Công an 2 tỉnh Bình Dương và Lai Châu điều động, bổ nhiệm nhiều cán bộ chủ chốt

Cụ thể, ngày 6/12, Công an tỉnh Bình Dương tổ chức lễ công bố quyết định của Giám đốc Công an tỉnh về công tác cán bộ. Theo đó, thượng tá Lưu Minh Hoàng - Chánh văn phòng Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương - được điều động nhận chức vụ Trưởng phòng Tham mưu Công an tỉnh.

Thượng tá Đặng Đình Hà - Phó Chánh văn phòng Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương - được bổ nhiệm làm Chánh văn phòng đơn vị này.

Phó giám đốc Công an tỉnh Bình Dương Nguyễn Văn Dựt trao quyết định cho thượng tá Đặng Đình Hà (bìa phải) và thượng tá Lưu Minh Hoàng. Ảnh: CABD



Công an tỉnh Bình Dương điều động thượng tá Võ Thành Trung - Trưởng phòng Tham mưu Công an tỉnh - giữ chức vụ Trưởng Công an huyện Bắc Tân Uyên.

Dịp này, các phòng: Hậu cần, Cảnh sát giao thông, Cảnh sát cơ động, Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp và Thanh tra Công an tỉnh Bình Dương cũng được chỉ định bí thư chi bộ, Đảng bộ để kiện toàn công tác tổ chức.

Đại tá Nguyễn Văn Dựt - Phó bí thư Đảng ủy, Phó giám đốc Công an tỉnh Bình Dương - đề nghị các cán bộ vừa được điều động, bổ nhiệm và chỉ định trên cương vị công tác mới cần tiếp tục nỗ lực, phấn đấu, hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Đây là đợt điều động, bổ nhiệm lãnh đạo cấp phòng tiếp theo của Công an tỉnh Bình Dương. Trước đó, Công an tỉnh Bình Dương đã sáp nhập, giảm 3 phòng nghiệp vụ vào tháng 8/2023, và mới đây đầu tháng 11/2023 đã điều động, bổ nhiệm nhiều trưởng phòng.

Cùng ngày, Công an tỉnh Lai Châu cũng tổ chức lễ công bố quyết định của Giám đốc Công an tỉnh về công tác cán bộ.

Theo đó, trung tá Hoàng Quốc Thành - Đội trưởng Đội Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an thành phố Lai Châu - được bổ nhiệm chức danh Phó trưởng Công an thành phố Lai Châu.

Phó Giám đốc Công an tỉnh Lai Châu Phạm Hải Đăng trao quyết định bổ nhiệm và tặng hoa chúc mừng tân Phó trưởng Công an thành phố Lai Châu. Ảnh: CALC



Phát biểu giao nhiệm vụ, đại tá Phạm Hải Đăng - Phó Giám đốc Công an tỉnh Lai Châu - chúc mừng trung tá Hoàng Quốc Thành và chúc mừng lực lượng Công an thành phố Lai Châu có thêm Phó trưởng Công an thành phố.

Nhận nhiệm vụ, trung tá Hoàng Quốc Thành cảm ơn sự quan tâm, chỉ đạo của Đảng ủy Ban giám đốc Công an tỉnh Lai Châu. Tân Phó giám đốc Công an thành phố Lai Châu tiếp thu ý kiến chỉ đạo và hứa tiếp tục phấn đấu, rèn luyện đóng góp vào thành tích chung của đơn vị; quyết tâm cùng với lực lượng Công an thành phố Lai Châu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.