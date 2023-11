Nhiều ghế đá bị sơn quảng cáo cá độ bóng đá ở Long An

Sáng 14/11, thông tin từ UBND phường 6, TP.Tân An (Long An) cho biết đã nắm được sự việc, hiện yêu cầu công an phường xác minh, làm rõ xử lý đối tượng tự ý quảng cáo vi phạm pháp luật.

Hàng loạt băng ghế đá khu vực phường 6, TP. Tân An, Long An bị sơn quảng cáo cá độ bóng đá. Ảnh: Thiên Long

Theo anh N.V.T (48 tuổi), ngụ đường Huỳnh Châu Sổ phường 6, TP.Tân An, sáng sớm cùng ngày khi gia đình mở cửa để dọn dẹp thì không khỏi bất ngờ khi phát hiện toàn bộ băng ghế đá trước thềm bị sơn vẽ bôi bẩn dòng chữ "F8BET Thử ngay vận may sẽ đến".

Lúc kiểm tra camera trước nhà, anh T. nhìn thấy ba thanh niên đi trên hai xe máy, mang khẩu trang, mũ bảo hiểm dùng bảng khắc sẵn chữ để xịt sơn vào ghế đá lúc 23 giờ rồi chạy đi khỏi hiện trường.

Băng ghế đá còn mới tại khu vực phường 6, TP.Tân An, Long An bị sơn quảng cáo cá độ bóng đá. Ảnh: Thiên Long

Không riêng trường hợp này, hàng loạt nhà dân ở cùng tuyến đường Huỳnh Châu Sổ cũng lâm vào tình cảnh tương tự, khi hàng chục ghế đá đặt trước nhà bị sơn đường link trang web cá cược kèm dòng chữ "F8BET Thử ngay vận may sẽ đến".

Nhiều ghế rất mới, chủ nhân vừa đem về cũng bị bôi sơn màu xanh, đỏ nham nhở.

Cách khu vực này 1km trên đường Phạm Văn Trạch, tại khu dân cư Bình Cư 3, phường 3, phường 6, nhiều ghế đá đặt sát thềm nhà cũng được "tặng" link cá cược bóng đá.

"Giờ đối tượng làm đủ trò, ban ngày trộm cắp, về đêm sơn xịt kêu tham gia cá độ bóng đá", một người dân khu vực phường 6 nói.