Ngày 20/3, Công an TP.Đà Nẵng cho hay, sau gần 3 ngày khẩn trương vào cuộc điều tra, Công an phường Mỹ An (quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng) phối hợp với Tổ Hình sự Khu vực 2 (Phòng Cảnh sát hình sự), Công an TP. Đà Nẵng đã bắt giữ được đối tượng cướp giật điện thoại iPhone 11 của du khách nước ngoài vào tối 17/3 vừa qua. Đối tượng được xác định là Đoàn Thanh Nam (17 tuổi, quê huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam.

Công an TP.Đà Nẵng cho biết, khoảng 21 giờ 20 phút ngày 17/3, nữ du khách nước ngoài đang đi dạo trên đường Bà Huyện Thanh Quan (quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng) thì bất ngờ bị một nam thanh niên đội mũ đen, bịt khẩu trang đen, mặc áo khoác và quần dài màu đen tiếp cận. Ban đầu, đối tượng giả vờ hỏi giờ để đánh lạc hướng du khách. Khi người này vừa rút điện thoại ra xem, đối tượng lập tức giật mạnh chiếc iPhone 11 rồi tẩu thoát.

Đối tượng Đoàn Thành Nam tại cơ quan Công an Đà Nẵng. Ảnh: CACC

Tiếp nhận tin báo, Công an phường Mỹ An đã phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự tiến hành trích xuất camera an ninh, rà soát đối tượng nghi vấn. Sau nhiều giờ truy vết, đến 7 giờ ngày 20/3, lực lượng Công an đã xác định và bắt giữ nghi phạm là Đoàn Thành Nam khi đối tượng vừa từ quê ra đến nhà trọ trên đường Chế Lan Viên (Đà Nẵng).

Tại cơ quan Công an, bước đầu Nam thừa nhận hành vi của mình, đồng thời cho biết, bản thân vừa ra Đà Nẵng làm nhân viên nhà hàng được khoảng 1 tháng thì nghỉ việc. Do không có tiền tiêu xài nên đã liều lĩnh thực hiện hành vi phạm tội nói trên.

Hiện vụ việc đang được Cơ quan Công an TP. Đà Nẵng tiếp tục điều tra, truy thu tang vật để trao trả cho bị hại.