó, ngài Mục Kiền Liên rất đau xót, liền về thưa với Đức Phật để xin Phật chỉ cho phương pháp cứu mẹ. Sau khi được Đức Phật từ bi chỉ bày cho phương pháp cứu độ, Mục Kiền Liên liền thỉnh chư tăng lập đàn cúng trai và cầu siêu cho mẹ, bà Thanh Đề đã thoát kiếp quỷ đói, thoát khỏi địa ngục. Cảm kích ân đức của Phật, từ đó, Mục Kiền Liên khuyến khích thế gian hàng năm vào ngày Rằm tháng Bảy tổ chức lễ Vu Lan, cúng dường tăng chúng mười phương, tụng kinh Vu Lan Bồn để bảo hiếu cho cha mẹ và cửu huyền thất tổ. Ở Việt Nam, ngày Rằm tháng Bảy cũng là ngày xá tội vong nhân. Phim có sự tham gia của NSND Tiến Đạt, NSND Nguyễn Hải, NSƯT Chí Trung, nghệ sĩ Trà My, Việt Bắc, Hiệp Vịt, Jimmii Khánh, Thuỳ Liên, Khắc Dũng, Thượng toạ Thích Trường Xuân, Đại đức Thích Giác Giáo... Các bối cảnh quay được lựa chọn kỹ càng, đậm chất điện ảnh. Ảnh: ĐLP Chia sẻ với Dân Việt, nghệ sĩ Trà My cho biết, nhiều năm qua, chị mang tiểu phẩm "Mục Liên cứu độ mẫu thân" đi khắp các chùa trong cả nước để biểu diễn cúng dường chưa Tăng, Ni và bà con Phật tử trong lễ Vu Lan. Xem tiểu phẩm, quý thầy và bà con Phật tử đều rất xúc động, ai cũng ngộ ra về sự hiếu hạnh đối với mẹ cha. Và từ đó, chị ấp ủ làm một bộ phim để có thể phổ cập tích truyện này đến với nhiều người hơn, nhất là tầng lớp trẻ. "Bộ phim "Mục Kiền Liên cứu độ mẫu thân" nói về gương hiếu hạnh của tôn giả Mục Kiền Liên – bậc đệ nhất thần thông của Đức Phật. Tôi muốn thông qua bộ phim để gửi thông điệp về chữ "Hiếu" đến tất cả mọi người, nhất là lớp trẻ. Trong mỗi chúng ta, ai sinh ra cũng đều có cha, có mẹ và đạo hiếu là đạo lớn nhất của mỗi con người. Lúc mẹ cha còn tại thế, chúng ta phải cố gắng báo hiếu để trọn đạo làm con. Vì muốn làm một bộ phim gần gũi với đại chúng nhất nên chúng tôi đã chọn ngôn ngữ điện ảnh rất đặc sắc, mỗi cảnh, mỗi lời thoại… đều chạm đến sâu thẳm trái tim của mỗi người", nghệ sĩ Trà My chia sẻ. Nghệ sĩ Trà My vào vai bà Thanh Đề - mẹ của Mục Kiền Liên lúc còn sống và lúc bị đọa địa ngục. Ảnh: ĐLP Nghệ sĩ Trà My bầm dập khi đóng vai mẹ của Mục Kiền Liên Đạo diễn Quản Trọng Phúc bày tỏ rằng, từ nhỏ, anh đã được theo mẹ lên chùa và tham gia các buổi văn nghệ tại chùa. Vì nhân duyên đó mà anh luôn có một tình yêu đặc biệt với đạo Phật. Khi làm bộ phim này, anh đã ngộ ra nhiều điều về chữ "Hiếu" và về đạo Phật. Nam đạo diễn cho rằng, bộ phim được thực hiện trong 5 tháng, vào thời điểm nắng nóng nhất của miền Bắc vì thế đoàn phim gặp rất nhiều khó khăn. May mắn là dù phim thực hiện ở nhiều điểm quay như: Ninh Bình, Hà Nam, Thái Bình, Hà Nội… nhưng được các chùa hết sức hỗ trợ. Riêng phần kịch bản, ê-kíp được các Thượng toạ, Đại đức chỉnh sửa giúp từng câu chữ, từng loại thoại để ra được bản hoàn thiện nhất, đúng với giáo lý của đạo Phật nhất. "Phim có hai bối cảnh chính là trần gian và địa ngục, tạo hình các nhân vật trong phim khá phức tạp. Chính vì thế chúng tôi phải hoá trang thật kỹ, dậy từ 2h sáng. Vai Đức Phật (NSND Tiến Đạt), vai Mục Kiền Liên (Việt Bắc) phải mất ít nhất 3 tiếng để hoá trang. Có những cảnh quay trong hang động – là bối cảnh địa ngục nên rất phức tạp, tối, trơn trượt, các diễn viên ngã liên tục. Bản thân tôi khi quay xong cảnh địa ngục toàn thân rã rượi, chân tay bầm tím do bị ngã và cũng do nhân vật Thanh Đề bị đeo gông cổ, bị đánh, đẩy qua đẩy lại nên bầm tím, 2 tuần sau mới đỡ", nghệ sĩ Trà My chia sẻ. Nghệ sĩ Trà My và con trai trên phim trường. Ảnh: ĐLP. Nghệ sĩ Trà My cho biết, khi quyết định làm phim Mục Kiền Liên cứu độ mẫu thân, điều chị băn khoăn nhất là vai ngài Mục Kiền Liên. Nhiều nghệ sĩ được lựa chọn nhưng cuối cùng chị quyết định mời Việt Bắc vào vai chính. Chuyện con trai nghệ sĩ Trà My bỏ dở giấc mơ thành ca sĩ, làm bộ phim về tình gia đình đầy xúc động "Tôi nhớ lại những lần đóng chung cùng Việt Bắc – diễn viên có tính kỷ luật cao, nghiêm túc trong chuyên môn và chịu nghiên cứu tìm hiểu nhân vật. Khi tôi đặt vấn đề này, Bắc còn ngỡ ngàng chưa hiểu về tích Mục Kiền Liên, chỉ nghe qua thôi. Tôi khẳng định với Việt Bắc "em đóng được". Bắc có đôi mắt rất tinh nhanh, tôi dặn Bắc khi vào vai này phải hiền lại, chậm rãi một chút. Bắc đã dành 1 tháng để nghiên cứu kịch bản, gặp các Thượng toạ, Đại đức nói chuyện sâu hơn về nhân vật. Với sự thông minh, chịu lắng nghe, khi bấm máy Việt Bắc đã vào vai rất nuột. Ngay sau ngày quay đầu tiên, chính Việt Bắc là người đã chủ động xin cạo đầu để vào vai được chân thật nhất. Vào 3h sáng, cả ê-kíp thức dậy tiến hành "xuống tóc" cho Việt Bắc thể theo nguyện vọng. Và quả thật, khi cạo đầu xong, trang điểm vào… Việt Bắc đã giống nhân vật đến 90%. Cả đoàn phim ai cũng ngỡ ngàng và "lạnh sống lưng". Ngay cả vai Phật tổ của NSND Tiến Đạt cũng vậy, sau khi hóa trang xong, ai cũng phải thốt lên "Phật tổ Việt Nam giống hơn cả Phật tổ trong phim "Tây Du Ký", nghệ sĩ Trà My trải lòng thêm. Phim có sự tham gia của hơn 30 vị sư đang tu hành ở các chùa. Ảnh: ĐLP Trong phim, NSƯT Chí Trung vào vai Phán Quan của địa ngục. Nam nghệ sĩ cho biết, đây là lần đầu tiên anh tham gia một bộ phim Phật giáo. Anh khá bất ngờ về sự chín nghề và chuyên nghiệp của đạo diễn Quản Trọng Phúc. Bản thân anh cũng chứng kiến sự hy sinh của các thành viên trong ê-kíp làm phim khi tham gia các vai. "Trước đây, tôi không hiểu nhiều về đạo Phật. Tôi cũng không đủ tĩnh tâm để theo đạo Phật. Nhưng sau khi tham gia bộ phim, tôi đã ngộ ra rất nhiều điều. Tôi thấy buông được nhiều gánh nặng trong tâm mình và sống nhẹ nhàng hơn", nghệ sĩ Chí Trung chia sẻ. MC Phan Anh kể về trải nghiệm sau khi xuống tóc, xuất gia gieo duyên 14/08/2023 14:26

NSƯT Minh Trang: "Tôi ám ảnh, sợ hãi với câu nói của Lưu Quang Vũ đến tận bây giờ" 15/08/2023 07:00 Chia sẻ