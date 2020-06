Bà Lê Hoàng Diệp Thảo khởi động dự án giúp 100.000 phụ nữ khởi nghiệp chỉ với 5 triệu đồng

Đây là dự án chiến lược sẽ đồng hành và hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp trong khuôn khổ đề án quốc gia 939 "Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017-2025" đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương ngày 30/6/2017.

Bà Lê Hoàng Diệp Thảo (bên trái) cùng với dự án khởi nghiệp dành cho người phụ nữ Việt Nam (Ảnh: IT)

Theo bà Lê Hoàng Diệp Thảo, thông qua dự án này, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và thương hiệu King Coffee mong muốn cải thiện chất lượng cuộc sống cho ít nhất 100.000 phụ nữ ở khắp các vùng miền, giúp các chị em có cơ hội khởi nghiệp bằng nhiều mô hình kinh doanh, bắt đầu từ số vốn 5 triệu đồng.

"Bằng cách tận dụng thành tựu công nghệ 4.0, dự án sẽ tạo cơ hội cho các chị em chủ động kinh doanh, gia tăng thu nhập, có thêm kiến thức về quản lý tài chính, tham gia các hoạt động cộng đồng để phát triển kỹ giao tiếp, góp phần nâng cao vị thế của người phụ nữ trong gia đình và ngoài xã hội", CEO King Coffee, thông tin.

Cụ thể, với chiến lược phát triển nhấn mạnh vào sự đổi mới và khác biệt trên cơ sở mô hình kinh doanh hệ sinh thái, dự án "Women Can Do" của thương hiệu King Coffee và Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam sẽ hướng đến các mục tiêu chính: Xây dựng cộng đồng phụ nữ khởi nghiệp thông qua việc trở thành thành viên trong hệ cung ứng các sản phẩm ngành hàng F&B; Hướng dẫn và hỗ trợ 100.000 phụ nữ kinh doanh, tạo ra nguồn thu nhập ổn định, nâng cao đời sống gia đình; Chia sẻ kiến thức giúp phụ nữ tự tin trong việc khởi nghiệp, làm chủ tài chính & làm chủ cuộc sống của mình thông qua hệ sinh thái của "Women Can Do".

Đánh giá về dự án này, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Đỗ Thị Phương Thảo, khẳng định, việc triển khai Dự án sẽ góp phần quan trọng để xây dựng và thực hiện hiệu quả đề án quốc gia 939 "Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017-2025", đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương ngày 30/6/2017.

"Dự án được kỳ vọng sẽ góp phần nâng cao nhận thức của phụ nữ về khởi nghiệp, thúc đẩy hiện thực hóa các ý tưởng kinh doanh, góp phần thực hiện mục tiêu quốc gia về phát triển doanh nghiệp và Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới", bà Đỗ Thị Phương Thảo, kỳ vọng.